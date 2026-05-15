Zakaj je skupna družinska aktivnost ključna za zdrav življenjski slog

15. 05. 2026 13.57
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ob mednarodnem dnevu gibanja in mednarodnem dnevu družin opozarja, da se redna telesna dejavnost in družinsko življenje prepletata. Družina predstavlja eno ključnih okolij za oblikovanje gibalnih navad. Ob tem dodajajo, da gibanje ob slabih vremenskih razmerah ni omejeno, so zapisali na spletni strani.

NIJZ ob mednarodnem dnevu gibanja, ki ga zaznamujemo 10. maja, in današnjem mednarodnem dnevu družin opozarja, da otroci vedenjske vzorce pogosto prevzemajo iz svojega neposrednega okolja. Prav zato skupno in aktivno preživljanje prostega časa prispeva k razvoju navad gibanja, medgeneracijskemu povezovanju ter večji telesni dejavnosti vseh družinskih članov.

Skupna telesna dejavnost ne prispeva le k fizičnemu in duševnemu zdravju posameznika, temveč pomembno krepi družinsko dinamiko. Skupne aktivnosti spodbujajo komunikacijo in omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa, hkrati pa predstavljajo učinkovito protiutež sodobnemu, pretežno sedečemu načinu življenja, so zapisali.

Sprehod FOTO: AdobeStock

Na NIJZ menijo, da je posebej dragoceno medgeneracijsko povezovanje, pri katerem se v skupnih dejavnostih povezujejo otroci, starši in stari starši. Aktivno vključevanje različnih generacij krepi občutek pripadnosti, omogoča prenos izkušenj ter prispeva k večji socialni vključenosti.

Telesno dejavnost lahko v družinsko življenje vpletemo skozi številne dostopne dejavnosti, ki ne zahtevajo posebne opreme, a prinašajo dolgoročne koristi. Na spletni strani NIJZ kot skupne dejavnosti navajajo sprehode ali pohode v naravi, ki so ena najbolj dostopnih oblik gibanja, hkrati pa nudijo priložnost za sprostitev in razbremenitev po šolskih in delovnih obveznostih. Podobno pa tudi kolesarjenje, ki omogoča aktivno raziskovanje okolice.

Dobrodošle so tudi igre na prostem, kot so različne igre z žogo, lovljenje ali elementarne gibalne igre. Te predstavljajo priložnost za sproščeno dejavnost ter medsebojno sodelovanje vseh družinskih članov, dodajajo.

Aktivno življenjeFOTO: AdobeStock

Pomembno vlogo ima tudi aktivno preživljanje prostega časa v naravi, na primer ob raziskovanju gozdnih ali tematskih učnih poti, kjer se gibanje prepleta z učenjem in skupnimi doživetji. Redno gibanje spodbuja tudi skrb za hišne ljubljenčke, saj sprehodi prispevajo k telesni dejavnosti in hkrati krepijo občutek odgovornosti pri otrocih, so zapisali.

Tudi ob slabih vremenskih razmerah gibanje ni nujno omejeno. Z ustrezno prilagoditvijo lahko domači prostori postanejo spodbudno okolje za telesno aktivnost in igro. Pri otrocih je pomembno, da je telesna dejavnost dovolj intenzivna, kar se kaže v pospešenem dihanju, rahlem znojenju in pordelosti obraza. Domače aktivnosti lahko vključujejo različne oblike igre, ples ali raztezne vaje, ki jih je mogoče prilagoditi starosti in zmožnostim otrok, so še navedli na NIJZ.

