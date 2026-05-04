Domnevni izbruh hantavirusa na ladji za križarjenje zahteval tri življenja

En primer so doslej potrdili v laboratoriju, preostale okužbe pa so še vedno opredeljene kot sum. Vsi ostali potniki in člani posadke po navedbah WHO prejemajo zdravstveno oskrbo. Poteka podrobna epidemiološka preiskava.

Še trije so se okužili, je v nedeljo sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Danes pa je poudarila, da izbruh bolezni na ladji predstavlja nizko tveganje za javnost. Upravljavec ladje, nizozemsko podjetje je sporočil, da sta dva človeka umrla na krovu, eden pa po izkrcanju z ladje. En potnik je na intenzivni negi v Johannesburgu, dva druga pa potrebujeta nujno zdravstveno oskrbo, so dodali. Po podatkih nizozemskega zunanjega ministrstva sta bila dva od umrlih nizozemska državljana. Kot je WHO pojasnila na družbenem omrežju X, je eden od okuženih na intenzivni negi. Po poročanju britanskega BBC gre za britanskega državljana. Nizozemske oblasti načrtujejo repatriacijo dveh okuženih.

Čeprav so lokalni zdravniki obiskali ladjo, da bi ocenili zdravstveno stanje obeh bolnih potnikov, oblasti niso izdale za njuno evakuacijo na kopno. "Izkrcanje in zdravstveni pregled vseh potnikov zahtevata usklajevanje z lokalnimi zdravstvenimi organi, s katerimi se posvetujemo," je sporočilo podjetje Oceanwide Expeditions.

Oblasti Zelenortskih otokov so zatem sporočile, da ladja ni dobila dovoljenja za privez v pristanišču prestolnice Zelenortskih otokov, potniki pa se ne smejo izkrcati. Kot razlog so navedli zaščito lokalnega prebivalstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

WHO sicer poudarja, da tveganje za širšo javnost ostaja nizko. "Ni razloga za paniko ali omejitve potovanj," je danes dejal direktor WHO za Evropo Hans Kluge. Dodal je, da so okužbe s hantavirusom "redke in običajno povezane z izpostavljenostjo okuženim glodavcem".

Vsi potniki so z ladje za križarjenje Hondius, ki ima po poročanju BBC kapaciteto za 170 potnikov ter okoli 70 članov posadke.

Podatki o sledenju in informacije o potovanju na spletni strani Marine traffic kažejo, da je ladja odplula iz Ushuaie v južni Argentini, trenutno pa je zasidrana v pristanišču Praia na Zelenortskih otokih.

Hantavirusi lahko pri ljudeh povzročijo zvišano telesno temperaturo in obolenje dihal, lahko pa tudi težave s srcem. Do okužbe običajno pride z izpostavljenostjo urinu, iztrebkom ali slini okuženih glodavcev. Prenos med ljudmi je redek, navaja WHO.