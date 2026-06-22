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Oči
Novice

Izbruh vnetja oči v Ljubljani: Kako preprečiti širjenje?

N. Č.
22. 06. 2026 12.30
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Klinični strokovnjaki v UKC Ljubljana poročajo o povišanem številu primerov adenovirusnega konjunktivitisa in uvajajo stroge higienske protokole za zajezitev virusa.

Na UKC Ljubljana so zaznali večje število bolnikov z nalezljivim vnetjem oči. To virusno obolenje se širi zelo hitro, zato so v bolnišnici že sprejeli dodatne zaščitne ukrepe. 

Adenovirusni konjunktivitis povzroča neprijetne simptome, a na srečo pri večini ljudi mine sam od sebe brez dolgotrajnih posledic za vid. Ker pa se virus prenaša z dotikom ali preko okuženih predmetov, je ključnega pomena, da se širjenje ustavi čim prej. 

Vodstvo klinike je zato okrepilo čiščenje vseh prostorov, od čakalnic do ambulant, saj želijo zagotoviti varno okolje za vse paciente, ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč. "Okrepili in povečali smo pogostost razkuževanja površin, medicinskih pripomočkov in čakalnic," so sporočili predstavniki največje slovenske bolnišnice, poroča 24ur.com.

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Virus se širi hitro

V bolnišnici niso ničesar prepustili naključju. Takoj ko so ugotovili, da se virus širi hitreje kot običajno, so uvedli posebne čakalnice za tiste, pri katerih obstaja sum na okužbo oči. Cilj tega je, da se zdravi ljudje, ki so prišli na druge preglede, ne bi nalezi. 

Obiskovalce na vsakem koraku opominjajo na razkuževanje rok, saj je to najboljša zaščita. Medicinsko osebje zdaj še pogosteje čisti naprave in stole v ambulantah. Ob vhodu v kliniko so izobešena opozorilna obvestila, ki ljudi prosijo, naj se obnašajo odgovorno. Prav tako so spremenili vrstni red obravnave; kdor pride s sumljivimi znaki vnetja, je pregledan hitreje, da se čim krajši čas zadržuje v bližini drugih ljudi.

Oči
OčiFOTO: Profimedia

Ambulanto obiščite le, če je to nujno potrebno

Zdravniki na Očesni kliniki vsak dan pregledajo ogromno število ljudi, vendar ugotavljajo, da bi mnogi od njih težave lahko rešili doma. V obdobju, ko razsaja nalezljivo vnetje, je vsak nepotreben obisk ambulante lahko nevaren, saj s tem povečate tveganje za prenos virusa na druge ali pa ga celo sami dobite. 

Nujno medicinsko pomoč poiščite le, če nenadoma ne vidite več dobro, če čutite hude bolečine v očesu ali če ste se poškodovali. Če so vaše oči le nekoliko rdeče ali če vas srbijo, strokovnjaki svetujejo, da ostanete doma. Prvi korak naj bo telefonski posvet z vašim zdravnikom, saj boste tako najbolje zaščitili sebe in tiste, ki so resnično hudo bolni.

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Kako prepoznati glavne znake?

Da bi se virusu lažje izognili, je dobro poznati njegove glavne znake. Oči postanejo rdeče, vas skelijo, se solzijo ali pa imate občutek, da imate v njih pesek. Mnogi ljudje postanejo tudi preobčutljivi na svetlobo. Virus se širi zelo hitro in se ga je težko znebiti s površin.

Prenese se že z enim dotikom kljuke, ki se jo je dotaknil okužen človek, če si potem sami pomanete oko. Zdravniki opozarjajo, da za to vrsto vnetja ni čudežnega zdravila, ki bi takoj pomagalo, saj mora telo samo premagati virus. Največ, kar lahko naredite, je, da skrbite za popolno higieno in s tem preprečite, da bi zboleli še vaši družinski člani ali sodelavci.

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Najboljša obramba pred virusnim vnetjem oči je preventivna drža. Z rednim umivanjem rok in odgovornim ravnanjem pri obiskih urgence bomo vsi skupaj hitreje prebrodili ta izbruh. Ne pozabite, da z uporabo telefonskega nasveta svojega zdravnika v teh dneh naredite največ za varnost vseh nas.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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