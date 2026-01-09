Ali je bolečina v hrbtu neizogibna? Ne – če poznamo pravi pristop

Informacij je ogromno in hitro se zgodi, da človek preprosto ne ve več, kam se obrniti. Želite si le, da bi bila hrbtenica spet taka kot nekoč. Razumemo vas, saj je imelo mnogo naših vadečih podoben problem. Z željo po boljšem razumevanju bolečin v hrbtenic smo pripravili ta članek.

Zakaj se pojavi bolečina v hrbtenici?

Univerzalnega razloga za bolečino v hrbtenici ni. Bolečino si lahko predstavljate kot ledeno goro. Dolge ure sedenja, premalo gibanja in spanja, stres, nepravilna drža in še mnogi dejavniki so skriti pod gladino ledene gore. Vendar pogosto pride do bolečine ob nenadnem gibu, kot je kihanje ali sklanjanje. Ta trenutek je samo kaplja čez rob za našo hrbtenico in je vsota vsega zgoraj naštetega. Bolečina se nikoli ne pojavi "kar tako". Vedno ima svoj razlog – lahko gre za preobremenitev, napačno gibanje ali mišično neravnovesje, ki se razvija dlje časa. Pogost primer je išias – bolečina, ki se širi iz spodnjega dela hrbta v nogo zaradi utesnjenega ishiadičnega živca. Pojavi se lahko nenadoma, občutimo pa jo kot pekoč občutek, mravljince ali sevanje po nogi.

Najpogosteje se srečujemo z bolečino v ledvenem delu hrbtenice. Tu pride do največjih sil, saj podpira vse naše gibe - od pobiranja bremen do zavezovanja čevljev. Tudi dvig vašega otroka z nepravilno tehniko lahko predstavlja ogromno breme za bolečo hrbtenico.

Kaj lahko naredimo ob bolečini?

Ob pojavu bolečine je popolnoma normalno, da se je želimo čimprej rešiti. Večina ljudi se ob bolečini zateče k počitku in protibolečinskim tabletam. V akutni fazi ni s tem nič narobe, vendar je potrebno za odpravo bolečine narediti več. Ko najhujša bolečina popusti, je pogost obisk fizioterapevta. Ta bolečino olajša in spet se počutimo odlično. Vendar bo za odpravo bolečine spremeniti tudi naš življenjski slog. Pomembno je kako pobiramo stvari, kako se usedemo, kako imamo nastavljen stol v službi in kakšen je naš splošni dnevni ritem. Vse to spada pod t. i. "higieno hrbtenice". Tako bomo hrbtenico varovali in ji omogočili čas za počitek. Dober primer tega je že primerna tehnika dvigovanja bremen. S pravilno aktivacijo trebušnih mišic in pravilno tehniko bomo hrbtenico dobro varovali. Vaje za "križ" so odlično dopolnilo k temu in so nujne, ampak same po sebi so premalo. Teden je predolg in ena do dve uri vadbe ne bosta odpravile težav, hrbtenica pa je aktivirana čez celoten dan. Najpogostejše vaje so "vaje za jedro", ki so lahko odlična osnova, potrebno pa jih je nadgraditi tudi z gibalnimi vzorci. Ti so počep, predklon, potiski in potegi. Če ne bomo krepili teh vzorcev, bo trpela tudi naša hrbtenica.

Zakaj Kinvital pristop deluje?

Kinvital se težav s hrbtenico loteva celostno. Zavedamo se, da same terapije niso dovolj in je nujno potrebno tudi gibanje. Zato smo združili najboljše iz obeh svetov - najprej s fizioterapijo umirimo stanje, s kineziologijo pa vas naučimo gibanja, ki vas bo varovalo dolgoročno.

Naloga fizioterapevta v akutni fazi je, da olajša bolečino in najde dejavnike, ki so vam jo prožili. Manualna terapija ima pri tem ključno vlogo, po potrebi pa jo nadgradimo z terapijo TECAR, preden nadaljujemo z vadbo. Ko se bolečina umiri, pričnemo z aktivno fazo - vadbo. Tu ste na vrsti vi. Na uvodnem pregledu se kineziolog z vami pogovori, pelje čez uvodne teste in prične z učenjem osnovnih gibalnih vzorcev. Sestavi vam prilagojen program vadbe za moč in pa vaje, ki jih lahko izvajate doma. Cilj vadbe ni samo povečanje moči, ampak predvsem učenje gibanja, ki bo varovalo hrbtenico. To vodi v dolgoročno izboljšanje in odpravo bolečine.

Kdo smo?

Smo ekipa strokovnjakov s področja fizioterapije in kineziologije, ki je pomagala že preko 5000 ljudem. Verjamemo, da je vsaka oseba unikatna – in prav tak je naš pristop. Pomagamo vam, da znova uživate v gibanju brez bolečin. Z veseljem vas sprejmemo na uvodnem pregledu, kjer skupaj začnemo pot do gibanja brez bolečin.