Zakaj je skupna družinska aktivnost ključna za zdrav življenjski slog

NIJZ ob mednarodnem dnevu gibanja, ki ga zaznamujemo 10. maja, in današnjem mednarodnem dnevu družin opozarja, da otroci vedenjske vzorce pogosto prevzemajo iz svojega neposrednega okolja. Prav zato skupno in aktivno preživljanje prostega časa prispeva k razvoju navad gibanja, medgeneracijskemu povezovanju ter večji telesni dejavnosti vseh družinskih članov.

Skupna telesna dejavnost ne prispeva le k fizičnemu in duševnemu zdravju posameznika, temveč pomembno krepi družinsko dinamiko. Skupne aktivnosti spodbujajo komunikacijo in omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa, hkrati pa predstavljajo učinkovito protiutež sodobnemu, pretežno sedečemu načinu življenja, so zapisali.

Na NIJZ menijo, da je posebej dragoceno medgeneracijsko povezovanje, pri katerem se v skupnih dejavnostih povezujejo otroci, starši in stari starši. Aktivno vključevanje različnih generacij krepi občutek pripadnosti, omogoča prenos izkušenj ter prispeva k večji socialni vključenosti.

Telesno dejavnost lahko v družinsko življenje vpletemo skozi številne dostopne dejavnosti, ki ne zahtevajo posebne opreme, a prinašajo dolgoročne koristi. Na spletni strani NIJZ kot skupne dejavnosti navajajo sprehode ali pohode v naravi, ki so ena najbolj dostopnih oblik gibanja, hkrati pa nudijo priložnost za sprostitev in razbremenitev po šolskih in delovnih obveznostih. Podobno pa tudi kolesarjenje, ki omogoča aktivno raziskovanje okolice.

Dobrodošle so tudi igre na prostem, kot so različne igre z žogo, lovljenje ali elementarne gibalne igre. Te predstavljajo priložnost za sproščeno dejavnost ter medsebojno sodelovanje vseh družinskih članov, dodajajo.