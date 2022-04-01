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Sanjsko ali nevarno? Resnica o intimnih odnosih v vodi
Neplodnost

Sanjsko ali nevarno? Resnica o intimnih odnosih v vodi

Zdravje
Kaj resnično pomaga pri bolečinah v sklepih in mišicah

Kaj resnično pomaga pri bolečinah v sklepih in mišicah

Bolečina je kompleksen opozorilni mehanizem telesa. Preverite, zakaj se različni ljudje nanjo odzovejo drugače, kako se razlikuje akutna od kronične ter katere strategije samopomoči in zdravila so najprimernejša za vaše specifično stanje.
Prebava
Večina ljudi ne pozna te razlike, a je izjemno pomembna: probiotiki, prebiotiki in postbiotiki niso isto

Večina ljudi ne pozna te razlike, a je izjemno pomembna: probiotiki, prebiotiki in postbiotiki niso isto

Ko govorimo o zdravju črevesja, največkrat slišimo o probiotikih in prebiotikih. V zadnjem času pa se vse pogosteje omenja tudi postbiotike. Čeprav se izrazi slišijo podobno, ne pomenijo iste stvari. Kakšna je razlika med njimi in zakaj jim namenjamo vse več pozornosti?
Koža
Krema ni vedno dovolj: kako izbrati oblačila in klobuk, ki res zaščitijo kožo pred soncem

Krema ni vedno dovolj: kako izbrati oblačila in klobuk, ki res zaščitijo kožo pred soncem

Ko govorimo o zaščiti pred soncem, večina ljudi najprej pomisli na zaščitno kremo.
Človeško telo
Kaj je food noise in zakaj ves čas razmišljamo o hrani?

Kaj je food noise in zakaj ves čas razmišljamo o hrani?

Ste že kdaj imeli občutek, da vam misli o hrani ne dajo miru? Med zajtrkom že razmišljate, kaj boste jedli za kosilo. Popoldne vas vleče do hladilnika, čeprav niste zares lačni. In zvečer imate občutek, da hrana zavzema več prostora v vaših mislih, kot bi si želeli.
8 zgodnjih znakov nosečnosti
Ginekologija in porodništvo

8 zgodnjih znakov nosečnosti

Številne nosečnice lahko potrdijo, da so še preden so opravile test nosečnosti začutile, da se njihovo telo obnaša nekoliko drugače. Kasneje pravijo, da so takoj vedele, da so noseče.Tu pa je nekaj zgodnjih znakov, ki jih opisujejo in lahko kažejo na nosečnost.

Žensko zdravje

Se lahko boleči menstruaciji izognemo?

Z bolečimi menstruacijami se sooča marsikatera ženska v plodni dobi. A kot menijo strokovnjaki, v veliki meri bi se jim ženske z rednim gibanjem, zdravo prehrano in zdravim načinom življenja lahko izognile. Strokovnjakinje so v oddaji Vizita spregovorile o tej tematiki. Več si lahko pogledate v spodnjem prispevku.

Se lahko boleči menstruaciji izognemo?
Povečajte raven testosterona na tri preproste načine
Moško zdravje

Povečajte raven testosterona na tri preproste načine

Testosteron je moški spolni hormon, nujen za fizično in spolno delovanje moških, pomemben pa je tudi za ohranjanje duševnega ravnovesja in spomina ter preprečevanje negativnega razpoloženja. Poglejmo si, kako lahko povišamo njegovo raven na preprost način.

Gre za predmenstrualni sindrom ali kaj drugega?
Žensko zdravje

Gre za predmenstrualni sindrom ali kaj drugega?

Nemalo žensk opaža, da je kakšen mesec predmenstrualni sindrom 'hujši' kot preostale mesece. Zakaj se pojavijo hujše bolečine, večja nihanja razpoloženja in večja utrujenost? Razlogi so včasih zelo preprosti, zelo velikokrat pa se morda sploh ne dotikajo menstruacije.

Poznate ta najpogostejši vzrok neplodnosti?
Neplodnost

Poznate ta najpogostejši vzrok neplodnosti?

Sindrom policističnih jajčnikov je najpogostejša hormonska motnja pri ženskah v reproduktivnem obdobju. Ker povzroča motnje ovulacije, pa je tudi eden najpogostejših vzrokov za težave s plodnostjo. Ginekologinja doc. dr. Vilma Kovač, dr. med., nam je pojasnila, kako lahko zdravniki pomagajo takšnim pacientkam, ki več nadzora in pomoči potrebujejo tudi v času nosečnosti.

