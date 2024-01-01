Vizita.si
Kaj morate vedeti o nevarnosti ptičje gripe?
Novice

Kaj morate vedeti o nevarnosti ptičje gripe?

Rakave bolezni
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih

Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih

V zadnjih letih so zdravniki opazili nenavaden premik. Redek rak slepiča se vse pogosteje pojavlja pri mlajših odraslih, kar je za strokovnjake nepričakovano in nekoliko nenavadno, saj še vedno raziskujejo vzroke.
Aktivno življenje
Nova raziskava razkriva, da lahko vadba med hujšanjem ohranja mišice mladostne

Nova raziskava razkriva, da lahko vadba med hujšanjem ohranja mišice mladostne

Čeprav je dobro znano, da med hujšanjem ne izgubljamo le maščobe, temveč tudi mišično maso, se je izkazalo, da lahko pravilna telesna aktivnost ta proces obrne v presenetljivo pozitivno smer.
Zdravje
Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?

Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?

Praznični čas pogosto prinaša druženje, slavja in povečano uživanje alkohola. Ko se januar začne, se mnogi soočajo z občutkom krivde zaradi prekomernega pitja, hkrati pa se sprašujejo, ali je njihovo vedenje res problematično ali le del družbeno sprejetih norm.
Preventiva
Nevarna kombinacija ibuprofena z aspirinom in naproksenom

Nevarna kombinacija ibuprofena z aspirinom in naproksenom

Britanski NHS je izdal pomembno opozorilo za vse, ki uporabljajo protibolečinska zdravila.
Ženska, ki je svojo zapuščino namenila znanosti, od katere bodo odvisne prihodnje generacije
Novice

Ženska, ki je svojo zapuščino namenila znanosti, od katere bodo odvisne prihodnje generacije

Ko razmišljamo o tem, kakšno sled želimo pustiti svetu, se pogosto vprašamo, kako lahko naš prispevek koristi tudi takrat, ko nas več ne bo.

Novice

Piješ preveč alkohola?

Pitje alkohola pogosto povezujemo s sprostitvijo, praznovanji in druženjem, ki je v prazničnih časih še pogostejše. Ker je v Sloveniji odnos do pitja zelo sprejemljiv, se marsikdo ne zaveda posledic, ki jih ima že občasno pitje na naše zdravje.

Piješ preveč alkohola?
Cliff Richard o raku prostate: "Zgodnje odkrivanje mi je rešilo življenje"
Novice

Cliff Richard o raku prostate: "Zgodnje odkrivanje mi je rešilo življenje"

Richard je v intervjuju za Good Morning Britain pojasnil, da je bil rak odkrit povsem nepričakovano.

Gobavost: kaj vemo o bolezni in kako se prenaša?
Novice

Gobavost: kaj vemo o bolezni in kako se prenaša?

Gobavost, znana tudi kot Hansenova bolezen, je redka, a še vedno prisotna kronična nalezljiva bolezen. Čeprav jo večina ljudi povezuje z zgodovino, sodobna medicina poudarja, da je bolezen ozdravljiva, če jo odkrijemo pravočasno.

Vaše telo ob stresu misli, da se vsak dan 'borite z levom', opozarjajo antropologi
Novice

Vaše telo ob stresu misli, da se vsak dan 'borite z levom', opozarjajo antropologi

Nova raziskava razkriva, da naš organizem ob kroničnem stresu reagira, kot da bi bil nenehno izpostavljen smrtonosni nevarnosti.

Ali lahko vaše vozniške navade razkrivajo zgodnji kognitivni upad?
Novice

Ali lahko vaše vozniške navade razkrivajo zgodnji kognitivni upad?

Vožnja se nam pogosto zdi samoumevna, a raziskovalci opozarjajo, da lahko odraža veliko več kot le naše prometne navade.

Novice

Novo odkritje: možganske celice kot ščit pred Alzheimerjevo boleznijo?

Raziskovalci so odkrili, da lahko določene imunske celice v možganih prevzamejo zaščitno vlogo proti Alzheimerjevi bolezni.

Novo odkritje: možganske celice kot ščit pred Alzheimerjevo boleznijo?
Uporaba umetne inteligence za iskanje informacij lahko zmanjša naše znanje, opozarja nova raziskava
Novice

Uporaba umetne inteligence za iskanje informacij lahko zmanjša naše znanje, opozarja nova raziskava

Nova raziskava je pokazala, da lahko prekomerna uporaba umetne inteligence pri iskanju informacij paradoksalno oslabi naše razumevanje in dolgoročno znanje.

Koliko vitamina D potrebujemo? To so smernice za zadostno preskrbljenost z vitaminom D v Sloveniji
Novice

Koliko vitamina D potrebujemo? To so smernice za zadostno preskrbljenost z vitaminom D v Sloveniji

Vitamin D je v zadnjih desetletjih postal eno najpogosteje raziskovanih hranil, saj ima poleg klasične vloge pri zdravju kosti in mišic tudi pomembne učinke na imunski sistem, presnovo sladkorja, živčevje in celo na pojavnost nekaterih vrst raka.

Presejalni program PETER: Nova era za odkrivanje raka prostate
Novice

Presejalni program PETER: Nova era za odkrivanje raka prostate

Ali veste, da je rak prostate najpogostejši pri moških? Program PRO-PETER vam omogoča, da brezplačno in varno preverite svoje zdravje. Prejeto vabilo je priložnost za zgodnje odkrivanje in boljše možnosti zdravljenja. Odzovite se vabilu in poskrbite zase!

Vaš urnik odvajanja pove veliko o splošnem zdravju, razkriva nova raziskava
Prebava

Vaš urnik odvajanja pove veliko o splošnem zdravju, razkriva nova raziskava

Rednost odvajanja blata je pogosto podcenjen pokazatelj zdravja, a kot poroča ScienceAlert, nova študija kaže, da lahko naš "urnik" pove več, kot si mislimo.

Novice

Večjezičnost lahko upočasni staranje možganov, kaže nova raziskava

Nova obsežna raziskava je pokazala, da znanje več jezikov ni le kulturna prednost, temveč lahko dejansko prispeva k počasnejšemu staranju možganov.

Večjezičnost lahko upočasni staranje možganov, kaže nova raziskava
10 znakov, da ste v zdravem odnosu s seboj
Kaj vam trenutno predstavlja največji izziv pri skrbi za zdravje?

10 znakov, da ste v zdravem odnosu s seboj

