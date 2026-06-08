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ukc par
Novice

Skupaj rešujeta življenja in usklajujeta družino

S.B.
08. 06. 2026 11.08
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Zakonca Danijela in Marijo Gavranović, zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, sta med sodelavci znana kot usklajen in predan par, ki uspešno povezuje zahtevno zdravstveno delo in družinsko življenje.

Danijela Gavranović je diplomirana medicinska sestra, Marijo Gavranović pa zdravstveni tehnik. Čeprav delata v istem največjem zdravstvenem zavodu v Sloveniji, poudarjata, da jima prav razumevanje poklica pomaga pri tem, da lažje premagujeta vsakodnevne izzive, ki jih prinašajo delo z bolniki in triizmenski urniki.

"Najino delo pomaganja ljudem je zelo zahtevno, zato je zelo pomembno, da imaš tudi zasebno ob sebi človeka, ki pozna tvoje delo, te razume in podpira predvsem v težkih trenutkih, ki so tudi del službe in življenja," pravita Danijela in Marijo.

Danijela poudarja, da z velikim ponosom pove, da dela v UKC Ljubljana, kjer se izvajajo najzahtevnejši diagnostično-terapevtski postopki v državi. Ob tem usklajuje naporno delo, skrb za dva majhna otroka in študijske obveznosti, saj ji je kljub obremenitvam uspelo tudi diplomirati.

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Največji čustveni izziv ji predstavlja navezanost na paciente, saj delo v zdravstvu pogosto presega zgolj strokovno raven in zahteva tudi veliko empatije.

Oba pravita, da je delo v UKC Ljubljana zahtevno, a hkrati izjemno izpolnjujoče. V bolnišnici preživita veliko časa, pogosto tudi ob vikendih in praznikih, kar dodatno potrjuje, kako pomembno je razumevanje domačega okolja.

Čeprav delata v isti ustanovi, nista na istem oddelku, kar po njunih besedah prispeva k boljši ravnotežji med delom in zasebnim življenjem. Marijo dodaja, da je družina sicer tesno povezana z zdravstvom, saj v istem okolju dela tudi njegova sestra.

Zgodba zakoncev Gavranović je del širše predstavitve zaposlenih v UKC Ljubljana, kjer želijo poudariti predanost, timsko delo in človeške zgodbe, ki se skrivajo za zahtevnim zdravstvenim sistemom.

Vir: kclj.si

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