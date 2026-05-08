3 najbolj priljubljeni modeli obutve Birkenstock za tople dni

Ne glede na to, ali gre za robustne športne superge ali natikače, ki se nosijo v kombinaciji s sandali, je ta obutev postala sinonim za vrhunski modni slog. Znamka, ki je zaradi tega trenda doživela največji razcvet, je zagotovo Birkenstock. Njihovi modeli sandal in japonk so bili nekoč označeni kot neestetski, v zadnjih dveh letih pa so skoraj povsod razprodani, ne glede na model. Obutev Birkenstock – od natikačev do cokel – smo v zadnjem času lahko videli praktično na vseh modno ozaveščenih dekletih, tako na družbenih omrežjih kot tudi na znanih osebnostih, ujetih v street style fotografijah. Seveda smo si tudi sami zaželeli dodati en par teh predvsem kul, a tudi udobnih čevljev, pestro ponudbo pa smo našli v spletni trgovini Answear.hr. Zaradi velike priljubljenosti znamke je izbira modelov vse širša, zato se je včasih težko odločiti le za enega. V nadaljevanju izpostavljamo tri modele, s katerimi zagotovo ne boste zgrešili pri izbiri obutve za tople dni.

Arizona

Vsekakor eden najbolj priljubljenih modelov v ponudbi Birkenstock so sandali oziroma natikači Arizona. Priljubljeni so tako pri moških kot ženskah, prepoznamo pa jih po dveh širokih trakovih, ki segata čez stopalo, ter po anatomskem podplatu, ki zagotavlja izjemno udobje. Zaradi svojega preprostega videza so odlična izbira za vse, ki iščejo obutev, ki jo je enostavno kombinirati. Nosite jih lahko v sproščenih kombinacijah, kot so priljubljeni pižama kompleti za dnevni videz, odlično pa se podajo tudi k outfitom za na plažo. Prav tako vas bodo rešili pri večernih izhodih, saj jih lahko kombinirate z lanenimi kompleti ali lahkotnimi oblekami. Če iščete obutev, ki se poda skoraj k vsemu, vas bo ta model Birkenstock prijetno presenetil s svojo vsestranskostjo.

Boston

Za razliko od prejšnjega modela so čevlji Birkenstock Boston idealni za nošenje skozi vse leto. Cokle Boston so sprožile precej polemik na družbenih omrežjih in v modnem svetu, saj po videzu spominjajo na obutev zdravstvenih delavcev ali celo na hišne copate. Kljub temu jih to ni ustavilo, da ne bi postali must-have kos skozi vse leto. V hladnejših dneh jih nosimo z nogavicami (če se vidijo, še toliko bolje), poleti pa jih lahko obujemo tudi na boso nogo. Zaradi preprostega slip-on dizajna in kakovostnih materialov, kot je brušeno usnje, model Boston izžareva sproščen luksuz in t. i. effortless slog, ki je v letu 2026 izjemno priljubljen.

Gizeh

Upali bi si reči, da je ta model Birkenstock obutve na tem seznamu najmanj popularen, vsaj glede na družbena omrežja. Kljub temu pa bo poleti eden najbolj nosljivih v vaši garderobi. Čeprav obožujemo klasične japonke, pogosto povzročajo nelagodje v stopalih, medtem ko Gizeh zaradi anatomskega podplata omogoča udobje tudi pri celodnevnem nošenju. Zaradi T-trak konstrukcije se model elegantno prilega stopalu, rahlo privzdignjen podplat pa mu daje bolj eleganten videz in doda nekaj višine, kar tudi celotni postavi daje bolj laskav videz.

pr članek foto FOTO: Arhiv naročnika