Napredek cepiva proti prehladu, gripi in covidu

Znanstveniki z Univerze Stanford v ZDA so razvili nazalno cepivo, ki bi nas lahko ščitilo pred prehladom, gripo, covidom in celo nekaterimi alergijami, piše net.hr. Raziskava, objavljena v reviji Science, je pokazala, da so cepljene miši imele obsežno in dolgotrajno zaščito v pljučih. Specifično so bile zaščitene pred covidom-19 in drugimi koronavirusi, bakterijami, kot sta stafilokok in Acinetobacter baumannii, ter pred pršicami iz hišnega prahu. Če se ti rezultati potrdijo tudi pri ljudeh, bi to cepivo lahko zamenjalo več letnih cepljenj, ki so trenutno potrebna za zaščito pred zimskimi respiratornimi okužbami. Poleg tega naj bi imelo potencial za zaščito pred novimi pandemskimi boleznimi, kar odpira popolnoma nove možnosti v javnem zdravstvu in medicini. Koncept se osredotoča na širši obrambni mehanizem telesa, namesto da bi ciljal le na en specifičen patogen, kar ga postavlja v ospredje sodobnega razvoja cepiv.

"Mislim, da imamo univerzalno cepivo proti različnim respiratornim grožnjam. Zamislite si, da v jesenskih mesecih dobite sprej za nos, ki vas ščiti pred vsemi respiratornimi virusi, vključno s covidom, gripo, respiratornim sincicijskim virusom (RSV) in običajnim prehladom, kot tudi pred bakterijsko pljučnico in alergeni zgodnje pomladi. To bi spremenilo medicinsko prakso." - Dr. Bali Pulendran, vodilni avtor raziskave

Kako deluje novo univerzalno cepivo?

Posebnost tega novega cepiva je v tem, kako spodbuja imunski sistem. Večina cepiv uči naše telo, da prepozna in se bori proti delčkom določenega virusa ali bakterije. To nazalno cepivo pa deluje drugače: posnema signale, ki si jih imunske celice pošiljajo med seboj, ko je telo okuženo. S tem aktivira ne enega, temveč več delov imunskega sistema. Na primer, cepivo aktivira koristne T-celice v pljučih, ki se borijo proti povzročiteljem bolezni. Te T-celice nato pošiljajo signale drugim, tako imenovanim prirojenim imunskim celicam, in jih ohranjajo aktivne, da so pripravljene za obrambo. Med testiranjem na miših je ta pristop zagotovil zaščito pred zelo različnimi grožnjami: od virusov, kot so tvegani koronavirusi (vključno s povzročitelji covida), do bakterij, kot sta stafilokok (znan po kožnih okužbah in sepsi) in Acinetobacter baumannii (povzročitelj pljučnih in krvnih okužb). Prav tako je ponudilo zaščito pred alergeni, kot so pršice. To pomeni, da namesto ozko usmerjene obrambe, dobimo splošnejšo, a hkrati močnejšo obrambno reakcijo telesa.

Če se izkaže, da so rezultati pri miših prenosljivi tudi na ljudi, bi to cepivo lahko popolnoma spremenilo način, kako se branimo pred zimskimi boleznimi. Dr. Bali Pulendran, vodja raziskave, si predstavlja, da bi bil dovolj že en nazalni sprej, ki bi se uporabil jeseni. Ta bi nas nato ščitil pred skoraj vsemi običajnimi respiratornimi grožnjami, kot so gripa, covid-19, RSV (najpogostejši povzročitelj bronhiolitisa pri otrocih) in celo navaden prehlad. Poleg virusnih okužb bi cepivo zagotovilo zaščito tudi pred bakterijsko pljučnico in alergijami, kot so tiste, ki jih povzročajo pršice in se pogosto pojavljajo v začetku pomladi. Dr. Pulendran meni, da bi bila za popolno zaščito potrebna dva odmerka nazalnega spreja. Z ustrezno podporo in financiranjem bi lahko to revolucionarno cepivo postalo na voljo ljudem v naslednjih petih do sedmih letih. To bi resnično pomenilo konec letnega cepljenja proti gripi in drugih sezonskih cepljenj, poenostavitev preprečevanja in bolj zdravo zimo za vse.

Dolga pot do uporabe pri ljudeh

Čeprav so rezultati pri miših izjemno obetavni, je pomembno poudariti, da so raziskave še vedno v zelo zgodnji fazi. Trenutno cepivo deluje pri miših, vendar pa še ni bilo preizkušeno na ljudeh. Profesor mikrobne patogeneze Brendan Wren iz Londonske šole za higieno in tropsko medicino, ki sicer ni bil del ekipe, je izjavil: "Raziskava, ki trdi, da obstaja univerzalno respiratorno cepivo, zveni predobro, da bi bilo resnično, vendar so raziskovalci morda prišli do novega koncepta cepljenja, če se rezultati na miših potrdijo v prihodnjih raziskavah na ljudeh." To pomeni, da bo potrebno še veliko dela. Naslednji koraki vključujejo temeljite, kontrolirane študije pri ljudeh, kjer bo treba potrditi ne samo varnost cepiva, ampak tudi njegovo učinkovitost v primerjavi z že obstoječimi cepivi. Dolga je pot od laboratorijskih miši do široke uporabe pri ljudeh, saj je vsako novo cepivo podvrženo strogim varnostnim in učinkovitostnim testom, preden dobi zeleno luč za javnost. Financiranje teh kliničnih študij bo prav tako ključnega pomena.

Potencialno univerzalno cepivo obeta prelomnico v boju proti respiratornim okužbam, vendar so nadaljnje, obsežne klinične študije pri ljudeh nujne. Od uspeha teh preizkusov je odvisna realizacija revolucionarne vizije, ki bi poenostavila preventivo in bistveno izboljšala javno zdravje.

Napredek pri razvoju univerzalnega cepiva prinaša veliko upanja za prihodnost. Pokazatelji na miših so spodbudni, saj cepivo nudi zaščito pred tako raznolikimi povzročitelji bolezni, kot so različni virusi in bakterije. Potencial za zamenjavo več letnih cepljenj in zaščito pred novimi pandemijami je ogromen. Vendar je ključnega pomena poudariti, da je cepivo še vedno v eksperimentalni fazi.

Znanstveniki zdaj upajo na preizkuse pri ljudeh, ki pa so zapleten in dolgotrajen proces. Ta faza bo določila, ali je cepivo varno, učinkovito in stabilno za široko uporabo v človeški populaciji. Samo z obsežnimi in skrbnimi raziskavami se bo lahko potrdilo, ali je to prebojno odkritje resnično rešitev, ki bo prinesla tako imenovano "spremembo v medicini". Financiranje in odobritev sta bistvena elementa, ki bosta pospešila ali upočasnila ta revolucionarni razvoj, kar pomeni, da je uspešnost projekta odvisna od usklajenega delovanja številnih dejavnikov, vključno z znanostjo, politiko in gospodarstvom.