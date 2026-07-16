Izjemen dosežek raziskovalcev Pediatrične klinike UKC Ljubljana

Raziskovalci Pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so dosegli pomemben preboj na področju zdravljenja avtoimunskih bolezni. Kot so sporočili iz UKC Ljubljana, so prvi na svetu klinično dokazali, da je mogoče avtoimunsko bolezen zdraviti z odstranjevanjem njenega sprožilca namesto z neposrednim zaviranjem imunskega sistema.

Rezultate raziskave je objavila ena najuglednejših medicinskih revij na svetu, New England Journal of Medicine, kar po navedbah UKC Ljubljana potrjuje mednarodni pomen dosežka. V raziskavi so na Kliničnem oddelku za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo uspešno zdravili bolnika s prirojenim sistemskim lupusom eritematozusom zaradi pomanjkanja encima DNASE1L3. Uporabili so novo biološko zdravilo, rekombinantni encim DNASE1L3.

Kot pojasnjujejo v UKC Ljubljana, večina današnjih načinov zdravljenja avtoimunskih bolezni temelji na zaviranju imunskega sistema. Takšno zdravljenje sicer zmanjšuje aktivnost bolezni, vendar lahko poveča tveganje za okužbe in druge neželene učinke. Novi pristop deluje drugače: odstrani enega ključnih sprožilcev bolezni, ne da bi neposredno zaviral delovanje imunskega sistema.

Ključno vlogo pri tem imajo nevtrofilne zunajcelične pasti (NET), ki jih organizem običajno razgradi po opravljeni obrambni funkciji. Če do razgradnje ne pride, lahko postanejo vir avtoantigenov, ki sprožajo kronično vnetje in avtoimunski odziv. Rekombinantni encim DNASE1L3 omogoči učinkovito razgradnjo teh struktur in s tem odstrani enega ključnih sprožilcev bolezni.

"To je prva klinična potrditev povsem novega koncepta zdravljenja avtoimunskih bolezni, da lahko bolezen zdravimo z odstranjevanjem njenega sprožilca namesto z neposrednim zaviranjem imunskega sistema. Če bodo prihodnje raziskave uspešne, bi ta pristop lahko odprl novo smer zdravljenja tudi pri drugih avtoimunskih boleznih," je ob objavi rezultatov poudaril predstojnik Kliničnega oddelka za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo Pediatrične klinike UKC Ljubljana ter vodja raziskave prof. dr. Tadej Avčin.