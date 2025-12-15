Vizita.si
Gobavost

Gobavost: kaj vemo o bolezni in kako se prenaša?

N.R.A.
15. 12. 2025 11.35
1

Gobavost, znana tudi kot Hansenova bolezen, je redka, a še vedno prisotna kronična nalezljiva bolezen. Čeprav jo večina ljudi povezuje z zgodovino, sodobna medicina poudarja, da je bolezen ozdravljiva, če jo odkrijemo pravočasno.

Primer, ki so ga nedavno potrdili na Hrvaškem, je ponovno odprl vprašanja o prenosu, simptomih in preventivi.

Kaj je gobavost (Hansenova bolezen)?

Gobavost je kronična bakterijska okužba, ki jo povzroča bakterija Mycobacterium leprae. Bolezen najpogosteje prizadene:

- kožo

- živčni sistem

- oči

- sluznico zgornjih dihal

Kakšni so simptomi gobavosti?

Gobavost, znana tudi kot Hansenova bolezen, predvsem prizadene kožo in periferni živčni sistem. Lahko vpliva tudi na oči ter tanko tkivo, ki prekriva nosno votlino. Ključni simptomi vključujejo izrazite kožne spremembe, kot so izpuščaji, vozliči ali izbokline, ki vztrajajo več tednov ali mesecev. Te spremembe so pogosto ploščate in blede v primerjavi z okoliško kožo. Dodatni simptomi se lahko izrazijo kot: otrdela, zadebeljena ali suha koža ter kožni izrastki. Pojavijo se lahko tudi bulice ali otekline na obrazu in ušesih.

Gobavost
GobavostFOTO: Shutterstock

Okvare živcev lahko privedejo do zmanjšane občutljivosti na prizadetih območjih, kar pomeni odsotnost zaznavanja bolečine in povečano tveganje za poškodbe. Prav tako lahko opazimo mišično oslabelost in težave z vidom. Če bolezen prizadene nosno sluznico, lahko pride do zamašitve nosu ali krvavitev. Z napredovanjem bolezni se lahko pojavijo naslednji znaki: izguba obrvi in/ali trepalnic, nezaceljive rane na stopalih, bolečina, rdečina in pekoč občutek, deformacije nosu, rok in stopal, slepota, skrajšanje prstov na rokah in nogah ter paraliza stopal in rok.

Inkubacijska doba za gobavost, to je čas med okužbo z bakterijo in pojavom simptomov, je lahko zelo dolga, običajno od 3 do 5 let, vendar se lahko v nekaterih primerih simptomi pokažejo šele po 20 letih. Zaradi te dolge inkubacijske dobe je za zdravnike izjemno zahtevno natančno določiti čas in kraj okužbe posameznika.

Kako se prenaša?

Po podatkih Cleveland Clinic se gobavost najpogosteje prenaša s kapljičnim stikom, torej:

- s kašljanjem,

- s kihanjem.

Za okužbo je potreben dolgotrajen in tesen stik z osebo, ki ima aktivno obliko bolezni.

Gobavost
GobavostFOTO: AdobeStock

Ali je bolezen ozdravljiva?

Da. Zdravljenje običajno traja 6 do 12 mesecev, uporablja pa se kombinacija več antibiotikov. Ob pravočasnem zdravljenju je prognoza dobra.

Potrjen primer gobavosti na Hrvaškem

Na Hrvaškem so potrdili primer gobavosti pri delavcu iz Nepala, ki v državi živi že dve leti skupaj z družino. Iz hrvaškega ministrstva za zdravstvo so potrdili, da je primer pod nadzorom, medtem ko epidemiologi iz Splita izjav niso želeli podati.

Gobavost
GobavostFOTO: AdobeStock

Kako se je bolezen pokazala?

Epidemiolog Bernard Kaić je za net.hr pojasnil, da se gobavost najpogosteje kaže kot:

- kožne spremembe,

- poškodbe živcev,

- izguba občutka,

- šibkost okončin.

Kaić poudarja, da bolezen ni razlog za paniko, saj je podobno kot tuberkuloza kronična, a ozdravljiva.

Dan pred potrditvijo hrvaškega primera so v Romuniji po 44 letih potrdili dva primera gobavosti. Obe okuženi sta bili tuji delavki iz Indonezije, zaposleni kot maserki. Ena od njiju se je okužila med obiskom družine na Baliju, kjer je mesec dni živela z obolelo materjo. Kasneje je okužila še svojo sestro.

Romunski minister za zdravje Alexandru Rogobete je poudaril, da se bakterija ne prenaša zlahka in da ena masaža ni dovolj za okužbo.

Gobavost: Bolezen, ki še vedno prizadene milijone ljudi
Gobavost: Bolezen, ki še vedno prizadene milijone ljudi

Primer gobavosti na Hrvaškem je redek, a pomemben opomnik, da nalezljive bolezni ne poznajo meja. Po podatkih Cleveland Clinic je gobavost ozdravljiva, prenos pa zahteva dolgotrajen stik, zato panika ni potrebna. Hrvaške oblasti zagotavljajo, da je primer pod nadzorom, hkrati pa pripravljajo dodatne preventivne ukrepe za zaščito prebivalstva.

Viri: Cleveland Clinic, webmd in Net.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
gobavost Hansenova bolezen Mycobacterium leprae prenašanje bolezni simptomi gobavosti
Novice

