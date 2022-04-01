Neplodnost

Število spermijev se je v zadnjih letih prepolovilo

Raziskave neplodnosti kažejo, da je bil vzrok težav pri zanositvi parov pred dvajsetimi leti v 20 odstotkih pri moškemu, danes pa se je ta odstotek povzpel kar na polovico primerov. Povprečno število spermijev v ejakuatu se je v zadnjih 50 letih zmanjšalo kar za polovico, vse več pa je tudi slabo gibljivih, negibljivih in morfološko spremenjenih semenčic. Da se "sama spermatogeneza pod vplivom motilcev iz okolja v zadnjih letih močno spreminja," opaža tudi mag. Uršula Reš Muravec, ginekologinja iz Zdravstvenega centra Dravlje. Po 35. letu pri moškem naraste fragmentacija (razpad) DNK, po 40. letu pa je več motenj v erekciji in ejakulaciji, pravi.