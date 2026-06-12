"Evropa mora bolje zaščititi svoje državljane pred vročino"

"Evropa se segreva hitreje kot kateri koli drug kontinent, in za to plačujemo s človeškimi življenji," je dejal Kluge na novinarski konferenci v Berlinu v okviru nemškega akcijskega dneva proti vročini.
Po njegovih besedah je samo v zadnjih štirih letih zaradi vročine po vsej Evropi umrlo več kot 200.000 ljudi. Vročina je "tihi morilec", ki pa ga je mogoče preprečiti, če Evropa uporabi orodja, ki jih že ima na voljo, je zatrdil po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.
Kluge je skupaj z nemškim ministrom za okolje Carstenom Schneiderjem in berlinsko senatorko za zdravje Ino Czyborra predstavil posodobljene smernice o ukrepih za zaščito pred vročino, s poudarkom na zaščiti starejših in drugih ranljivih skupin.
Schneider pa je povedal, da je podnebne spremembe že čutiti po vsem svetu, zaščito pred vročino pa je označil za družbeno vprašanje, pri čemer je opozoril, da se ljudje v gosto pozidanih urbanih območjih in pregretih stanovanjih pogosto težko zaščitijo pred ekstremnimi temperaturami.
Dejal je še, da bi lahko zmanjšanje emisij in širjenje mestnih zelenih površin, kot so drevesa, parki, reke, gozdovi in mokrišča, pomagalo ublažiti vplive vročine, še navaja dpa.
Strokovnjaki za podnebje in zdravje opozarjajo, da naraščajoče globalne temperature povzročajo pogostejše, intenzivnejše in daljše vročinske valove, pri čemer so še posebej ogroženi starejši ljudje in tisti z že obstoječimi zdravstvenimi težavami. Po podatkih WHO ekstremna vročina vsako leto povzroči porast primerov bolezni in prezgodnjih smrti, gospodarska škoda pa znaša milijarde dolarjev.
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