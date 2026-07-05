Upočasnite staranje možganov: navade, ki so vaše zaveznice

Možgani ostajajo prilagodljivi vse življenje. Strokovnjaki temu pravijo nevroplastičnost, sposobnost možganov, da ustvarjajo nove povezave in se prilagajajo novim izzivom tudi v pozni starosti.

Se še spomnite časov, ko smo si morali pot zapomniti sami? Danes večina ljudi navigacijo vklopi že za pot do kraja, kjer je bila večkrat.

Kot pojasnjuje profesor Dennis Chan z londonskega University College London, je hipokampus - področje možganov, pomembno za spomin in orientacijo - med prvimi deli možganov, ki jih prizadene Alzheimerjeva bolezen.

Kot poroča Harvard Magazine, so raziskave pokazale tudi, da imajo poklici, ki zahtevajo veliko orientacije v prostoru, med drugim taksisti in vozniki reševalnih vozil, nižje stopnje smrtnosti zaradi Alzheimerjeve bolezni. Raziskovalci menijo, da je razlog prav pogosta uporaba navigacijskih sposobnosti.

Zato strokovnjaki priporočajo:

- odpravite se na sprehod po novi soseski brez telefona,

- skušajte najti pot po spominu,

- pred vožnjo preučite zemljevid in si zapomnite pot,

- na dopustu raziskujte mesto peš namesto z navigacijo.