Glavoboli, utrujene oči in nestabilna slika? Morda niso kriva leta

Mnogi po 40. letu opazijo, da oči niso več tako prilagodljive kot nekoč. Branje drobnega tiska postane napor, telefon oddaljujemo, proti večeru pa se pojavi utrujenost oči. To je naraven proces – presbiopija. Manj naravno pa je, da ob tem začnemo živeti z glavoboli, občutkom nestabilnosti ali stalnim naprezanjem vida. Veliko ljudi namreč misli, da je pri progresivnih očalih nelagodje nekaj običajnega. Da je občutek "plavanja" slike normalen. Da se je treba pač navaditi. V resnici pa so razlike med progresivnimi očali večje, kot si večina predstavlja.

Ko progresivna očala povzročajo težave

Progresivna leča je tehnološko zahteven optični sistem. Omogoča jasen vid na vse razdalje – brez menjavanja očal. Toda kakovost izvedbe odloča o tem, ali bo uporabnik: - gledal stabilno ali imel občutek vrtenja, - imel široko vidno polje ali ozek "tunel", - premikal le pogled ali celo glavo, - zaključil dan spočit ali z napetostjo v očeh in vratu. Neustrezna progresivna očala lahko povzročajo: - pogoste glavobole, - bolečine v vratni hrbtenici, - občutek izgube ravnotežja pri hoji po stopnicah, - počasno prilagajanje med razdaljami, - kronično utrujenost oči. Ker očala nosimo vsak dan več let, se ti kompromisi dolgoročno poznajo. Razlike med progresivnimi lečami niso majhne. Razlika med povprečno in vrhunsko progresivno lečo ni le v ceni, temveč predvsem v širini uporabnega vidnega polja, optični stabilnosti, količini perifernih popačenj, tehnologiji izračuna progresivne površine, gladkosti prehodov med razdaljami. Milimetri odločajo o tem, ali se bo oko gibalo naravno ali napeto.

Nov proizvajalec očalnih leč pri nas

V Optika Oftalmos smo se v zadnjih letih sistematično specializirali za progresivna očala. Pred vključitvijo novih progresivnih leč v ponudbo je naša ekipa štirih diplomiranih inženirjev optometrije pod vodstvom bacc. ing. opt. Lili Sovinc strokovno analizirala različne proizvajalce. Pri izbiri smo dali poudarek: - optični stabilnosti, - širini vidnega polja, - napredni tehnologiji izračuna, - doslednosti proizvodnih standardov. Odločili smo se za nemškega proizvajalca POL optic. Njihove progresivne leče so 100 % izdelane v Nemčiji, po visokih evropskih normativih, kar pomeni nadzor kakovosti in predvidljivo optično stabilnost. Pri progresivnih očalih je doslednost ključna – majhna odstopanja pomenijo opazno razliko v udobju.

Tehnologija brez pravilne izvedbe ni dovolj

Velik del težav, ki jih ljudje pripisujejo "progresivi", v resnici izvira iz: - nenatančne meritve, - nepravilnega centriranja, - neustrezne izbire okvirja, - površne montaže. Zato progresivna očala vedno temeljijo na treh elementih: tehnologija + natančna meritev + strokovna montaža Vsi naši optiki so certificirani, s strani večjih proizvajalcev očalnih leč, za izdelavo in montažo progresivnih očal, kar pomeni individualno prilagoditev glede na obraz, položaj oči in način uporabe. To je razlika, ki jo uporabnik čuti vsak dan.

6 mesecev varnosti pri navajanju

Prilagajanje na progresivna očala je individualno. Če so očala pravilno izbrana in strokovno izdelana, je proces navajanja praviloma stabilen. Kljub temu v Optiki Oftalmos nudimo 6 mesecev garancije na navajanje. Če se v tem obdobju ne navadite, skupaj poiščemo drugo rešitev. Naš cilj ni prodaja za vsako ceno. Naš cilj je dolgoročno udoben in stabilen vid.

Brezplačna in neobvezujoča kontrola vida

V Optika Oftalmos izvajamo specializirane kontrole vida za progresivna očala. Po opravljeni kontroli strokovno svetujemo glede najprimernejše rešitve – glede na dioptrijo, naravo dela, življenjski slog in pričakovanja. Kontrola je: - popolnoma brezplačna - neobvezujoča - namenjena strokovnemu svetovanju

Posebna ponudba za bralce

Tokrat ne ponujamo običajnega popusta. Ponujamo popust v višini podvojenega zneska ZZZS povračila – kar do 200 €. Ob nakupu progresivnih očal stranka prejme popust v višini dvakratnika zneska, ki ji pripada iz naslova ZZZS povračila. To pomeni: - višji prihranek - možnost izbire boljšega razreda leč - manj doplačila iz lastnega žepa