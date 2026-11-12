Ali uživanje mesa res zvišuje raven testosterona

Že dolgo velja prepričanje, da 'pravi moški jedo meso', vendar nova študija o živalskih beljakovinah postavlja pod vprašaj te tradicionalne poglede. V zadnjih letih nekateri vplivneži na družbenih omrežjih trdijo, da je uživanje skoraj izključno mesa rešitev za upadanje ravni testosterona v zrelih letih. Kljub temu za takšne trditve ni trdnih znanstvenih dokazov. Dejansko nova raziskava kaže ravno nasprotno: uživanje večjih količin živalskih beljakovin lahko pri moških srednjih let celo zniža raven tega ključnega hormona.

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Kaj so o vplivu beljakovin na testosteron odkrili finski raziskovalci

Raziskovalci z Vzhodnofinske univerze so preučili podatke 2.546 moških, starih od 42 do 60 let, in svoja spoznanja objavili v strokovni reviji International Journal of Food Sciences and Nutrition. Ugotovili so, da je večji delež živalskih beljakovin v primerjavi z rastlinskimi povezan z nižjo ravnjo skupnega testosterona. Ker so v raziskavi sodelovali predvsem belci, rezultatov sicer ne moremo brez zadržkov posplošiti na vse populacije, vendar pa ugotovitve potrjujejo tudi druge novejše raziskave. Testosteron je ključni moški spolni hormon, ki igra glavno vlogo pri izgradnji in ohranjanju mišic, živalske beljakovine pa prav tako pogosto povezujemo z močjo in telesno zmogljivostjo. Kljub temu so raziskovalci v tej študiji ugotovili, da so bile z višjo ravnjo prostega testosterona pri moških srednjih let povezane rastlinske beljakovine, ki ne izvirajo iz žit, in ne živalske.

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Izraz 'prosti testosteron' pomeni, da hormon v krvnem obtoku ni vezan na beljakovine in ga telo lahko takoj uporabi za svoje procese. Ta meritev znanstvenikom pomaga bolje razumeti, kako testosteron v telesu dejansko deluje. V raziskavi so udeleženci štiri dni natančno beležili vse, kar so pojedli. Tisti moški, ki so zaužili največ živalskih beljakovin v primerjavi z rastlinskimi, so imeli v krvi najnižjo raven prostega testosterona. Po drugi strani pa so imeli moški, ki so uživali največ rastlinskih beljakovin iz virov, ki niso žita – na primer iz zelenjave, stročnic in oreščkov –, višjo raven tega prosto dostopnega hormona.

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"Čeprav so bile opažene razlike v koncentracijah testosterona statistično značilne, so bile relativno majhne. Študija ne more potrditi, ali imajo te razlike posledice za zdravje." Miika Wynne-Ellis

Zakaj zgolj zamenjava mesa z rastlinami ne prinaša preprostih rešitev

Kljub zanimivim ugotovitvam pa znanstveniki opozarjajo, da rezultatov ne smemo jemati preveč enoznačno. Prehranski raziskovalec Miika Wynne-Ellis z Vzhodnofinske univerze priznava, da so bile opažene razlike v ravneh testosterona razmeroma majhne, zato ne morejo z gotovostjo trditi, kako to vpliva na splošno zdravje. V statističnih modelih so raziskovalci preverili tudi, kaj bi se zgodilo, če bi moški srednjih let živalske beljakovine preprosto zamenjali z rastlinskimi. Izračuni so pokazali, da zgolj takšna zamenjava ni bistveno vplivala ne na skupni ne na prosti testosteron. To pomeni, da preprosta zamenjava mesa z rastlinskimi viri sama po sebi ne bo nujno zvišala ali znižala ravni tega hormona.

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Te ugotovitve postavljajo pod vprašaj pogosto prepričanje, da več živalskih beljakovin pomeni več testosterona. Na družbenih omrežjih se namreč mesne oziroma 'karnivore' diete pogosto prodajajo kot preizkušen način za izboljšanje ravni moških hormonov, čeprav za to ni kliničnih dokazov. Zelo zgovoren je primer zdravnika Paula Saladina, ki je bil nekoč znan kot 'Carnivore MD' in glavni zagovornik takšne prehrane. Poročali so, da je moral nehati jesti toliko mesa, ker mu je raven testosterona dejansko padla, poleg tega pa so se pri njem pojavile motnje spanja, razbijanje srca in hudi mišični krči.

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Možni vzroki za vpliv hrane na hormone in pomen ravnovesja

Znanstveniki trenutno še ne morejo z gotovostjo potrditi, ali živalske beljakovine resnično znižujejo raven testosterona in zakaj bi do tega sploh prišlo. Obstaja možnost, da živalske beljakovine v telesu sprožijo vnetne procese, kar lahko zavre izločanje tega hormona. Druga razlaga je, da živalske in rastlinske beljakovine sprožijo različne presnovne učinke, na primer drugačen odziv inzulina. "Viri rastlinskih beljakovin običajno prispevajo več vlaknin, ogljikovih hidratov in nenasičenih maščobnih kislin, medtem ko viri živalskih beljakovin lahko prispevajo več nasičenih maščob in holesterola," pojasnjujejo avtorji nove študije. Za zdaj pa lahko znanstveniki o natančnih vzrokih le ugibajo.

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Tudi če bi prehod z živalskih na rastlinske beljakovine dejansko vplival na raven testosterona, je pomembno vedeti, da več tega hormona ni nujno vedno boljše. Testosteron v telesu mora biti v natančnem ravnovesju. Raziskovalci še vedno odkrivajo vse načine, kako naša vsakodnevna prehrana vpliva na to občutljivo ravnovesje. Za zdaj si je dobro zapomniti predvsem to, da pretirano uživanje živalskih beljakovin ni nujno recept za višji testosteron ali boljše zdravje, ne glede na to, kakšne obljube in trditve morda videvate na družbenih omrežjih.