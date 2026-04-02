Nova raziskava: pogostejša ejakulacija lahko močno izboljša plodnost

Gre za obsežen pregled več kot sto znanstvenih študij, ki so preučevale vpliv pogostosti ejakulacije na plodnost pri ljudeh in živalih.

Zakaj je pogostost ejakulacije sploh pomembna?

Raziskovalci opozarjajo, da se semenčice po nastanku neprestano starajo. Če predolgo ostanejo shranjene v telesu, se njihova kakovost začne hitro slabšati. Ta proces imenujejo post-mejotska senescenca sperme. Semenčice imajo zelo omejene možnosti popravljanja poškodb, zato se z daljšimi obdobji abstinence poveča verjetnost poškodb DNK, oksidativnega stresa in slabše gibljivosti. To pomeni, da daljša spolna abstinenca ne vodi nujno do 'močnejšega' ejakulata, kot pogosto zmotno verjamejo, temveč lahko povzroči ravno nasprotno.

Kaj je pokazala analiza?

Raziskovalna ekipa je pregledala 115 študij, ki so skupaj zajele skoraj 55.000 moških, ter dodatnih 56 študij pri 30 živalskih vrstah. Rezultati so bili presenetljivo enotni: pogostejša ejakulacija je bila povezana z boljšimi parametri sperme, med drugim z manj poškodbami DNK in večjo gibljivostjo. Soavtorica dr. Rebecca Dean poudarja, da se kakovost sperme lahko opazno poslabša že po kratkem obdobju abstinence. Redno izločanje starejših semenčic pa omogoča, da se v ejakulatu pojavi več mlajših in manj poškodovanih celic.

Razlike med moškimi in ženskami

Zanimivo je, da lahko semenčice v ženskem reproduktivnem traktu preživijo več dni, pri tem pa se njihova kakovost ne poslabša tako hitro kot v moškem telesu. Raziskovalci menijo, da je to posledica evolucijskih prilagoditev, saj imajo nekatere živalske vrste posebne strukture, ki semenčice ščitijo z antioksidanti in hranilnimi snovmi. To odpira možnosti za razvoj novih metod shranjevanja sperme, ki bi posnemale te naravne mehanizme.

Možne spremembe v klinični praksi

Trenutne smernice Svetovne zdravstvene organizacije priporočajo, da moški pred oddajo vzorca za analizo ali postopke oploditve z biomedicinsko pomočjo počakajo dva do sedem dni. Nova spoznanja pa nakazujejo, da bi lahko bila ta priporočila preširoka in da bi pogostejša ejakulacija, celo v razmiku 24 do 48 ur, lahko izboljšala kakovost vzorca. Raziskovalci poudarjajo, da pogostejša masturbacija ali spolni odnosi pomagajo 'odplakniti' poškodovane semenčice, kar lahko izboljša povprečno kakovost ejakulata. Čeprav ne gre za dramatičen učinek, je lahko pomemben pri parih, ki se soočajo z izzivi pri zanositvi.

Kaj to pomeni za prihodnost?

Ugotovitve bi lahko vplivale na posodobitev smernic v klinikah za zdravljenje neplodnosti, izboljšanje razumevanja reproduktivne biologije ter razvoj naprednejših metod shranjevanja sperme. Poleg tega bi lahko imele pomembno vlogo tudi pri programih razmnoževanja ogroženih živalskih vrst. Čeprav raziskava ne ponuja enostavnega recepta za izboljšanje plodnosti, jasno kaže, da je redno izločanje starejših semenčic lahko preprost in naraven način za izboljšanje kakovosti sperme.