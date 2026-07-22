Sanjsko ali nevarno? Resnica o intimnih odnosih v vodi

Seks v morju ali bazenu se marsikomu zdi izjemno privlačna ideja, ki bi lahko v razmerje vnesla novo energijo in razbila rutino. Vendar pa je realnost pogosto precej drugačna od tiste, ki nam jo prikazujejo v filmih. Medtem ko nas vroči filmski prizori zlahka zavedejo, strokovnjaki opozarjajo, da je seks v vodi povezan s tveganji za zdravje, ki jih ne gre zanemariti.

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Od izgube naravne vlažnosti do možnosti različnih okužb, voda ni naravno okolje za spolne odnose. Kot pravi seksualna terapevtka Debra Laino, lahko takšna dejanja res poglobijo čustveno povezanost med partnerjema zaradi razbijanja monotonije, vendar zahtevajo previdno manevriranje in pripravo, da ne pride do neprijetnosti ali poškodb občutljivih tkiv.

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Voda kot slab zaveznik: mit o naravnem mazanju

Čeprav je voda mokra, v kontekstu spolnih odnosov nikakor ne služi kot primerna zamenjava za lubrikant. Nasprotno, voda med spolnim odnosom v resnici deluje kot čistilo, ki odstrani telesu lastna maziva, kar hitro vodi v neprijetno suhost. Manj vlažnosti pomeni več trenja, kar lahko povzroči poškodbe ali tako imenovane vaginalne raztrganine, pojasnjuje dr. Shepherdova.

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Takšna suhost ni le boleča, ampak je tudi nevarna za vse tiste, ki uporabljajo zaščito v obliki kondomov. Ker lateks pod vplivom trenja hitreje poči, postane varen spolni odnos v vodi skorajda nemogoč brez dodatnih nevarnosti. Zato je priporočljivo, da ste pri tovrstnih dejavnostih še posebej pozorni na dodatno umetno vlaženje, ki mora biti na silikonski osnovi, da ga voda takoj ne odstrani.

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Povečano trenje v vodi povečuje tveganje za raztrganine, kar odpre pot za hiter vstop bakterij in virusov v krvni obtok.

Nevarnost bakterijskih in glivičnih vnetij zaradi bazenske vode

Seks v vodi s seboj prinaša tudi nevidne nevarnosti v obliki bakterij. Ko se zabavate v vodi, se lahko bakterije, ki tam domujejo, med gibanjem zavlečejo v urinarni trakt, kar je najhitrejša pot do vnetja mehurja. Dr. Shepherdova zato močno priporoča, da vedno urinirate takoj po spolnem odnosu, saj na ta način fizično sperete neželene obiskovalce iz telesa. Poleg težav s sečili pa je tu še nevarnost glivičnih obolenj. Bazenska voda s klorom lahko hitro razdraži vaše najobčutljivejše predele in poruši vaš pH, kar je kot vabilo za razrast glivic. Srbenje in pekoč občutek sta pogosti posledici, ki lahko trajajo več dni in zahtevajo zdravniško obravnavo s posebnimi mazili ali svečkami.

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Če mislite, da ste v vodi varni pred spolno prenosljivimi boleznimi, se žal motite. Voda nima nobenih zaščitnih lastnosti proti virusom ali bakterijam, ki se prenašajo med partnerjema. Nasprotno, ker je vodo včasih težko uskladiti s pravilno uporabo kondoma, so tveganja za prenos bolezni v vodi celo večja. Majhne poškodbe, ki nastanejo zaradi trenja, so kot odprta vrata za okužbe. Zato je izjemno pomembno, da ste zvesti partnerju in se izogibate tveganim dejanjem v onesnaženih vodah ali bazenih z nepreverjeno kakovostjo. Vaše zdravje naj bo vedno na prvem mestu, pa naj se situacija zdi še tako filmsko privlačna ali spontana.