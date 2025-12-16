Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Cliff Richard nastopa za kraljico Elizabeto II.
Novice

Cliff Richard o raku prostate: "Zgodnje odkrivanje mi je rešilo življenje"

N.R.A.
16. 12. 2025 03.50
0

Richard je v intervjuju za Good Morning Britain pojasnil, da je bil rak odkrit povsem nepričakovano.

Pred načrtovano turnejo po Avstraliji in Novi Zelandiji je moral opraviti rutinski zdravstveni pregled zaradi zavarovanja. Prav ta pregled je razkril, da ima raka prostate.

Zgodnja diagnoza je bila ključnega pomena

Pevec je poudaril, da je imel izjemno srečo, saj je bil rak odkrit v zgodnji fazi. Ni se razširil na kosti ali druge organe, kar je močno povečalo možnosti za uspešno zdravljenje. Njegove besede iz intervjuja jasno kažejo, kako pomembno je, da moški ne odlašajo s pregledi in da se o tej temi govori glasneje in bolj odprto.

Cliff Richard
Cliff Richard FOTO: Reuters

Podpora nacionalnemu presejalnemu programu

Richard je v pogovoru izrazil močno podporo uvedbi nacionalnega presejalnega testa za raka prostate. Po njegovem mnenju je absolutno nujno, da imajo moški dostop do rednih in zanesljivih pregledov, saj lahko zgodnje odkrivanje reši življenja.

Zakaj presejanje še ni standard?

V Združenem kraljestvu presejalni program za raka prostate še vedno ni sistemsko uveden. Richard meni, da je to velika vrzel v zdravstvenem sistemu, saj je rak prostate eden najpogostejših rakov pri moških. Njegova izpoved je zato sprožila novo razpravo o tem, ali bi moral biti presejalni program dostopen vsem moškim, podobno kot presejanje za raka dojke pri ženskah.

Možna skupna kampanja s kraljem Charlesom

Richard je v intervjuju izrazil željo, da bi se pri ozaveščanju o raku prostate povezal tudi s kraljem Charlesom, ki se sam sooča z zdravstvenimi izzivi in je v zadnjem času postal glasen zagovornik zgodnjega odkrivanja raka.

Dva vplivna glasova za isto sporočilo

Kombinacija Richardove osebne izkušnje in kraljevega vpliva bi lahko močno pripomogla k večji prepoznavnosti problematike. Oba poudarjata, da je zgodnja diagnoza ključna in da bi morali moški redno opravljati zdravstvene preglede, tudi če se počutijo zdrave.

Cliff Richard
Cliff RichardFOTO: Reuters

Kako se je Richard spopadel z diagnozo?

Čeprav je Richard znan po svojem optimizmu in energiji, je priznal, da ga je diagnoza pretresla. Kljub temu je ostal osredotočen na zdravljenje in okrevanje.

Rak je trenutno v remisiji

Pevec je povedal, da je bolezen trenutno v remisiji, vendar ostaja previden. Jasno je izrazil, da ne ve, ali se bo rak vrnil, kar je realnost, s katero se sooča veliko bolnikov z rakom prostate. Njegova iskrenost je pomembna, saj razbija stigmo in moškim pomaga razumeti, da je strah normalen, a da je ključno, da ukrepajo pravočasno.

Presejalni program PETER: Nova era za odkrivanje raka prostate
Preberi še
Presejalni program PETER: Nova era za odkrivanje raka prostate

Zgodba Cliffa Richarda ni le osebna izpoved, temveč močan poziv k ukrepanju. Njegova izkušnja dokazuje, da lahko rutinski pregled odkrije bolezen, še preden se pojavijo simptomi. S podporo vplivnih osebnosti, kot je kralj Charles, bi lahko ozaveščenost o raku prostate dosegla širšo javnost in spodbudila uvedbo nacionalnega presejalnega programa. Richardovo sporočilo je jasno: moški, ne odlašajte, zgodnje odkrivanje lahko reši življenje.

Vir: The Guardian

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
rak prostate Cliff Richard zgodnje odkrivanje presejalni program zdravstveni pregled
Novice

Piješ preveč alkohola?

Novice

Gobavost: kaj vemo o bolezni in kako se prenaša?

SORODNI ČLANKI

Presejalni program PETER: Nova era za odkrivanje raka prostate
Novice

Presejalni program PETER: Nova era za odkrivanje raka prostate

SMS lahko očetu reši življenje
Novice

SMS lahko očetu reši življenje

5 najpogostejših simptomov raka prostate, ki jih moški pogosto spregledajo
Moško zdravje

5 najpogostejših simptomov raka prostate, ki jih moški pogosto spregledajo

Kaj pomeni Movember in zakaj je pomemben za vsakega moškega?
Moško zdravje

Kaj pomeni Movember in zakaj je pomemben za vsakega moškega?

Tiha opozorila: zgodnji simptomi raka jajčnikov in prostate
Rakave bolezni

Tiha opozorila: zgodnji simptomi raka jajčnikov in prostate

Rak prostate: Zgodnji znaki in pomembnost preiskav
Rakave bolezni

Rak prostate: Zgodnji znaki in pomembnost preiskav

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
šport
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
popin
Kimmlov ironični poklon Trumpu: Predsednik, ste navdih za moje šale
Kimmlov ironični poklon Trumpu: Predsednik, ste navdih za moje šale
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Moskisvet.com
61-letni vdovec išče ljubezen med več kot 20 ženskami
61-letni vdovec išče ljubezen med več kot 20 ženskami
Bibaleze.si
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Cekin.si
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Dominvrt.si
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
Zadovoljna.si
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
RUBRIKE:

Domov Zdravje Bolezni Žensko zdravje Zlata leta Duševno zdravje Lepota Življenjske zgodbe TOK
Vizita.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1331