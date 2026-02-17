Debelost lahko poveča tveganje za smrt zaradi nalezljivih bolezni za 70 odstotkov

Raziskava, na katero se sklicuje DailyMail, razkriva, da imajo ljudje z debelostjo kar 70 odstotkov večjo verjetnost, da bodo zaradi nalezljive bolezni pristali v bolnišnici ali umrli, v Združenem kraljestvu pa je debelost povezana že s približno eno od šestih smrti zaradi okužb. Avtorji opozarjajo, da ob naraščanju debelosti pri odraslih, otrocih in mladostnikih narašča tudi breme kroničnih bolezni, kot so sladkorna bolezen, srčno-žilne bolezni in rak, hkrati pa se kaže tudi izrazit vpliv na potek nalezljivih bolezni, kot poroča omenjeni medij.

Obsežna mednarodna analiza: kako so raziskovali povezavo med debelostjo in okužbami

Raziskava, objavljena v ugledni medicinski reviji, je temeljila na podatkih več kot 67.000 odraslih na Finskem in več kot 470.000 odraslih v Združenem kraljestvu. Na začetku so raziskovalci pri udeležencih izmerili indeks telesne mase (ITM), ki je standardiziran pokazatelj razmerja med telesno težo in telesno višino. Vsi z indeksom telesne mase 30 ali več so bili opredeljeni kot osebe z debelostjo.

Udeleženci so bili ob vstopu v raziskavo v povprečju stari približno 42 let, spremljali pa so jih v obdobju okoli 14 let. V tem času so beležili hospitalizacije in smrti, povezane z nalezljivimi boleznimi, ter jih primerjali med osebami z zdravo telesno težo in osebami z debelostjo. Kot navaja DailyMail, so rezultati jasno pokazali, da je debelost pomemben neodvisen dejavnik tveganja za težji potek številnih okužb. Raziskovalci so ugotovili, da so bile osebe z debelostjo v primerjavi z osebami z zdravo telesno težo za 70 odstotkov bolj ogrožene, da bodo zaradi nalezljive bolezni potrebovale bolnišnično zdravljenje ali umrle. Tveganje se ni povečalo le pri mejni debelosti, temveč je naraščalo sorazmerno s telesno težo. Pri najvišjih vrednostih indeksa telesne mase, torej pri hudi debelosti (indeks telesne mase 40 ali več), je bilo tveganje za težek potek okužbe približno trikrat večje kot pri osebah z normalno telesno težo.

Na podlagi teh podatkov so raziskovalci ocenili, da bi bilo mogoče do 11 odstotkov smrti, povezanih z okužbami, po svetu potencialno preprečiti, če debelosti ne bi bilo. Kot piše članek, to pomeni, da debelost ne vpliva le na kronične nenalezljive bolezni, temveč pomembno prispeva tudi k smrtnosti zaradi nalezljivih bolezni.

Debelost in nalezljive bolezni: pri katerih okužbah je tveganje največje

Raziskovalna skupina je podrobneje analizirala deset pogostih nalezljivih bolezni. Pri skoraj vseh so ugotovili, da debelost poveča tveganje za težji potek bolezni, hospitalizacijo ali smrt. Med podrobneje proučevanimi okužbami so bile: - gripa, - bolezen covid-19, - pljučnica, - okužbe sečil, - različne respiratorne okužbe. Pri teh boleznih so bile osebe z debelostjo bistveno bolj ogrožene, da bodo razvile težjo obliko bolezni. Izjema sta bili okužba z virusom humane imunske pomanjkljivosti in tuberkuloza, pri katerih debelost ni bila povezana z večjim tveganjem za težji potek.

Raziskovalci so ob tem poudarili, da rezultati kažejo na verjetno delovanje širših bioloških mehanizmov. Eden od vodilnih avtorjev je izpostavil, da je povsem mogoče, da debelost oslabi delovanje imunskega sistema in zmanjša sposobnost organizma, da se učinkovito brani pred bakterijami, virusi, paraziti ali glivami. Posledica je večja verjetnost, da bo okužba potekala težje in zahtevala bolnišnično zdravljenje.

