Glasujte za NAJzgodbo vseživljenjskega učenja 2026

Prav njihove zgodbe se letos potegujejo za naziv NAJzgodba vseživljenjskega učenja 2026. Z glasovanjem lahko do 7. junija podprete zgodbo, ki vas s svojo vztrajnostjo, srčnostjo in predanostjo učenju najbolj nagovori.
Prejemniki Priznanj ACS 2026 so Marinka Bučar iz zasavske regije, Maja Dvoršek iz goriške regije, Cvetka Krampelj iz regije jugovzhodna Slovenija, Eva Stavbar iz podravske regije, mag. Bojan Tomc iz obalno-kraške regije, Matej Vukovič iz gorenjske regije, Mario Žnidaršič iz primorsko-notranjske regije, Band 6M iz koroške regije, Center aktivnosti Fužine – CAF iz osrednjeslovenske regije, Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško iz posavske regije, Društvo Samooskrbni.net iz savinjske regije in Romski akademski klub – RAK iz pomurske regije.
Zmagovalna zgodba bo razglašena 15. junija 2026 na prireditvi Lahko si navdih v Šmarju pri Jelšah. Letošnji Tedni vseživljenjskega učenja sicer potekajo med 8. majem in 14. junijem 2026 ter po vsej Sloveniji vabijo na več kot 6000 dogodkov.
Projekt vodi Andragoški center Slovenije, sofinancirata ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus (ESS+).
