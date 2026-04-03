Borut Pahor: 'Sposobnost osredotočenosti je ključnega pomena'

Na vprašanje, ali ima kakšen svoj trik, misel ali navado, ki mu pomaga v stresnih situacijah, Borut Pahor odgovarja iz bogatih izkušenj: "V 32 letih politike se je tega nabralo. Moja izkušnja je, da je dobro pozabiti na vse ostalo in se osredotočiti na tisto, kar imaš povedati, zapeti ali narediti." Poudarja, da prav razpršene misli pogosto vodijo v slabši nastop: "Če ti misli uhajajo drugam v občinstvo, v kamere, v pult, v mikrofon ... pravzaprav ne daš vsega od sebe, kar bi lahko."
Dodaja, da je prav sposobnost popolne osredotočenosti ključna, da posameznik na odru res zaživi: "To je ključnega pomena, da se dejansko razcvetijo na odru."
Najpomembnejša lastnost tekmovalca? Odgovor je jasen
Na vprašanje, katero lastnost mora imeti tekmovalec, da res prepriča, Borut Pahor odgovori brez oklevanja: "Iskrenost."
