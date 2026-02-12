Vizita.si
Moški po 50. letu naj bodo pozorni na pogosto spregledano zdravstveno tveganje

N.R.A.
12. 02. 2026 03.03
0

Strokovnjaki opozarjajo, da moški po 50. letu pogosto spregledajo pomemben dejavnik, ki vpliva na njihovo plodnost.

Moški se pogosto zanašajo na prepričanje, da njihova plodnost ostaja stabilna skozi vse življenje, vendar strokovnjaki opozarjajo, da to ne drži. Kot navaja Express, ki je analiziral najnovejše podatke, se kakovost moške plodnosti začne zmanjševati precej prej, kot večina pričakuje. Strokovnjakinja Josephine Smith, ki deluje kot svetovalka na področju prehranskih dopolnil, poudarja, da se moška plodnost začne opazno zmanjševati že v srednjih tridesetih letih, kar je v nasprotju z razširjenim mitom o neomejeni moški reproduktivni sposobnosti.

Moški se pogosto zanašajo na prepričanje, da njihova plodnost ostaja stabilna skozi vse življenje.
Moški se pogosto zanašajo na prepričanje, da njihova plodnost ostaja stabilna skozi vse življenje.FOTO: AdobeStock

Zmanjševanje kakovosti semenčic po 35. letu

Raziskave, ki so zajele več kot 450.000 rojstev, so pokazale jasen trend: moška plodnost začne upadati že med 35. in 39. letom starosti. Kot poroča omenjeni zdravstveni portal, se ta upad nadaljuje v vsakem naslednjem starostnem obdobju. Pri postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo se to kaže še izraziteje, saj so moški po 51. letu bistveno manj pogosto dosegli parametre, ki jih določa Svetovna zdravstvena organizacija za zdravo semensko tekočino. Klinični izidi, kot je uspešnost nosečnosti, so se prav tako zmanjševali z naraščajočo starostjo moških.

Zakaj tehnologija ne more izničiti vpliva starosti

Čeprav se mnogi zanašajo na napredek reproduktivne medicine, strokovnjaki opozarjajo, da tehnologija ne more v celoti nadomestiti bioloških sprememb, ki nastanejo s staranjem. Analiza skoraj 5.000 postopkov oploditve je pokazala, da je starost moškega pomemben dejavnik, ki vpliva na uspešnost postopka, ne glede na uporabljeno tehnologijo. Kot piše zdravstveni portal, je starost povezana z večjo verjetnostjo poškodovane DNK v semenčicah, kar dodatno zmanjšuje možnosti za uspešno zanositev.

Moško zdravje
Moško zdravjeFOTO: Adobe Stock

Življenjski slog kot ključni dejavnik za ohranjanje plodnosti

Strokovnjaki priporočajo, da moški, ki načrtujejo očetovstvo, posebno pozornost namenijo prehrani. Za kakovost semenčic je pomemben vnos antioksidantov, maščobnih kislin omega-3 ter vitaminov in mineralov, kot so cink, selen, folat, vitamin C in vitamin D. Ti hranilni elementi sodelujejo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom, ki se s starostjo povečuje.

Vpliv alkohola, kajenja in telesne aktivnosti

Moškim svetujejo, naj se izogibajo alkoholu ali ga vsaj močno omejijo, še posebej v obdobju treh do šestih mesecev pred načrtovano zanositvijo. Že občasno pretirano pitje lahko začasno zmanjša gibljivost semenčic. Tudi kajenje dokazano negativno vpliva na kakovost semenske tekočine. Pri telesni aktivnosti strokovnjaki priporočajo zmerno, redno vadbo, saj pretirano intenzivni treningi lahko znižajo raven testosterona in s tem vplivajo na plodnost.

Moško zdravje
Moško zdravjeFOTO: Adobe Stock

Moška plodnost je pogosto spregledana tema, saj se večina razprav osredotoča na reproduktivno zdravje žensk. Vendar strokovnjaki poudarjajo, da se kakovost semenčic začne zmanjševati že v srednjih tridesetih letih, kar pomeni, da bi morali moški temu posvetiti več pozornosti. Zdrav življenjski slog, uravnotežena prehrana in izogibanje škodljivim navadam lahko pomembno prispevajo k ohranjanju plodnosti tudi v poznejših letih. Razumevanje teh sprememb je ključno za vse, ki načrtujejo družino, saj pravočasno ukrepanje lahko izboljša možnosti za uspešno zanositev.

Vir: Express

Moško zdravje

Prelomna starost pri moških, ko tveganje za srčni infarkt močno naraste