"Neplodnost je ultramaraton, na katerem nikoli ne veš, kakšen bo izid"
Neplodnost

"Neplodnost je ultramaraton, na katerem nikoli ne veš, kakšen bo izid"

Neplodnost ima na partnerski odnos močan stresen vpliv: vsak jo doživlja drugače, a za nikogar tovrstno doživljanje in soočanje z dejstvi ni enostavno. Dr. Alja Stvarnik, specialistka zakonske in družinske terapije, pravi, da je neplodnost "ultramaraton, tek na dolge proge, kjer res ne veš, kakšen bo izid. Ali boš prišel do želenega cilja ali ne?" Pravi, da par, ki se z neplodnostjo sooča, doživlja izjemno težko obdobje: "To je bio-psiho-socio-spiritualna kriza, ki se zaseli v vse pore življenja, ki te preplavi. S katero greš spat in s katero vstaneš v nov dan."

Neplodnost

Ženske nosečnost odlašajo že v 40. leta

"Na žalost nimamo nobene čarobne palčke, s katero bi vplivali na jajčnike, da bi še malo dlje časa producirali kakovostne jajčne celice," je jasna dr. Eda Vrtačnik - Bokal, ki se dnevno srečuje s pari, ki imajo težave z zanositvijo. Kot enega ključnih problemov omenja tudi starost ženske in dejstvo, da pari z zanositvijo odlašajo v vedno poznejše obdobje. Starost ženske je namreč eden ključnih dejavnikov, ki vpliva na možnost zanositve.

Ženske nosečnost odlašajo že v 40. leta
Kako vzdrževati dober partnerski odnos kljub neplodnosti?
Neplodnost

Kako vzdrževati dober partnerski odnos kljub neplodnosti?

Boj z neplodnostjo je za pare težka preizkušnja in vse prevečkrat se med to preizkušnjo zgodi, da par izgubi sebe ter začne razpadati. Zato je pomembno, da se partnerja zavedata, da sta osnova za družino prav onadva in njun odnos, ki mora biti – kljub trnovi poti – trden in kakovosten. Dr. Alja Stvarnik, specialistka zakonske in družinske terapije, je zato za vse pare, ki se soočajo z izzivi plodnosti, pripravila vodnik, ki vam bo pomagal ohranjati dober partnerski odnos.

Iskrena izpoved Katarine Venturini: To je res težko obdobje.
Neplodnost

Iskrena izpoved Katarine Venturini: To je res težko obdobje.

Profesionalna plesalka Katarina Venturini je bila ena izmed mamic, ki so se za materinstvo odločile pozno. Za njo je bila uspešna tekmovalna kariera, nato pa se je odločila še, da odpre svojo plesno šolo. Ko sta bila s partnerjem pripravljena na naraščaj, pa ni mogla zanositi.

Število spermijev se je v zadnjih letih prepolovilo
Neplodnost

Število spermijev se je v zadnjih letih prepolovilo

Raziskave neplodnosti kažejo, da je bil vzrok težav pri zanositvi parov pred dvajsetimi leti v 20 odstotkih pri moškemu, danes pa se je ta odstotek povzpel kar na polovico primerov. Povprečno število spermijev v ejakuatu se je v zadnjih 50 letih zmanjšalo kar za polovico, vse več pa je tudi slabo gibljivih, negibljivih in morfološko spremenjenih semenčic. Da se "sama spermatogeneza pod vplivom motilcev iz okolja v zadnjih letih močno spreminja," opaža tudi mag. Uršula Reš Muravec, ginekologinja iz Zdravstvenega centra Dravlje. Po 35. letu pri moškem naraste fragmentacija (razpad) DNK, po 40. letu pa je več motenj v erekciji in ejakulaciji, pravi.

Umetna oploditev: Kako poteka postopek IVF?
Neplodnost

Umetna oploditev: Kako poteka postopek IVF?

Postopek zunajtelesne oploditve (IVF) je klasični postopek umetne oploditve. Gre za oploditev v laboratoriju, pod mikroskopom, na stekelcu oziroma v epruveti. Slovenija je po dostopnosti postopkov umetne oploditve v svetu pravi unikum, saj je le-ta zelo dostopna parom, ki se soočajo z neplodnostjo, prav tako te postopke krije zavarovalnica. Neplodni pari so upravičeni do šestih brezplačnih poskusov umetne oploditve za prvega in še do dodatnih štirih brezplačnih postopkov za drugega otroka.

Neplodnost

"Soočenje z neplodnostjo naju je še bolj povezalo kot par"

Pogumno in odločno, predvsem pa pozitivno, sta se 24-letna Špela Beguš in 31-letni Jože Božič podala v prvi postopek umetne oploditve z biomedicinsko pomočjo. Več kot tri leta se že namreč trudita, da bi dobila otroka. "O tem moramo govoriti in si stati ob strani," je jasna Špela, zato sta svojo zgodbo in občutke delila tudi z nami.

"Soočenje z neplodnostjo naju je še bolj povezalo kot par"
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