Kaj prinaša nov digitalni način komuniciranja z zdravniki?

Nov način elektronske komunikacije z zdravniki

Kot je poročal 24ur.com, bodo od marca dalje naročanje na preglede, izdaja receptov, napotnic in bolniških listov ter druga osnovna komunikacija z izbranimi osebnimi zdravniki in zobozdravniki potekali prek portala oziroma aplikacije zVEM. Gre za enoten državni sistem, ki naj bi nadomestil razdrobljene lokalne rešitve posameznih zdravstvenih domov in pacientom omogočil enak način dostopa ne glede na to, kje imajo izbranega zdravnika.

Enoten portal namesto množice lokalnih rešitev

Na ministrstvu za zdravje želijo z uvedbo zVEM odpraviti sedanje stanje, ko ima skoraj vsak zdravstveni dom svoj portal ali elektronski obrazec. Kot poudarja predstavnica direktorata za digitalizacijo v zdravstvu, bo pacient postal uporabnik zVEM le enkrat, nato pa bo lahko prek istega računa komuniciral z vsemi izvajalci, pri katerih ima izbrane zdravnike, tudi če so ti v različnih zdravstvenih domovih. Zdravstvenim domovom sicer ne nalagajo, da morajo takoj opustiti svoje obstoječe portale, vendar je v praksi pričakovati, da si bodo tudi zaposleni želeli čim manj različnih komunikacijskih kanalov. Manj vzporednih sistemov pomeni lažje organiziranje dela in manj možnosti za spregledana sporočila.

Prehodno obdobje in ukinjanje starih kanalov

V zdravstvenih domovih bo uvedba potekala postopno. Odzivi pacientov na spremembe so po navedbah sogovornikov različni. Nekateri pozdravljajo poenotenje in možnost urejanja večine zadev na enem mestu, drugi, zlasti starejši in manj digitalno vešči, pa izražajo zaskrbljenost zaradi obvezne uporabe digitalnih identitet.

Digitalna identiteta kot vstopnica v zVEM - kvalificirano digitalno potrdilo in smsPASS

Za uporabo portala zVEM bo nujno, da imate urejeno kvalificirano digitalno potrdilo ali drugo obliko elektronske identitete. Digitalno potrdilo se pridobi na upravni enoti. Ob obisku morate imeti s seboj osebno izkaznico in elektronski naslov, na katerega prejmete nadaljnja navodila oziroma podatke za prevzem potrdila. Alternativa klasičnemu digitalnemu potrdilu je smsPASS. Tudi ta se uredi na upravni enoti, pri čemer potrebujete mobilni telefon, aktivno telefonsko številko in elektronski poštni predal. SmsPASS omogoča prijavo v sistem zVEM z enkratnimi gesli, ki jih prejmete prek kratkih sporočil, kar je za nekatere uporabnike enostavnejše kot upravljanje s certifikatom na računalniku.

icon-expand Zdravnik FOTO: AdobeStock

Biometrična osebna izkaznica in certifikat na čipu

Za imetnike novejših biometričnih osebnih izkaznic je pot do digitalne identitete nekoliko krajša. Kot pojasnjujejo na upravni enoti, imajo te izkaznice na čipu že vgrajen kvalificiran certifikat. Ob izdaji dokumenta državljani prejmejo tudi informativni letak z navodili, kako certifikat aktivirati in ga začeti uporabljati za prijavo v elektronske storitve, med drugim tudi v zVEM. Tudi v tem primeru je za dejansko uporabo potrebna aktivacija in osnovno razumevanje postopka, zato bo za številne paciente pomembna dodatna razlaga in podpora pri prvem vstopu v sistem.

Podpora pacientom in digi točke zVEM

Ker se zavedajo, da vsi pacienti nimajo enakih digitalnih veščin, na ministrstvu za zdravje napovedujejo organizirano pomoč. V nekaterih zdravstvenih domovih so že vzpostavili tako imenovane zVEM digi točke, v preostalih pa jih bodo uvedli v prihodnjih mesecih. V vsakem zdravstvenem domu naj bi bila vsaj en mesec na voljo zVEM digi točka, kjer bo prisoten svetovalec, ki bo pacientom pomagal pri pridobivanju digitalne identitete, prvi prijavi v sistem in osnovni uporabi portala. Po potrebi se bo pridružil tudi svetovalec z bližnje upravne enote, ki bo lahko neposredno pomagal pri urejanju digitalnega potrdila ali smsPASS. Napovedan je tudi javno dostopen seznam oziroma zemljevid lokacij, kjer bodo digi točke delovale.

Pooblastila za svojce in pomoč manj digitalno pismenim

Za paciente, ki so slabše digitalno pismeni ali zaradi zdravstvenega stanja ne morejo sami uporabljati portala, je predvidena možnost pooblastila. Na območnih enotah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije lahko oddajo zVEM pooblastilo, s katerim pooblaščena oseba, na primer svojec, v njihovem imenu ureja storitve v sistemu zVEM. Takšna ureditev je pomembna predvsem za starejše in kronično bolne, ki težje sledijo digitalnim novostim, a kljub temu potrebujejo reden stik z zdravstvenim sistemom. Pooblastilo omogoča, da se njihove potrebe urejajo pravočasno in na urejen način, brez dodatnega obremenjevanja ambulant z administrativnimi vprašanji.

