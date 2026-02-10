Kako hormone spremeniti v stikalo za gene

Ekipa Odseka za sintezno biologijo in imunologijo je pokazala, da je mogoče človeške jedrne receptorje, beljakovine, ki v telesu zaznavajo hormone, uporabiti kot gradnike umetnih genskih vezij. Ko se na receptor veže hormon, se sproži natančno nadzorovana veriga dogodkov v celici.
Posebnost raziskave je, da se ob zadostni jakosti signala v celici tvorijo drobne 'tekoče kapljice' iz beljakovin, imenovane biomolekularni kondenzati. Te delujejo kot mikroskopske tovarne, ki močno okrepijo delovanje izbranega gena, tudi več kot dvestokrat.
Sistem deluje s telesnimi hormoni, kot so ščitnični hormon, vitamin D, estrogen ali stresni hormon kortizol, in ga je mogoče povezati tudi z orodjem CRISPR za ciljno uravnavanje izražanja izbranega gena.
Za razliko od številnih obstoječih pristopov nova metoda uporablja izključno človeške beljakovine, kar pomeni boljšo združljivost z organizmom in velik potencial za prihodnje biomedicinske uporabe od pametnih celičnih terapij do biosenzorjev.
Raziskava odpira novo poglavje v sintezni biologiji: kako fiziološke signale telesa neposredno pretvoriti v programabilne celične odzive. Rezultati predstavljajo pomemben korak uporabe sintezne biologije, ki deluje v harmoniji s fiziološkimi signali telesa, ter ponujajo novo orodje za raziskave fazne separacije in celične regulacije in bi se lahko uporabila v terapevtske namene.
Raziskava, ki je bila objavljena v reviji Nature Communications je plod dela dr. Erika Rihtarja in dr. Tine Fink, kot vodilnih avtorjev, dr. Filipa Ivanovskega, Eve Koplan ter akad. prof. Romana Jerale, ki je vodil raziskavo.
Vir: Kemijski inštitut Ljubljana
