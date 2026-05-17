Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Virus
Novice

Ali bi lahko viruse uničili z zvokom? Navdušujoči izsledki raziskav

N.R.A.
17. 05. 2026 03.23
0

Ste si kdaj zamislili, da bi lahko bolezni premagali z močjo zvoka? Strokovnjaki so dokazali, da vibracije dobesedno razstrelijo virusne delce, ne da bi poškodovale naše celice.

Znanstveniki so v laboratoriju odkrili način, kako z zvokom premagati nevarne viruse. Z uporabo običajnih ultrazvočnih naprav, ki se v bolnišnicah že uporabljajo za preglede, so virusom SARS-CoV-2 in H1N1 dobesedno razpočili njihovo zaščitno lupino. Ko se frekvenca ultrazvoka ujema z naravnim nihanjem virusa, nastanejo tako močne vibracije, da virusni delec preprosto razpade.

Norovirus lahko hitro povzroči to
Preberi še
Norovirus lahko hitro povzroči to

Dobra novica je, da so ti valovi vplivali le na virus, medtem ko so sosednje zdrave celice ostale povsem nepoškodovane. To pomeni, da bi v prihodnosti morda lahko čistili telo virusov brez težkih kemičnih zdravil, saj so testi na laboratorijskih celicah pokazali znatno zmanjšanje kužnosti.

Virus
VirusFOTO: AdobeStock

Kako deluje uničevanje virusov in zakaj so nekateri bolj ranljivi

Glavni razlog, zakaj ta metoda deluje tako dobro, je oblika virusov. Ker so virusi gripe in koronavirusa okrogli, so idealna tarča za ultrazvočne valove, ki jih zadenejo v tisto točko, kjer postanejo nestabilni. To je čista fizika – če bi bili virusi kockasti ali trikotni, metoda verjetno ne bi bila tako uspešna. Pomembno je poudariti razliko med to metodo in tisto, ki se uporablja za razkuževanje zobozdravniškega orodja; tu ne gre za visoko temperaturo, ampak le za nežne, a usodne tresljaje, ki uničijo sovražnika, naše lastne celice pa pustijo pri miru, saj se te odzivajo na povsem drugačnih frekvencah.

Zakaj virusi ob preskoku na človeka ne potrebujejo posebnih mutacij
Preberi še
Zakaj virusi ob preskoku na človeka ne potrebujejo posebnih mutacij

Nova tehnologija prinaša revolucijo: virusi v laboratoriju dobesedno eksplodirajo pod vplivom ultrazvočnih frekvenc med 3 in 20 MHz, medtem ko zdrave celice ostanejo popolnoma varne.

Seveda smo trenutno še v fazi laboratorijskih testov, kar pomeni, da ta tehnologija še ni na voljo v vaši lokalni ambulanti. Potrebno bo še veliko dela, da bodo znanstveniki natančno ugotovili, kateri odmerki zvoka so najboljši za človeka. Vendar pa je prednost te metode ogromna: ker gre za fizično uničenje virusa, ta težko razvije odpornost, kot se to dogaja pri antibiotikih ali običajnih zdravilih. Poleg SARS-CoV-2 so raziskovalci že začeli preučevati, kako bi lahko na enak način ciljali na dengo, ziko in čikungunjo, kar bi lahko rešilo milijone življenj po vsem svetu.

Vir: ScienceAlert

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
ultrazvok sars-cov-2 akustična resonanca uničenje virusov gripa H1N1 medicina prihodnosti nanotehnologija virusi
Prehrana

Strokovnjaki razkrivajo najpomembnejše dopolnilo za zdravo staranje

Življenjske zgodbe

Stara je bila komaj 18 let, ko so ji postavili usodno diagnozo: "Umrla bom. Živimo, dokler lahko."

24ur.com Pesem gliv kvasovk
Vizita.si Lahko slaba prebava vodi v hude bolezni?
Moskisvet.com Novo tehnološko orodje, ki vam lahko ukrade glas
24ur.com Bomo namesto hitrega testa samo pokašljali v telefon?
24ur.com Tinitus, pogosta okvara sluha: 'Piskanje je prisotno vsako sekundo'
Vizita.si Razlog, zakaj se lahko pojavlja vrtoglavica, vas bo presenetil
Vizita.si Bi lahko živeli brez mikrobov?
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1705