To Alya svetuje vsem za premagovanje stresa

Prihajajoča sezona oddaje Slovenija ima talent prinaša več sprememb. Med drugim bomo dobili tudi nov voditeljski dvojec, saj bosta oddajo vodila Melani Mekicar in Sašo Stare. V žiriji pa bo poleg Boruta Pahorja sedela tudi Alya. Pravi, da je stres pogosto večji, če nanj nisi pripravljen. "Stres je ena taka čudna reč, če nisi pripravljen, je še večji," poudari. Zato svetuje, da se tako otroci kot starejši na nastope dobro pripravijo in ne pridejo le napol pripravljeni.

Po njenih izkušnjah se v glasbeni šoli pogosto zgodi, da se učenci naučijo le svoj del kitice, namesto da bi obvladali celotno pesem. Sama meni, da moraš znati celo pesem, "pa še kakšno več, da se predstaviš." Podobno velja tudi za plesalce, ti morajo biti pripravljeni odplesati celotno točko, tudi če pride do kakšnih nepredvidenih situacij. Boljša priprava po njenem pomeni tudi manj treme.

Omenja tudi različne načine za zmanjševanje treme. "Nekateri pravijo, da pomagajo mandlji za tremo," pove, čeprav sama tega še ni preizkusila. Dodaja, da lahko pomagajo tudi preproste stvari, kot je gibanje, na primer nekaj sklec pred nastopom. Ob tem poudarja, da ima vsak svoj način soočanja s stresom.

Celoten intervju z Alyo si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku.