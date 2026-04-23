Ali lahko priljubljena začimba res pomaga srcu?

Origano je ena najbolj prepoznavnih sredozemskih začimb in stalnica v italijanski ter grški kuhinji. A kot poroča Verywell Health, priljubljen zeliščni dodatek ni zanimiv le zaradi okusa, vse več raziskav ga povezuje tudi z zdravjem srca in uravnavanjem krvnega tlaka. Ali lahko že majhne količine origana v prehrani dejansko prispevajo k nižjemu tlaku? Odgovor je, delno, a s pomembnimi omejitvami.

Zakaj je krvni tlak sploh tako pomemben?

Povišan krvni tlak (hipertenzija) velja za enega glavnih dejavnikov tveganja za:

- srčni infarkt,

- možgansko kap,

- srčno popuščanje,

- kronične bolezni ledvic. Po podatkih World Health Organization ima hipertenzijo več kot milijarda ljudi po svetu, pri mnogih pa dolgo poteka brez očitnih simptomov. Zato ima vsaka prehranska ali življenjska sprememba, ki lahko dolgoročno pomaga pri uravnavanju tlaka, velik pomen.

Kaj vsebuje origano, da je zanimiv za srce?

Origano ni le aromatična rastlina, temveč vsebuje več biološko aktivnih spojin. Kot navaja Verywell Health, so za učinek na krvni tlak najbolj zanimivi predvsem:

- polifenoli,

- flavonoidi,

- karvakrol in timol; spojini z antioksidativnim in protivnetnim delovanjem. Po poročanju Frontiers in Nutrition imajo te snovi lahko vlogo pri zaščiti žil, saj zmanjšujejo oksidativni stres in prispevajo k boljši funkciji žilne stene.

Kako naj bi origano vplival na krvni tlak?

Raziskave, ki jih povzema Verywell Health, kažejo več možnih mehanizmov: 1. Podpora zdravi širini žil Antioksidanti v origanu lahko pomagajo ohranjati prožnost žil in tako omogočajo bolj uravnotežen pretok krvi. 2. Protivnetni učinek Kronično nizko vnetje je povezano z razvojem hipertenzije. Kot piše Harvard Health Publishing, ima prehrana, bogata z zelišči in rastlinskimi spojinami, lahko blažilni učinek na vnetne procese. 3. Posreden vpliv prek zmanjšanega vnosa soli Origano je izrazito aromatičen, zato lahko z njim izboljšamo okus jedi in zmanjšamo potrebo po soli, kar je eden ključnih prehranskih dejavnikov pri zniževanju krvnega tlaka.

Pomembna meja: origano ni zdravilo

Strokovnjaki opozarjajo, da origano ne more nadomestiti zdravljenja, če imate diagnosticirano hipertenzijo. Kot poudarja National Institutes of Health, učinki posameznih zelišč v prehranskih količinah niso primerljivi z delovanjem zdravil. Prav tako velja previdnost pri eteričnem olju origana:

- koncentrirano olje ni namenjeno redni samostojni uporabi,

- lahko draži prebavila,

- lahko vpliva na delovanje nekaterih zdravil.

Kako ga smiselno vključiti v prehrano?

Če želite izkoristiti morebitne koristi origana, strokovnjaki priporočajo preprost, varen pristop:

- uporabljajte svež ali sušen origano pri kuhanju,

- dodajajte ga zelenjavnim in stročničnim jedem,

- z njim nadomeščajte del soli,

- kombinirajte z drugimi zelišči (bazilika, timijan, rožmarin),

- ne pretiravajte s prehranskimi dopolnili brez posveta z zdravnikom. Kot poudarja Verywell Health, ima največji učinek celoten prehranski vzorec, ne ena sama sestavina.

Origano kot del širše slike zdravega srca

Največ koristi ima origano kot del življenjskega sloga, ki vključuje:

- sredozemsko prehrano,

- redno telesno dejavnost,

- dovolj spanja,

- obvladovanje stresa. V tem kontekstu je lahko majhen, a smiseln dodatek, nikakor pa čudežna rešitev. Origano ni zdravilo za visok krvni tlak, a kot poročajo Verywell Health, Harvard Health in druge strokovne ustanove, je lahko uporaben del prehrane, ki podpira zdravje srca.