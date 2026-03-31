14-letni Urban z darovanjem organov rešil tri življenja

14-letni Urban je nepričakovano umrl med treningom. Njegova družina se je po tej tragediji odločila za darovanje njegovih organov. Urbanova pljuča, jetra in ledvice so rešili življenja trem ljudem v Avstriji, na Hrvaškem in v Nemčiji, poleg tkiv, ki so bila presajena v Sloveniji. Njegova mama Polona Franko pravi, da je Urban to željo izrazil že pred smrtjo. Njegova zgodba nas opominja, kako pomembno je, da se pogovarjamo o darovanju organov.

Urbanova mladost, strasti in tragični odhod

Urban Franko je bil poseben. Ne le športnik, ampak vsestranski fant. Užival je v gorah, bil je tabornik in kolesaril. Vsi so ga marali, ker je bil prijazen in nasmejan. Njegova mama Polona je povedala: Rad je bral in hotel je postati znanstvenik. Naredil je knjigo o dinozavrih za brata Tadeja, ki so jo nato izdali. Urbanova pot se nadaljuje, pravi mama. Žal se je Urban med počitnicami med treningom smrtno ponesrečil. Mama Polona je zelo žalostna. Urban nas je zapustil prezgodaj, a ostal nam je v lepem spominu.

Dečkova želja po darovanju in pomoč družine

Urbanova zapuščina je več kot le spomin. Tadej, Urbanov brat, je v težkih trenutkih predlagal darovanje organov, kar je bila Urbanova želja. Kljub bolečini je družina sledila tej želji. Urban je z darovanjem pljuč, jeter in obeh ledvic rešil tri življenja. Njegovi organi so bili presajeni v Sloveniji, na Hrvaškem, v Avstriji in Nemčiji. Njegova mama, Polona Franko, pravi: ''Tadej je omogočil, da je Urban na poseben način vstopil v svet znanosti, kar nas tolaži.'' To dejanje darovanja družini daje tolažbo. Njegovo zgodbo so povzeli v viziti:

Pogovori o smrti, zlasti smrti otrok in darovanju organov, so še vedno težka tema. Andrej Gadžijev, direktor Slovenija-transplanta, pojasnjuje, da starše obremenjujejo skrbi, "ali je bilo za rešitev otrokovega življenja storjeno vse" in "kako bo potekalo darovanje ter ali bo truplo spoštljivo obravnavano". Gadžijev poudarja, da so te skrbi odveč. Zdravstvo vedno izkoristi vse možnosti za rešitev življenja, truplo darovalca pa je vedno obravnavano spoštljivo. Njegove besede pomirjajo in razblinjajo dvome o darovanju organov.

Zakaj je pomembna predhodna opredelitev

Polona Franko, Urbanova mama, poudarja: pomembno je, da se vsakdo odloči, ali želi biti darovalec organov ali ne, in to zapiše v register. Odločitev je osebna, a jasna izjava pomaga družini v težkih trenutkih. ''Ne predstavljam si, da bi v šoku morala sprejeti to odločitev, če mi ne bi Tadej povedal Urbanove želje,'' deli Polona. Andrej Gadžijev pojasnjuje, da se lahko vsak po 15. letu starosti sam odloči in vpiše v register. Mlajši kot tudi odrasli naj se pozanimajo o tej možnosti in se odločijo, da ne bi bremenili svojih družin v času žalosti.

Svojcem pomagate v trenutkih neizmerne žalosti. Če se ne opredelite v registru, svojo odločitev o darovanju organov iskreno zaupajte najbližjim, poudarja Urbanova mama.