''Odstranitev 30 % penisa mi je rešila življenje''

Alastair Munro, 49-letni gradbeni inženir, se je soočil z diagnozo, o kateri prej nikoli ni slišal, rakom na penisu. Vse se je začelo z majhno bulo, ki se mu sprva ni zdela nevarna, a ko je ta začela rasti, je po šestih tednih vendarle obiskal osebnega zdravnika. Ta je takoj posumil na najhujše. "To je bila precej drzna trditev," se Alastair Munro spominja šoka ob prvi diagnozi. Kmalu zatem so urologi potrdili bolezen. Operacija, ki je sledila, je bila dolgotrajna in zahtevna, saj so morali odstraniti tumor in skoraj tretjino penisa, hkrati pa preveriti, ali se je rak razširil na bezgavke v dimljah.

icon-expand Rak penisa FOTO: AdobeStock

Bula, ki je ne smete prezreti: simptomi raka penisa

Mnogi moški se izogibajo urologu zaradi sramu, a prav ta sram je lahko usoden. Alastair je privolil, da BBC posname njegovo operacijo, ker si želi, da nihče drug ne bi šel skozi to, kar je preživljal sam. "Namen vsega tega je ozaveščanje o moškem raku," pravi Alastair Munro. Poudarja, da so simptomi lahko sprva zelo neopazni, le majhna pika, težave z erekcijo ali kri. Zdravnik Shukla pa opozarja, da pacienti pogosto čakajo več mesecev, preden poiščejo pomoč, ali pa so sprva napačno zdravljeni zaradi običajnih glivičnih vnetij, medtem ko bolezen napreduje.

Ne ignorirajte opozorilnih znakov: bula na penisu, nenavadni izcedki ali kri zahtevajo takojšen obisk urologa.

Po zahtevnem zdravljenju, ki je vključevalo tudi mesec dni radioterapije, je Alastair februarja končno prejel novico, da je rak premagan. Vendar pa pot do okrevanja še ni končana. Zaradi zapletov ima otečeno kožo, kar vpliva na uriniranje in intimno življenje, zato ga v prihodnjem letu čaka še ena rekonstrukcijska operacija. Zdravniki so ga opozorili, da obstaja velika verjetnost, da se rak v dveh letih ponovi, zato ostaja pod strogim nadzorom. Kljub vsem težavam se je vrnil na delo in je neskončno hvaležen zdravstvenemu osebju v Edinburghu, ki mu je stalo ob strani.