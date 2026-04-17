Na svetovni dan hemofilije poudarek na pravočasni diagnozi

Po ocenah je več kot tri četrtine oseb s hemofilijo po svetu nediagnosticiranih, pri drugih motnjah strjevanja krvi pa je razkorak še večji, kar pomeni, da stotisoči še vedno nimajo dostopa do zdravstvene oskrbe. Namen svetovnega dneva, ki letos poteka pod geslom Diagnoza: prvi korak do zdravljenja, je povečati prepoznavnost vseh dednih motenj strjevanja krvi ter opozoriti na pomen pravočasnega prepoznavanja in ustreznega zdravljenja. V Društvu hemofilikov in drugih z motnjo strjevanja krvi Slovenije so pred svetovnim dnevom poudarili tudi pomen razlik v prepoznavanju teh bolezni pri moških in ženskah, saj so pri ženskah simptomi pogosto spregledani ali napačno interpretirani, pa tudi pomen večje ozaveščenosti o teh boleznih.

Hemofilija

Najpogostejša oblika pri ženskah je von Willebrandova bolezen, ki je pogosto spregledana. Znaki, kot so močne menstruacije, podaljšane krvavitve po kirurških posegih, pogoste modrice ali krvavitve iz nosu, so pogosto podcenjeni. Zaradi nizkega hemoglobina in pomanjkanja železa so številne ženske kronično utrujene, kar lahko vodi v leta slabše kakovosti življenja. Zato je po mnenju hematologije Irene Preložnik Zupan zelo pomembno, da se ženska v tem primeru takoj javi svojemu zdravniku, da se pride do diagnoze čim prej, kar omogoča lažje zdravljenje.

Preberi še Hemofilija: Redka motnja, ki lahko ima resne posledice