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glavobol
Novice

Kaj resnično pomaga pri močnejših bolečinah v glavi?

L.G.
04. 06. 2026 03.02
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Glavobol je ena najpogostejših zdravstvenih težav sodobnega človeka. Pojavi se lahko v različnih vsakodnevnih situacijah: po napornem delovnem dnevu, ob stresu, neprespanosti, dolgotrajnem delu pred zasloni ali kot spremljevalec prehlada in gripe.

Ko se pojavi močnejši glavobol, mnogi posežejo po protibolečinskem zdravilu, da bi bolečino čim hitreje ublažili.

Močnejša bolečina zahteva učinkovit pristop

Glavobol je lahko blag in hitro mine, včasih pa je izrazitejši ali dolgotrajen ter vpliva na vsakdan. V takih primerih je pomembno izbrati ustrezen način lajšanja glede na intenzivnost bolečine.

Glavobol je ena najpogostejših zdravstvenih težav sodobnega človeka.
Glavobol je ena najpogostejših zdravstvenih težav sodobnega človeka.FOTO: Shutterstock

Paracetamol in ibuprofen: zakaj kombinacija deluje

Paracetamol in ibuprofen sta dobro poznani učinkovini za lajšanje bolečine, ki delujeta na različne načine:
- Paracetamol deluje predvsem centralno in pomaga pri lajšanju bolečine ter zniževanju telesne temperature.
- Ibuprofen deluje periferno, lajša bolečino in ima tudi protivnetni učinek.

Ravno zaradi dopolnjujočega delovanja kombinacija obeh učinkovin predstavlja primeren pristop pri izrazitejši bolečini, saj lahko prispeva k:
- hitrejšemu občutku olajšanja,
- učinkovitejšemu lajšanju intenzivnejše bolečine,
- daljšemu trajanju učinka.

Intenziven glavobol se lahko pojavi kot spremljevalec prehlada ali gripe.

Lekofusin: rešitev pri močnejši bolečini

Na tem principu temeljijo tudi nekatera zdravila za lajšanje bolečin, kot je Lekofusin, ki združuje paracetamol in ibuprofen v eni tableti.

Kombinacija omogoča dopolnjujoče delovanje dveh učinkovin pri lajšanju izrazitejše bolečine in lahko prispeva k hitrejšemu občutku olajšanja.

Primeren je pri različnih vrstah izrazitejše bolečine:
- močnejši glavobol in migrena,
- zobobol,
- bolečine v križu,
- bolečine ob prehladu ali gripi.

Lekofusin Headache

Ustrezno lajšanje bolečine glede na njeno intenzivnost

Pri glavobolu je pomembno, da izberemo ustrezno lajšanje bolečine glede na njeno intenzivnost. Ob tem pa ne pozabimo tudi na osnovne ukrepe:
- počitek,
- zadosten vnos tekočine,
- zmanjšanje obremenitev.

Če glavobol traja dlje časa, se ponavlja ali se stopnjuje, je pomembno poiskati nasvet zdravnika, saj je lahko v ozadju drug vzrok, ki zahteva drugačen pristop.

Ko bolečina postane močnejša

Občasni glavoboli so del vsakdanjega življenja, vendar lahko hitro prerastejo v intenzivnejšo bolečino, ki zahteva ustrezno lajšanje.

Lekofusin je namenjen lajšanju močnejše bolečine, pri čemer kombinacija učinkovin prispeva k hitrejšemu začetku delovanja in daljšemu trajanju učinka.

Pri uporabi pa je vedno ključno, da sledimo navodilom in zdravilo uporabljamo odgovorno.

Viri:

1. Povzetek glavnih značilnosti zdravila Lekofusin 200 mg/500 mg filmsko obložene tablete. Dostopno na: https://www.lek.si/vsa-zdravila/, pristopljeno 5. 2026.

2. NHS. Headaches. Dostopno na: https://www.nhs.uk/symptoms/headaches/, pristopljeno 5. 2026.

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