Prvi žirantski stolček nove sezone bo zasedel Borut Pahor.
Novice

Borut Pahor: 'Sposobnost osredotočenosti je ključnega pomena'

M.S.
03. 04. 2026 12.35
0

Novi žirant v oddaji Slovenija ima talent, Borut Pahor, se tokrat predstavlja v povsem drugačni vlogi. Po letih političnih izkušenj stopa v svet zabave, kjer bo ocenjeval talente in spremljal pogumne nastope tekmovalcev. V kratkem intervjuju je razkril, kako se sam spopada s tremo in kaj po njegovem mnenju najbolj prepriča na odru.

Na vprašanje, ali ima kakšen svoj trik, misel ali navado, ki mu pomaga v stresnih situacijah, Borut Pahor odgovarja iz bogatih izkušenj: "V 32 letih politike se je tega nabralo. Moja izkušnja je, da je dobro pozabiti na vse ostalo in se osredotočiti na tisto, kar imaš povedati, zapeti ali narediti." Poudarja, da prav razpršene misli pogosto vodijo v slabši nastop: "Če ti misli uhajajo drugam v občinstvo, v kamere, v pult, v mikrofon ... pravzaprav ne daš vsega od sebe, kar bi lahko."

Borut Pahor
Borut PahorFOTO: POP TV

Dodaja, da je prav sposobnost popolne osredotočenosti ključna, da posameznik na odru res zaživi: "To je ključnega pomena, da se dejansko razcvetijo na odru."

Najpomembnejša lastnost tekmovalca? Odgovor je jasen

Na vprašanje, katero lastnost mora imeti tekmovalec, da res prepriča, Borut Pahor odgovori brez oklevanja: "Iskrenost."

Borut Pahor
Borut PahorFOTO: POP TV

Celoten pogovor si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
