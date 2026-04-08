Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Telo, teža in zdravje brez mitov
Novice

Debelost ni stvar volje: v Ljubljani dogodek za vse, ki želijo razumeti svoje telo in težo brez stigme

08. 04. 2026 11.49
Debelost postaja eden največjih zdravstvenih izzivov sodobne družbe, vendar jo še vedno pogosto razumemo preveč poenostavljeno – predvsem kot vprašanje volje ali življenjskega sloga. V resnici gre za kompleksno kronično bolezen, na katero vplivajo genetika, hormoni, delovanje možganov, stres in okolje.

V ponedeljek, 15. junija, bo v ljubljanski Cukrarni potekala konferenca Telo, teža in zdravje brez mitov, ki ni namenjena le strokovni razpravi, temveč predvsem ljudem vsem, ki imajo osebno izkušnjo s telesno težo, ponavljajočimi se poskusi hujšanja ali občutkom, da kljub trudu ne pridejo do trajnih rezultatov.

Dogodek odpira prostor za razumevanje brez obsojanja. To ni še eno predavanje o tem, da je treba manj jesti in se več gibati, temveč priložnost, da obiskovalci dobijo odgovore na vprašanja, ki si jih pogosto zastavljajo sami: zakaj se teža po dietah vrača, kaj se v telesu v resnici dogaja, kakšno vlogo imajo hormoni, možgani in stres ter zakaj je sprememba pogosto veliko težja, kot se zdi.

Udeleženci bodo lahko prisluhnili priznanim strokovnjakom s področja medicine, prehrane, gibanja in duševnega zdravja ter zastavili konkretna vprašanja, povezana z lastno izkušnjo. Konferenca ponuja razumljive razlage, sodobna strokovna spoznanja in predvsem občutek, da v tem procesu niso sami.

Poseben poudarek bo namenjen tudi razbijanju stigme in napačnih prepričanj, ki pogosto spremljajo debelost. Konferenca spodbuja celosten pogled na zdravje ter odpira razmislek o tem, kako pristopiti k telesni teži bolj učinkovito, dolgoročno in brez občutka krivde.

O Platformi in vstopnicah

Vstopnice so že na voljo prek sistema Eventim, število mest pa je omejeno. Konferenca poteka v okviru Platforme, inovativnega medijsko-dogodkovnega koncepta hiše PRO Plus, ki povezuje strokovnjake, gospodarstvo in medije ter odpira prostor za razpravo o najpomembnejših vprašanjih sodobne družbe. V juniju bosta v okviru Platforme potekali dve konferenci: poslovno-medijska Več kot igra: strateška vloga športa v sodobni družbi ter konferenca o zdravju Telo, teža in zdravje brez mitov, Platforma pa bo tudi v letu 2026 nadaljevala z novimi dogodki na različnih področjih.

FOTO: POP TV
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1636