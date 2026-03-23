Višja raven tirozina skrajšuje življenje pri moških, kaže študija

Nova študija je preučevala, kako lahko dve pogosti aminokislini, fenilalanin in tirozin, vplivata na dolžino življenja. Raziskovalci z Univerze v Hongkongu in Georgii so v reviji Aging-US objavili ugotovitve, da so višje ravni tirozina v krvi povezane s krajšo življenjsko dobo pri moških. Ta raziskava poudarja, da strategije za dolgoživost morda niso enake za oba spola, kar je pomemben korak v razumevanju procesov staranja. Aminokisline tirozin in fenilalanin so naravno prisotne v beljakovinski hrani in so tudi priljubljeni prehranski dodatki. Čeprav sta dobro poznani, se še vedno ne ve, kako natančno vplivata na staranje, vendar ta študija ponuja pomembne nove vpoglede.

Ključne ugotovitve: Zakaj je tirozin nevaren za moške in kaj to pomeni?

Za raziskovanje morebitne povezave z dolgoživostjo so znanstveniki analizirali obsežne zdravstvene in genetske podatke več kot 270.000 ljudi iz britanske biobanke. Uporabili so opazovalne in genetske metode, da bi preverili, ali so ravni fenilalanina in tirozina v krvi povezane s tveganjem za smrt in predvideno življenjsko dobo. Sprva je kazalo, da sta obe aminokislini povezani z večjim tveganjem za smrt. Toda podrobnejša preiskava je pokazala, da je samo tirozin dosledno povezan s krajšo življenjsko dobo pri moških. Genetska modeliranja so nakazala, da bi moški z visokim tirozinom lahko živeli skoraj eno leto manj. Pomembno je, da pri ženskah takšne pomembne povezave niso našli, prav tako fenilalanin ob upoštevanju vpliva tirozina ni pokazal nobene povezave z dolgoživostjo ne pri moških ne pri ženskah.

Zakaj se vpliv kaže samo pri moških? Možni vzroki in razlike med spoloma

Znanstveniki se zdaj trudijo razumeti, zakaj bi tirozin lahko vplival na življenjsko dobo samo pri moških. Ena izmed možnosti je povezava z inzulinsko rezistenco, stanjem, ki je tesno povezano s številnimi boleznimi, povezanimi s staranjem. Tirozin je pomemben tudi pri proizvodnji nevrotransmiterjev, ki so povezani s stresom. Ti nevrotransmiterji lahko različno vplivajo na presnovne in hormonske poti pri moških in ženskah, kar bi lahko pojasnilo, zakaj se ta učinek kaže le pri moških. Raziskovalci so prav tako ugotovili, da imajo moški običajno višje ravni tirozina kot ženske, kar bi lahko delno razložilo razlike v pričakovani življenjski dobi med spoloma, ki so znane že vrsto let. Tirozin ima pomembno vlogo pri delovanju možganov, vpliva na razpoloženje, motivacijo in kognitivne funkcije, zato je zanimiv predmet preučevanja v kontekstu staranja.

Kratko in jasno: Raziskovalci so v Aging-US odkrili, da višje ravni aminokisline tirozina napovedujejo skoraj leto dni krajšo življenjsko dobo pri moških, medtem ko fenilalanin nima vpliva, pri ženskah pa takšne povezave niso zaznali. To zahteva premišljene ukrepe!

Tirozin se pogosto prodaja kot dodatek za izboljšanje osredotočenosti in duševnih zmogljivosti. Čeprav ta študija ni neposredno preučevala učinkov takšnih dodatkov, njeni rezultati postavljajo pomembna vprašanja o njihovem dolgoročnem vplivu na zdravje in življenjsko dobo. Raziskovalci menijo, da bi prilagoditev prehrane lahko koristila osebam z visokimi ravnmi tirozina. Na primer, zmeren vnos skupnih beljakovin bi lahko pomagal znižati ravni tirozina in podpiral zdravo staranje. Vendar pa je pred kakršnimikoli drastičnimi spremembami v prehrani nujno posvetovanje z zdravnikom ali prehranskim strokovnjakom. Dodatne raziskave so potrebne za potrditev teh ugotovitev in za določitev varnih in učinkovitih strategij za znižanje ravni tirozina.

Preberi še 9 bistvenih aminokislin, ki jih potrebuje naše telo