Klasični načini naročanja ostajajo

Kljub poudarjeni digitalizaciji komunikacije z ambulantami se klasični kanali ne ukinjajo. Kot navaja 24ur.com, zakon določa, da mora biti naročanje na zdravstvene storitve omogočeno osebno, po telefonu ali po pošti vedno in povsod. To pomeni, da bo mogoče tudi po uvedbi zVEM še naprej poklicati ambulanto ali se oglasiti na okencu, kar je za mnoge paciente še vedno najvarnejši in najbolj razumljiv način.

Digitalni sistem zVEM tako ne nadomešča popolnoma obstoječih poti, temveč jih dopolnjuje in ponuja dodatno možnost, zlasti za tiste, ki so vajeni elektronskega poslovanja. V praksi bo kakovost izkušnje za paciente odvisna od tega, kako dobro bodo zdravstveni domovi organizirali delo, kako odzivni bodo na elektronska sporočila in kako učinkovito bodo delovale digi točke ter podpora pri pridobivanju digitalnih identitet. Na koncu bo nova ureditev uspešna predvsem, če bo združila prednosti digitalnega dostopa z ohranjanjem osebnega stika in telefonske dosegljivosti, ki sta za številne paciente še vedno ključna elementa zaupanja v zdravstveni sistem.

KLJUČNA VPRAŠANJA IN ODGOVORI NA KRATKO

Kaj prinaša nova ureditev?

Nova ureditev omogoča elektronsko naročanje na preglede, pridobivanje receptov, napotnic in bolniških listov prek portala zVEM.

Zakaj enoten portal?

Ker se z enotnim portalom odpravi množica različnih lokalnih rešitev in pacienti dobijo enotno uporabniško izkušnjo, ne glede na zdravstveni dom.

Kako bodo zdravstveni domovi prehajali na sistem?

Prehod bo potekal postopno: nekaj časa bodo stari portali delovali vzporedno, nato pa se bodo ukinili.

Kaj to pomeni za paciente?

Pacienti pridobijo bolj urejen in sledljiv način komunikacije, vendar se pojavljajo izzivi pri starejših in manj digitalno pismenih, kar je razvidno tudi iz odzivov javnosti.

Kaj je digitalno potrdilo in kako ga pridobim?

Digitalno potrdilo se pridobi na upravni enoti. Potrebujete osebni dokument in elektronski naslov, kamor prejmete podatke za prevzem.

Kaj je smsPASS?

SmsPASS je alternativa digitalnemu potrdilu. Za uporabo potrebujete mobilni telefon, elektronski naslov in aktivacijo na upravni enoti.

Kaj omogoča biometrična osebna izkaznica?

Izkaznica vsebuje certifikat na čipu, ki ga je treba aktivirati. Prednost je, da certifikat že imate, zato je postopek hitrejši.

Zakaj so starejši in manj digitalno pismeni izziv?

Ker težje uporabljajo digitalne identitete in portale, zato potrebujejo dodatno pomoč in podporo.

Kaj so zVEM digi točke?

Gre za točke v zdravstvenih domovih, kjer svetovalci pomagajo pri pridobivanju digitalne identitete in uporabi portala. Na voljo naj bi bil tudi zemljevid lokacij.

Kako sodelujejo upravne enote?

Upravne enote zagotavljajo dodatne svetovalce, ki pomagajo pri postopkih aktivacije digitalnih identitet.

Kako delujejo pooblastila za svojce?

Pacient lahko na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije pooblasti drugo osebo, da v njegovem imenu ureja storitve v zVEM.

Ali klasični načini naročanja ostajajo?

Da. Kot poroča STA, zakon zahteva, da so telefon, osebni obisk in pošta vedno na voljo.

Ali bo telefon še vedno na voljo?

Da, telefonska komunikacija ostaja obvezna in jo zdravstveni domovi ne smejo ukiniti.

Kaj če nimam pametnega telefona?

Uporabljate lahko digitalno potrdilo na računalniku ali klasične načine naročanja.

Kako naročim recept ali napotnico?

Prek portala zVEM ali še vedno po telefonu oziroma osebno, dokler traja prehodno obdobje.

Kaj se zgodi, če zdravnik ne odgovori?

Zdravstveni domovi morajo zagotoviti odzivnost. Če elektronski kanal zamuja, ostaja možnost telefonskega stika.

Kako delujejo pooblastila?

Pooblaščena oseba lahko v imenu pacienta dostopa do njegovih storitev v zVEM, če je pooblastilo uradno oddano.

Kaj se zgodi z obstoječimi portali zdravstvenih domov?

Ti se bodo postopoma ukinili, ko bo prehod na zVEM zaključen.

Ali bo sistem res hitrejši?

Cilj je razbremenitev telefonskih linij in bolj urejena obravnava zahtevkov, kar naj bi pospešilo postopke.

