Ali bi lahko viruse uničili z zvokom? Navdušujoči izsledki raziskav

Znanstveniki so v laboratoriju odkrili način, kako z zvokom premagati nevarne viruse. Z uporabo običajnih ultrazvočnih naprav, ki se v bolnišnicah že uporabljajo za preglede, so virusom SARS-CoV-2 in H1N1 dobesedno razpočili njihovo zaščitno lupino. Ko se frekvenca ultrazvoka ujema z naravnim nihanjem virusa, nastanejo tako močne vibracije, da virusni delec preprosto razpade.

Dobra novica je, da so ti valovi vplivali le na virus, medtem ko so sosednje zdrave celice ostale povsem nepoškodovane. To pomeni, da bi v prihodnosti morda lahko čistili telo virusov brez težkih kemičnih zdravil, saj so testi na laboratorijskih celicah pokazali znatno zmanjšanje kužnosti.

Kako deluje uničevanje virusov in zakaj so nekateri bolj ranljivi

Glavni razlog, zakaj ta metoda deluje tako dobro, je oblika virusov. Ker so virusi gripe in koronavirusa okrogli, so idealna tarča za ultrazvočne valove, ki jih zadenejo v tisto točko, kjer postanejo nestabilni. To je čista fizika – če bi bili virusi kockasti ali trikotni, metoda verjetno ne bi bila tako uspešna. Pomembno je poudariti razliko med to metodo in tisto, ki se uporablja za razkuževanje zobozdravniškega orodja; tu ne gre za visoko temperaturo, ampak le za nežne, a usodne tresljaje, ki uničijo sovražnika, naše lastne celice pa pustijo pri miru, saj se te odzivajo na povsem drugačnih frekvencah.

Nova tehnologija prinaša revolucijo: virusi v laboratoriju dobesedno eksplodirajo pod vplivom ultrazvočnih frekvenc med 3 in 20 MHz, medtem ko zdrave celice ostanejo popolnoma varne.

Seveda smo trenutno še v fazi laboratorijskih testov, kar pomeni, da ta tehnologija še ni na voljo v vaši lokalni ambulanti. Potrebno bo še veliko dela, da bodo znanstveniki natančno ugotovili, kateri odmerki zvoka so najboljši za človeka. Vendar pa je prednost te metode ogromna: ker gre za fizično uničenje virusa, ta težko razvije odpornost, kot se to dogaja pri antibiotikih ali običajnih zdravilih. Poleg SARS-CoV-2 so raziskovalci že začeli preučevati, kako bi lahko na enak način ciljali na dengo, ziko in čikungunjo, kar bi lahko rešilo milijone življenj po vsem svetu.