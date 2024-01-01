Vizita.si
Proti kašlju in vnetemu grlu – recept za lovorjev čaj in sirup
Nasmeh zdravju

Proti kašlju in vnetemu grlu – recept za lovorjev čaj in sirup

Novice
Kje opraviti poceni registracijo .SI domene?
Kje opraviti poceni registracijo .SI domene?

Domena .SI podjetjem in posameznikom omogoča prepoznavno in zaupanja vredno spletno prisotnost na slovenskem trgu. Pri NEOSERV je registracija hitra, enostavna in cenovno ugodna, poleg tega pa ponudnik zagotavlja tudi izjemno tehnično podporo.
Novice
Vitamin D: Slovenija vstopa v novo obdobje javnozdravstvene preventive
Vitamin D: Slovenija vstopa v novo obdobje javnozdravstvene preventive

Pomanjkanje vitamina D v Sloveniji ni več redkost. V hladnem delu leta se z njim srečuje velik del prebivalcev, kar je posledica geografske lege, kratkih zimskih dni in našega vsakdana, ki se večinoma odvija v zaprtih prostorih. Ker telo v jesensko-zimskih mesecih praktično ne more tvoriti vitamina D samo, hrana pa ga zagotavlja premalo, je nastala potreba po jasnih in dostopnih priporočilih. Letos smo prvič dobili nacionalne smernice, namenjene celotni populaciji.
Dieta
Zato ne zmorete shujšati

Zato ne zmorete shujšati

Hujšanje je za mnoge eno najbolj frustrirajočih področij življenja. Veliko ljudi ima za sabo že več poskusov, različne diete, kratkotrajne uspehe in še več razočaranj. Pogosto se zdi, kot da telo sodeluje na začetku, nato pa nenadoma začne "nagajati". Teža obstane, energija pade, motivacija izgine. V takih trenutkih se marsikdo vpraša, kaj dela narobe. A resnica je pogosto drugačna: problem ni v posamezniku, temveč v napačnih pristopih in globoko zakoreninjenih mitih o hujšanju.
Prebava
Ali pitje vode med jedjo slabša prebavo?

Ali pitje vode med jedjo slabša prebavo?

Veseli december je poln druženj ob dobri hrani in pijači, zato ni nič čudnega, da se marsikdo v tem obdobju leta srečuje z napihnjenostjo in težavami s prebavo. Mnogi ob tem posegajo po 'hitrih rešitvah' ali verjamejo mitom, ki nimajo veliko skupnega z dejstvi. V nadaljevanju razkrivamo, kako prebava v resnici deluje in kaj lahko sami naredimo, da se bomo med prazniki počutili bolje.
Napitek, ki lahko pomaga topiti maščobne obloge
Nasmeh zdravju

Napitek, ki lahko pomaga topiti maščobne obloge

Obožujete grenivke? Imamo odlično novico.

Nasmeh zdravju

Imeli boste manj maščobe na trebuhu in tudi več energije

Če se boste odrekli uživanju sladkorja, boste kmalu občutili vrsto pozitivnih učinkov, pravi Samantha Coogan, prehranska strokovnjakinja z univerze v Nevadi, Las Vegas, na njihovi spletni strani. Sčasoma boste imeli manj odvečne maščobe na trebuhu, občutili pa boste tudi več energije. Med drugim zato, ker boste bolje spali.

Imeli boste manj maščobe na trebuhu in tudi več energije
Je to lahko razlog za neplodnost?
Nasmeh zdravju

Je to lahko razlog za neplodnost?

Kakšni so razlogi za neplodnost? Zmotno je prepričanje, da na plodnost vpliva zgolj starost ali pa da se razlogi za neplodnost, kot še prevečkrat slišimo, najdejo zgolj pri ženskah.

Znate prepoznati simptome demence?
Nasmeh zdravju

Znate prepoznati simptome demence?

Demenca je degenerativna bolezen možganov, ki povzroča spremembe v možganskih celicah. Simptomi, ki lahko nakazujejo na demenco in si jih bomo ogledali v nadaljevanju, so motnje spomina, orientacije, razumevanja, učnih sposobnosti, govorjenja, izražanja in mišljenja.

