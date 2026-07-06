Preobrazba po štiridesetem: kako do boljše forme in več energije

A kot piše Healthline, to ni razlog za opustitev gibanja, temveč poziv k pametnejšemu pristopu k vadbi. Pravilno izbrane vadbe lahko bistveno izboljšajo kakovost življenja, zmanjšajo tveganje za kronične bolezni in podaljšajo vitalnost.

Zakaj je vadba po 40. letu ključna?

Kot poroča Harvard Health, moški po 30. letu izgubijo med 3–5 % mišične mase na desetletje, kar se po 40. letu še pospeši. Poleg tega upada tudi raven testosterona, kar vpliva na energijo, regeneracijo in mišično moč. Redna vadba pa lahko ta proces upočasni ali celo obrne.

Shawn Pedicini, fizioterapevt iz Harvardove bolnišnice Spaulding, poudarja, da je dvigovanje uteži najboljši način za ohranjanje in povečanje mišične mase v zrelih letih.

icon-expand Vadba FOTO: AdobeStock

Najbolj priporočene vadbe za moške po 40. letu

1. Vadba za moč (strength training)

Kot piše Health, je vadba z utežmi ključna za ohranjanje mišic, kostne gostote in ravnotežja. Priporočajo se: - Vaje z lastno težo (počepi, sklece, izpadni koraki). - Vadba z utežmi 2–3x tedensko. - Osredotočanje na večje mišične skupine.

icon-expand Vadba FOTO: Adobe Stock

2. Hoja in kardio vadba

WebMD navaja, da je *hoja ena najbolj dostopnih in učinkovitih oblik gibanja*, ki izboljšuje srčno-žilno zdravje in pomaga pri uravnavanju telesne teže. Priporočilo: - Vsaj 30 minut hoje na dan. - Dodajanje intervalov hitre hoje za večji učinek.

icon-expand Moški hoja FOTO: Shutterstock

3. Raztezanje in gibljivost

Kot poroča Cleveland Clinic, se gibljivost s starostjo zmanjšuje, kar povečuje tveganje za poškodbe. Zato je pomembno: - Vsakodnevno raztezanje (5–10 minut). - Vadba joge ali pilatesa 1–2x tedensko.

icon-expand Raztezanje FOTO: Shutterstock

4. Vadba za jedro (core training)

Močno jedro podpira hrbtenico, izboljšuje držo in zmanjšuje bolečine v križu. Priporočene vaje: - Plank (deska). - Vaje za trebušne mišice in spodnji del hrbta.

icon-expand Plank FOTO: Dreamstime

Vadba kot preventiva za bolezni

Kot piše Healthline, redna telesna aktivnost po 40. letu zmanjšuje tveganje za: - Visok krvni tlak. - Sladkorno bolezen tipa 2. - Depresijo in kognitivni upad. Poleg tega vadba izboljšuje spanec, libido in splošno počutje.

Pametno treniranje: manj je več

Po 40. letu ni več pomembna količina, temveč kakovost vadbe. Kot svetujejo strokovnjaki iz Cleveland Clinic, je ključna postopnost, doslednost in poslušanje telesa. Pretreniranost lahko vodi v poškodbe, zato je regeneracija enako pomembna kot sama vadba.

Nasveti za začetek

- Posvetujte se z zdravnikom pred začetkom nove vadbe. - Začnite počasi in postopno povečujte intenzivnost. - Uporabljajte pravilno tehniko (po potrebi s pomočjo trenerja). - Združujte različne tipe vadbe za celostni učinek.