Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaKožaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativa
Zdravje
PrehranaAktivno življenjeImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniBolezni živčevja in možganovOkužbe in zastrupitveBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
GinekologijaMenopavza
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaDolgoživost
Duševno zdravje
Osebna rastOdnosi in spolnostDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Estetika
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
Moški
Moško zdravje

Preobrazba po štiridesetem: kako do boljše forme in več energije

N.R.A.
06. 07. 2026 03.36
0

Ko moški prestopijo prag štiridesetih, se telo začne spreminjati, mišična masa upada, metabolizem se upočasni, sklepi postanejo manj gibljivi.

A kot piše Healthline, to ni razlog za opustitev gibanja, temveč poziv k pametnejšemu pristopu k vadbi. Pravilno izbrane vadbe lahko bistveno izboljšajo kakovost življenja, zmanjšajo tveganje za kronične bolezni in podaljšajo vitalnost.

Zakaj je vadba po 40. letu ključna?

Kot poroča Harvard Health, moški po 30. letu izgubijo med 3–5 % mišične mase na desetletje, kar se po 40. letu še pospeši. Poleg tega upada tudi raven testosterona, kar vpliva na energijo, regeneracijo in mišično moč. Redna vadba pa lahko ta proces upočasni ali celo obrne. 

Shawn Pedicini, fizioterapevt iz Harvardove bolnišnice Spaulding, poudarja, da je dvigovanje uteži najboljši način za ohranjanje in povečanje mišične mase v zrelih letih.

Vadba
VadbaFOTO: AdobeStock

Najbolj priporočene vadbe za moške po 40. letu

1. Vadba za moč (strength training)

Kot piše Health, je vadba z utežmi ključna za ohranjanje mišic, kostne gostote in ravnotežja. Priporočajo se:

- Vaje z lastno težo (počepi, sklece, izpadni koraki).

- Vadba z utežmi 2–3x tedensko.

- Osredotočanje na večje mišične skupine.

Vadba
VadbaFOTO: Adobe Stock

2. Hoja in kardio vadba

WebMD navaja, da je *hoja ena najbolj dostopnih in učinkovitih oblik gibanja*, ki izboljšuje srčno-žilno zdravje in pomaga pri uravnavanju telesne teže. Priporočilo:

- Vsaj 30 minut hoje na dan.

- Dodajanje intervalov hitre hoje za večji učinek.

Moški hoja
Moški hojaFOTO: Shutterstock

3. Raztezanje in gibljivost

Kot poroča Cleveland Clinic, se gibljivost s starostjo zmanjšuje, kar povečuje tveganje za poškodbe. Zato je pomembno:

- Vsakodnevno raztezanje (5–10 minut).

- Vadba joge ali pilatesa 1–2x tedensko.

Raztezanje
RaztezanjeFOTO: Shutterstock

4. Vadba za jedro (core training)

Močno jedro podpira hrbtenico, izboljšuje držo in zmanjšuje bolečine v križu. Priporočene vaje:

- Plank (deska).

- Vaje za trebušne mišice in spodnji del hrbta.

Plank
PlankFOTO: Dreamstime

Vadba kot preventiva za bolezni

Kot piše Healthline, redna telesna aktivnost po 40. letu zmanjšuje tveganje za:

- Visok krvni tlak.

- Sladkorno bolezen tipa 2.

- Depresijo in kognitivni upad.

Poleg tega vadba izboljšuje spanec, libido in splošno počutje.

Pametno treniranje: manj je več

Po 40. letu ni več pomembna količina, temveč kakovost vadbe. Kot svetujejo strokovnjaki iz Cleveland Clinic, je ključna postopnost, doslednost in poslušanje telesa. Pretreniranost lahko vodi v poškodbe, zato je regeneracija enako pomembna kot sama vadba.

Nasveti za začetek

- Posvetujte se z zdravnikom pred začetkom nove vadbe.

- Začnite počasi in postopno povečujte intenzivnost.

- Uporabljajte pravilno tehniko (po potrebi s pomočjo trenerja).

- Združujte različne tipe vadbe za celostni učinek.

Viri: healthline, webmd, harvardhealth, my.clevelandclinic, health

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
vadba po 40 zdravje moških trening za moč ohranjanje mišic gibljivost telesa
Moško zdravje

''Odstranitev 30 % penisa mi je rešila življenje''

24ur.com Kako ostati zdravi, vitalni in gibljivi po 40. letu?
Moskisvet.com Velika sprememba po 40: skriti procesi v telesu, ki vplivajo na zdravje in počutje
Vizita.si Po 40. letu se to začne dogajati skoraj vsem – a le redki vedo, zakaj
24ur.com BLOG: Perimenopavza – del življenja, ne konec mladosti
Moskisvet.com Stvari, ki jih starejši od 50 let ne bi smeli več početi
Vizita.si Po 40. letu se presnova upočasni – a malokdo ve, kaj to pomeni
Moskisvet.com Večina moških po 30. letu ne opazi, da jim te navade uničujejo telo
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1765