Ideje za izvrstne in zdrave spomladanske obroke
Nasmeh zdravju

Ideje za izvrstne in zdrave spomladanske obroke

Zakaj nam enaka hrana in isti obroki v zimskih mesecih lahko tako zelo ugajajo, medtem ko nam poleti sploh ne dišijo? Priporočljivo je, da svoje prehranjevanje ne prilagajamo dietam, temveč predvsem trenutnemu letnemu času. Poglejmo si, kaj je o tem povedal nutricionist.

Zakaj je hujšanje pred poletjem največkrat nesmiselno?
Nasmeh zdravju

Zakaj je hujšanje pred poletjem največkrat nesmiselno?

Ste tudi vi med tistimi, ki že spomladi odštevajo dneve do poletnega dopusta, hkrati pa se lotevate velikopoteznega hujšanja? Poletje ni več daleč, kljub temu pa še imamo nekaj tednov za 'preobrazbo telesa'. Vsaj tako mislimo, kajne?

Nasmeh zdravju

Spomladansko divjanje hormonov – mit ali resnica?

V teh dneh ste zagotovo že slišali kakšnega znanca ali pa prijatelja, ki vam je dejal, da se počuti pretirano utrujeno, nenavadno ali pa celo, kot da mu divjajo hormoni. Dejstvo je, da veliko ljudi spomladi čuti upad ali pa porast energije, kar je posledica menjavanja letnega časa, pa tudi drugih stvari. Pa za tem stojijo kakšni znanstveni dokazi?

Spomladansko divjanje hormonov – mit ali resnica?
Je kokosova maščoba res zdrava?
Nasmeh zdravju

Je kokosova maščoba res zdrava?

Razširilo se je prepričanje, da je pri kuhanju in peki oljčno olje bolj zdravo nadomestiti s kokosovo maščobo. Je to res in kako zdrava je sploh kokosova mast?

Z brati Jezeršek na jadranju
Nasmeh zdravju

Z brati Jezeršek na jadranju

Bratje Jezeršek imajo radi veter, saj z njim pride aktivnost, ki jo naravnost obožujejo – jadranje. Voditeljica oddaje Nasmeh zdravju se je v zadnji oddaji vetru naproti pridružila Luki, Martinu, Roku in Juretu. Luka, ki v MasterChefu ocenjuje napredek tekmovalcev, je povedal, kako se je rodila strast do jadranja in zakaj imajo to aktivnost tako radi.

To je vaš manjkajoči člen do fit telesa in boljšega počutja
Zdravje

To je vaš manjkajoči člen do fit telesa in boljšega počutja

Poletje je pred nami in zdaj se bolj kot kadar koli prej zavedamo pomena uravnotežene prehrane ter aktivnega načina življenja. In prav v tem obdobju smo najbolj obremenjeni s svojo podobo v ogledalu, zato ne smemo zanemariti tistega, kar je najpomembnejše – skrbi za svoje telo.

Ana Klašnja: kdaj pa kdaj je treba reči tudi ne in se umiriti
Nasmeh zdravju

Ana Klašnja: kdaj pa kdaj je treba reči tudi ne in se umiriti

Marsikomu se je življenje v preteklem letu in pol praktično obrnilo na glavo. Nekateri so delali več, drugi manj, nekateri so se z različnimi razmerami soočali bolje, drugi slabše. Kako pa je bilo balerini Ani Klašnja? V tokratni, zadnji oddaji Nasmeh zdravju nam je zaupala, kako je doživljala razmere v zadnjem letu in kako so vplivale nanjo. Več v spodnjem prispevku.

Nasmeh zdravju

Znate prepoznati znake depresije?

Ko govorimo o težjih občutkih, čustvih in navsezadnje tudi o težjem obdobju v življenju posameznika, se nam ob srečnih dnevih kaj takšnega zdi nepredstavljivo. A dejstvo je, da v življenju pridejo takšni in drugačni izzivi, na katere se ljudje odzivamo različno. V tokratni oddaji Nasmeh zdravju smo zato spregovorili o depresiji, njenih znakih, o izkušnji z njo pa je z novinarko spregovoril tudi Zlatko.

Znate prepoznati znake depresije?
