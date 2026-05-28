Zdravilo duvyzat za zdravljenje Duchennove mišične distrofije ZZZS uvrstilo na pozitivno listo

Zdravilo je odobreno za zdravljenje bolnikov, starih šest let in več, ki še lahko hodijo, ob sočasnem zdravljenju s kortikosteroidi. Bolniki bodo zdravila prejeli na osnovi odločitve komisije kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

V Društvu Duchennova mišična distrofija Slovenija uvrstitev zdravila na pozitivno listo pozdravljajo. Predsednica društva Sanja Kogelnik je v sporočilu za javnost zapisala, da so zdravilo težko in dolgo pričakovali, današnjo novico pa sprejeli z velikim olajšanjem. "Ta odločitev bo spremenila življenja družinam, ki bodo sedaj dobile novo priložnost. Upamo, da bo zdravilo v čim večji meri pomagalo otrokom in družinam, ki živijo s to težko boleznijo," so zapisali njene besede.

icon-expand Mišična distrofija FOTO: Adobe Stock

"Za Duchennovo mišično distrofijo vemo, da izgubljenih gibalnih sposobnosti ne moremo več vrniti niti s sodobnimi bolezen spreminjajočimi zdravili. Zato je odločilno, da otrok, ki je primeren kandidat za zdravljenje, takšno zdravilo prejme čim prej. Zdaj imamo tudi v Sloveniji, poleg steroidov, ki pomembno izboljšajo prognozo zdravljenja, na voljo tudi najsodobnejše zdravljenje, ki lahko pomembno upočasni napredovanje bolezni," so zapisali besede predstojnika kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo Damjana Osredkarja. Kogelnik je v sporočilu spomnila, da je Duchennova mišična distrofija redka, dedna in neozdravljiva bolezen, pri kateri se mišice postopno in nepovratno slabijo. Zdravilo ne pozdravi bolezni, lahko pa pomembno upočasni njeno napredovanje, a le, če ga otrok prejme pravočasno, dokler še hodi. Odločitev ZZZS pozdravljajo tudi v poslanski skupini SD. Zapisali so, da gre za pomembno odločitev za otroke z redkimi boleznimi in njihove družine, ki so predolgo čakali na jasen odgovor države.

