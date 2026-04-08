Debelost ni stvar volje: v Ljubljani dogodek za vse, ki želijo razumeti svoje telo in težo brez stigme

V ponedeljek, 15. junija, bo v ljubljanski Cukrarni potekala konferenca Telo, teža in zdravje brez mitov, ki ni namenjena le strokovni razpravi, temveč predvsem ljudem vsem, ki imajo osebno izkušnjo s telesno težo, ponavljajočimi se poskusi hujšanja ali občutkom, da kljub trudu ne pridejo do trajnih rezultatov.
Dogodek odpira prostor za razumevanje brez obsojanja. To ni še eno predavanje o tem, da je treba manj jesti in se več gibati, temveč priložnost, da obiskovalci dobijo odgovore na vprašanja, ki si jih pogosto zastavljajo sami: zakaj se teža po dietah vrača, kaj se v telesu v resnici dogaja, kakšno vlogo imajo hormoni, možgani in stres ter zakaj je sprememba pogosto veliko težja, kot se zdi.
Udeleženci bodo lahko prisluhnili priznanim strokovnjakom s področja medicine, prehrane, gibanja in duševnega zdravja ter zastavili konkretna vprašanja, povezana z lastno izkušnjo. Konferenca ponuja razumljive razlage, sodobna strokovna spoznanja in predvsem občutek, da v tem procesu niso sami.
Poseben poudarek bo namenjen tudi razbijanju stigme in napačnih prepričanj, ki pogosto spremljajo debelost. Konferenca spodbuja celosten pogled na zdravje ter odpira razmislek o tem, kako pristopiti k telesni teži bolj učinkovito, dolgoročno in brez občutka krivde.
O Platformi in vstopnicah
Vstopnice so že na voljo prek sistema Eventim, število mest pa je omejeno. Konferenca poteka v okviru Platforme, inovativnega medijsko-dogodkovnega koncepta hiše PRO Plus, ki povezuje strokovnjake, gospodarstvo in medije ter odpira prostor za razpravo o najpomembnejših vprašanjih sodobne družbe. V juniju bosta v okviru Platforme potekali dve konferenci: poslovno-medijska Več kot igra: strateška vloga športa v sodobni družbi ter konferenca o zdravju Telo, teža in zdravje brez mitov, Platforma pa bo tudi v letu 2026 nadaljevala z novimi dogodki na različnih področjih.
