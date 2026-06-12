"Evropa mora bolje zaščititi svoje državljane pred vročino"

"Evropa se segreva hitreje kot kateri koli drug kontinent, in za to plačujemo s človeškimi življenji," je dejal Kluge na novinarski konferenci v Berlinu v okviru nemškega akcijskega dneva proti vročini.

Po njegovih besedah je samo v zadnjih štirih letih zaradi vročine po vsej Evropi umrlo več kot 200.000 ljudi. Vročina je "tihi morilec", ki pa ga je mogoče preprečiti, če Evropa uporabi orodja, ki jih že ima na voljo, je zatrdil po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Kluge je skupaj z nemškim ministrom za okolje Carstenom Schneiderjem in berlinsko senatorko za zdravje Ino Czyborra predstavil posodobljene smernice o ukrepih za zaščito pred vročino, s poudarkom na zaščiti starejših in drugih ranljivih skupin.