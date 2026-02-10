Kako hormone spremeniti v stikalo za gene

Ekipa Odseka za sintezno biologijo in imunologijo je pokazala, da je mogoče človeške jedrne receptorje, beljakovine, ki v telesu zaznavajo hormone, uporabiti kot gradnike umetnih genskih vezij. Ko se na receptor veže hormon, se sproži natančno nadzorovana veriga dogodkov v celici.

Posebnost raziskave je, da se ob zadostni jakosti signala v celici tvorijo drobne 'tekoče kapljice' iz beljakovin, imenovane biomolekularni kondenzati. Te delujejo kot mikroskopske tovarne, ki močno okrepijo delovanje izbranega gena, tudi več kot dvestokrat.

Sistem deluje s telesnimi hormoni, kot so ščitnični hormon, vitamin D, estrogen ali stresni hormon kortizol, in ga je mogoče povezati tudi z orodjem CRISPR za ciljno uravnavanje izražanja izbranega gena.