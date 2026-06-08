Skupaj rešujeta življenja in usklajujeta družino

Danijela Gavranović je diplomirana medicinska sestra, Marijo Gavranović pa zdravstveni tehnik. Čeprav delata v istem največjem zdravstvenem zavodu v Sloveniji, poudarjata, da jima prav razumevanje poklica pomaga pri tem, da lažje premagujeta vsakodnevne izzive, ki jih prinašajo delo z bolniki in triizmenski urniki.

"Najino delo pomaganja ljudem je zelo zahtevno, zato je zelo pomembno, da imaš tudi zasebno ob sebi človeka, ki pozna tvoje delo, te razume in podpira predvsem v težkih trenutkih, ki so tudi del službe in življenja," pravita Danijela in Marijo.

Danijela poudarja, da z velikim ponosom pove, da dela v UKC Ljubljana, kjer se izvajajo najzahtevnejši diagnostično-terapevtski postopki v državi. Ob tem usklajuje naporno delo, skrb za dva majhna otroka in študijske obveznosti, saj ji je kljub obremenitvam uspelo tudi diplomirati.