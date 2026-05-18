Kaj morate vedeti o eboli

Ebola je nevarna virusna bolezen, ki se pojavlja predvsem v afriških državah. Največji izbruh smo zabeležili med letoma 2013 in 2016, ko je v zahodni Afriki umrlo več kot 11.000 ljudi. Bolezen se na človeka prenese prek stika z okuženimi živalmi, kot so opice, antilope ali netopirji, nato pa se hitro širi med ljudmi. Virus povzroči poškodbe imunskega sistema in organov, kar lahko privede do hudih notranjih in zunanjih krvavitev. Čeprav v Evropi virus ni naravno prisoten, obstaja možnost vnosa prek potnikov, ki se vrnejo iz ogroženih območij. Razumevanje narave virusa je ključno za preprečevanje novih katastrof velikih razsežnosti.

Od slabosti do resnih zapletov

Ebola se na začetku kaže zelo podobno kot gripa. Bolnik nenadoma dobi visoko vročino, čuti močno utrujenost in bolečine v telesu. Sledijo lahko simptomi, kot so bruhanje, driska in bolečine v trebuhu. Pri hujših oblikah bolezni začne bolnik krvaveti iz oči, ušes in nosu, saj virus povzroči, da raven celic za strjevanje krvi drastično upade. "Simptomi se običajno pojavijo v 8 do 10 dneh po izpostavljenosti," navajajo uradni viri. Ker je bolnik kužen le, ko že kaže znake bolezni, je ključno, da se takšna oseba takoj izolira od drugih, da se prepreči širjenje okužbe.

icon-expand Ebola FOTO: Profimedia

Svetovni alarm: Mednarodna zdravstvena kriza je bila razglašena po tem, ko je v zadnjem izbruhu v Afriki umrlo več kot 80 ljudi zaradi smrtonosnega seva.

Ali cepivo proti eboli obstaja in kako poteka zdravljenje?

Danes na srečo ebola ni več nujno smrtna obsodba, saj so znanstveniki razvili prva cepiva. Najbolj znano je cepivo Ervebo, ki je odobreno za otroke, starejše od enega leta, in odrasle. Obstaja tudi dvo-odmerno cepivo, vendar se to v času samih izbruhov ne uporablja, ker zaščita ne nastopi takoj. Poleg cepljenja zdravniki uporabljajo posebna zdravila, ki delujejo kot naravna protitelesa v telesu in uničujejo virus. Kljub temu pa je najboljša zaščita previdnost: izogibanje stiku s krvjo okuženih oseb in onesnaženimi predmeti, kot so oblačila ali medicinska oprema, ostaja ključnega pomena.

WHO razglasil mednarodni alarm zaradi nevarnega seva ebole

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je včeraj zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo, v katerem je umrlo že več kot 80 ljudi, razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Gre za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Afriški center za nadzor in preprečevanje bolezni je v soboto sporočil, da so doslej zabeležili skupno 88 smrtnih žrtev in 336 domnevnih primerov. Povzročitelj najnovejšega izbruha te nalezljive hemoragične mrzlice je sev bundibugyo, ki so ga prvič izolirali leta 2007. WHO je zaradi dogajanja danes razglasil izredne razmere mednarodnega pomena na področju javnega zdravja. Gre za drugo najvišjo stopnjo pripravljenosti v skladu z mednarodnimi zdravstvenimi predpisi. Najvišja stopnja je pandemija.

Kot je opozorila WHO, dejanski obseg števila primerov in širjenja še ni znan. Zdravniki brez meja (MSF) so medtem sporočili, da pripravljajo "obsežen odziv", hitro širjenje izbruha ebole pa so označili za "izjemno zaskrbljujoče". "Za sev bundibugyo ni cepiva, ni specifičnega zdravljenja. Ima zelo visoko stopnjo smrtnosti, ki lahko doseže 50 odstotkov," je opozoril minister za zdravje DR Kongo Samuel-Roger Kamba. Med simptomi bolezni so vročina, krvavitve in bruhanje. Cepiva so na voljo le za sev zaire, ki ima sicer višjo stopnjo smrtnosti, in sicer od 60 do 90 odstotkov. Najnovejši izbruh so potrdili v provinci Ituri na severovzhodu DR Kongo, ki meji na Ugando in Južni Sudan. O smrtni žrtvi poročajo tudi iz sosednje Ugande, šlo je za državljana DR Kongo, poroča AFP. Prejšnji izbruh ebole, zaradi katere je v zadnjih 50 letih v Afriki kljub napredku pri cepivih in zdravljenju umrlo okoli 15.000 ljudi, je avgusta lani prizadel osrednji del celine.