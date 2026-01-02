Kaj morate vedeti o nevarnosti ptičje gripe?

Po poročanju ScienceAlert strokovnjaki opozarjajo, da svetovna javnost in zdravstveni sistemi ne posvečajo dovolj pozornosti hitro spreminjajoči se grožnji ptičje gripe. Pa je to res?

Čeprav se virus H5N1 že več kot dve desetletji pojavlja v izbruhih med pticami, so zadnje mutacije in širjenje med sesalci sprožili resno zaskrbljenost med virologi. Eden izmed vodilnih strokovnjakov opozarja, da se svet obnaša, kot da se nič ne dogaja, medtem ko se virus razvija v smer, ki bi lahko imela veliko hujše posledice.

Zakaj je ptičja gripa postala večja grožnja?

Virus H5N1 je bil dolgo znan kot smrtonosen predvsem za ptice, občasno pa je preskočil tudi na ljudi. Po poročanju ScienceAlert je smrtnost pri dosedanjih človeških primerih izjemno visoka, vendar se virus do zdaj ni učinkovito prenašal med ljudmi. Prav ta omejitev je preprečila pandemijo. A strokovnjaki opozarjajo, da se virus v zadnjih letih širi med vedno več vrstami sesalcev, kar kaže na to, da se prilagaja novim gostiteljem. Razširjenost virusa med sesalci pomeni, da ima H5N1 več priložnosti za mutacije, ki bi mu lahko omogočile lažji prenos med ljudmi. To je scenarij, ki ga virologi že dolgo označujejo kot enega največjih potencialnih globalnih zdravstvenih tveganj.

icon-expand Ptičja gripa FOTO: Shutterstock

Kaj opozarjajo strokovnjaki?

Strokovnjaki, ki jih povzema ScienceAlert, opozarjajo, da se svetovna skupnost ne odziva dovolj resno. Po njihovih besedah se človeštvo obnaša, kot da je nevarnost oddaljena, čeprav se virus širi med živalmi na način, ki bi moral sprožiti alarm. Opozarjajo, da se zgodovina pogosto ponavlja: virusi, ki dolgo krožijo med živalmi, lahko nepričakovano preskočijo na ljudi in povzročijo izbruhe, na katere nismo pripravljeni.

Širjenje med sesalci je rdeča zastavica

Po poročanju ScienceAlert je virus H5N1 v zadnjih letih okužil številne sesalce, vključno z morskimi levi, lisicami, medvedi in celo domačimi živalmi. To kaže, da virus preizkuša nove gostitelje in se prilagaja različnim biološkim okoljem. Takšno vedenje je značilno za viruse, ki se pripravljajo na širši preskok. Strokovnjaki poudarjajo, da bi lahko že majhna mutacija omogočila učinkovitejši prenos med ljudmi. Če bi se to zgodilo, bi se svet lahko znašel v položaju, ki bi bil bistveno težje obvladljiv kot pandemija covida-19, saj je smrtnost H5N1 bistveno višja.

icon-expand Ptičja gripa FOTO: Shutterstock

Kaj bi morali storiti?

Po poročanju ScienceAlert strokovnjaki pozivajo k večjemu nadzoru nad izbruhi med živalmi, boljšemu spremljanju mutacij virusa in hitrejšemu razvoju cepiv ter protivirusnih zdravil. Opozarjajo, da je okno za pripravo omejeno in da bi morali ukrepati, preden virus dobi možnost, da se učinkovito razširi med ljudmi. Strokovnjaki, ki jih povzema ScienceAlert, opozarjajo, da svet podcenjuje nevarnost ptičje gripe. Virus H5N1 se širi med vedno več vrstami sesalcev, kar povečuje tveganje za mutacije, ki bi lahko omogočile prenos med ljudmi. Čeprav do tega še ni prišlo, strokovnjaki poudarjajo, da bi morali ukrepati zdaj, preden se virus razvije v obliko, ki bi lahko sprožila novo globalno zdravstveno krizo.