Globalna slika: koliko smrti zaradi okužb je povezanih z debelostjo

Raziskovalci so svoje ugotovitve nato prenesli na globalno raven in ocenili, kolikšen delež smrti zaradi nalezljivih bolezni bi lahko pripisali debelosti. Po njihovih izračunih je bila debelost leta 2023 povezana s približno eno od desetih smrti zaradi okužb po svetu. V Združenih državah Amerike je bila debelost povezana s približno četrtino smrti zaradi nalezljivih bolezni, v Združenem kraljestvu pa s približno eno od šestih.

Države z nižjo razširjenostjo debelosti so imele bistveno manjši delež smrti zaradi okužb, ki bi jih lahko povezali z odvečno telesno težo. Kot navaja članek, je imel na primer Vietnam med najnižjimi deleži oseb s prekomerno telesno težo in hkrati najnižjo stopnjo smrti zaradi nalezljivih bolezni, povezanih z debelostjo; tam je bilo debelosti pripisanih približno 600 od 50.500 smrti zaradi okužb. Ena od raziskovalk je ob tem opozorila, da je treba globalne ocene interpretirati previdno, saj kakovost podatkov, zlasti v državah z nižjimi dohodki, ni vedno enaka. Kljub temu pa številke jasno kažejo, da debelost pomembno prispeva k svetovnemu bremenu nalezljivih bolezni in bi morala biti pomemben del javnozdravstvenih strategij za preprečevanje hudih okužb.

Debelost, kronične bolezni in vloga zdravljenja z zdravili za zmanjšanje telesne mase

Debelost je že dolgo prepoznana kot pomemben dejavnik tveganja za številne kronične bolezni. Kot piše članek, je prekomerna telesna teža povezana z vsaj 13 vrstami raka in je v Združenem kraljestvu drugi najpogostejši vzrok za nastanek raka. Poleg tega je debelost prispevala k 39-odstotnemu porastu sladkorne bolezni tipa 2 pri osebah, mlajših od 40 let, pri čemer naj bi s to boleznijo živelo približno 168.000 mlajših odraslih.

Ocenjuje se, da ima v Združenem kraljestvu vsaj devet milijonov ljudi dve ali več kroničnih bolezni, ki bi jih bilo mogoče preprečiti z zmanjšanjem telesne mase. Dve tretjini prebivalcev sta danes opredeljeni kot prekomerno hranjeni ali z debelostjo, kar dodatno poudarja razsežnost problema. Vendar pa strokovnjaki opozarjajo, da so koristi teh zdravil lahko kratkotrajne, če zdravljenje prekinemo. Podatki, predstavljeni v članku, kažejo, da se pri mnogih ljudeh telesna teža po prenehanju jemanja zdravil v manj kot dveh letih vrne na izhodiščno raven, hkrati pa se poslabšajo tudi kazalniki srčno-žilnega zdravja. To pomeni, da je dolgoročno obvladovanje debelosti še vedno velik izziv in zahteva celovit pristop, ki vključuje spremembo življenjskega sloga, prehrane in telesne dejavnosti.

Debelost se tako kaže kot pomemben dejavnik tveganja ne le za kronične nenalezljive bolezni, temveč tudi za težji potek številnih nalezljivih bolezni. Raziskava, na katero se sklicuje članek, jasno kaže, da se tveganje za hospitalizacijo in smrt zaradi okužb pri debelosti izrazito poveča in da se z naraščanjem indeksa telesne mase tveganje še dodatno stopnjuje. Za vas kot bralce to pomeni, da je skrb za zdravo telesno težo eden ključnih korakov pri zmanjševanju tveganja za širok spekter bolezni, od srčno-žilnih in rakavih obolenj do hudih nalezljivih bolezni.

Javnozdravstveni ukrepi, dostop do strokovne pomoči pri zmanjševanju telesne mase, premišljena uporaba zdravil za zdravljenje debelosti ter dosledno cepljenje pri osebah z večjim tveganjem so pomembni elementi strategije, s katero lahko družba zmanjša breme debelosti in z njo povezanih bolezni. Raziskava jasno sporoča, da je obvladovanje debelosti ključno tudi za zmanjšanje smrtnosti zaradi nalezljivih bolezni.