Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Dopust
Novice

Kako pogosto potrebujete dopust za obnovo telesa

N.R.A.
21. 05. 2026 03.03
0

Večina zaposlenih izkoristi manj dopusta, kot jim pripada, kar vodi do izgorevanja. Preberite, kolikšen je optimalen časovni interval med dopusti za ohranjanje produktivnosti.

Nič dobrega ne prinaša nenehno delo brez premora, saj so raziskovalci dokazali, da je dopust zagotovljen način za izboljšanje splošnega počutja. Kljub temu pa mnogi od nas ne hodijo na oddih tako pogosto, kot bi morali. Kako dolgo pravzaprav potrebujemo, da si opomoremo od vsakodnevnega pritiska? Najnovejši podatki kažejo, da potrebujemo za okrevanje od stresa precej več časa, kot si ga povprečen delavec dejansko vzame. Preobremenjenost ne koristi nikomur, še posebej pa ne vašemu zdravju, zato je čas, da odmor postane vaša prioriteta.

Zakaj je dopust ključ do dobrega duševnega zdravja (in kako ga zares izkoristiti)
Preberi še
Zakaj je dopust ključ do dobrega duševnega zdravja (in kako ga zares izkoristiti)

Znanstveniki pravijo: odklopite se vsaka dva meseca

Morda se sliši nemogoče, a raziskave pravijo, da bi morali iti na dopust vsaka dva meseca. Čeprav se ob tem verjetno sprašujete, kdo ima sploh toliko prostih dni, študija poudarja, da ne potrebujete luksuznega potovanja s seznama želja, da bi začutili razliko. Že kratki izleti opravijo svoje delo in vam omogočijo potreben odmik od rutine. Bistvo je v tem, da redno prekinjate delovni ritem, namesto da čakate na tisti en dolgi dopust poleti, ki pogosto ne zadošča za regeneracijo celega leta.

Dopust
DopustFOTO: AdobeStock

Šokanten podatek: pomanjkanje dopusta lahko poveča tveganje za srčna obolenja za kar osemkrat.

Pozitivni vplivi narave in sonca na zmanjšanje telesnega stresa

Biti zunaj v naravi ali preprosto ležati na soncu lahko drastično zmanjša stres, ki ga vaše telo doživlja med delom. Prednosti niso le telesne, ampak tudi duševne in čustvene. Ko se oddaljite od mize ali prenosnika, se lahko vrnete k sebi na način, ki v pisarni enostavno ni mogoč. Sprehod v gozdu ali popoldne na vrtu nam pomaga, da se spomnimo, da smo več kot le svoja služba. Vaša identiteta ne sme biti vezana le na delovne naloge in nujne roke, ki nas preplavljajo vsak dan.

Dopust
DopustFOTO: AdobeStock

Skoraj polovica delavcev ne izkoristi celotnega dopusta

Raziskave kažejo, da skoraj polovica zaposlenih v ZDA ne izrabi vseh dni dopusta, ki jim pripadajo. Zakaj je tako? Približno polovica tistih, ki ne porabijo svojega časa za oddih, pravi, da sploh ne čutijo potrebe po tem. Še 49 % pa se boji, da bodo po vrnitvi zasuti z delom, ali pa jih skrbi, da bodo morali sodelavci v njihovi odsotnosti delati več. Čeprav mika, da bi proste dneve 'šparali', so ti dnevi tam z razlogom in ste si jih prislužili s trdim delom. Posledice neizkoriščenega počitka so enostavno prevelike, da bi jih prezrli.

Vir: yourtango

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
izgorelost duševno zdravje dopust in zdravje stres na delovnem mestu regeneracija produktivnost preventiva srčnih bolezni
Novice

Nova študija razkriva šokantno povezavo med konopljo in tveganjem za sladkorno

Zdravje

To sta leti, ko se telo najhitreje postara

Cekin.si Efektivno delo: Kje je delež ur odsotnosti najvišji?
Cekin.si Pogosti polurni odmori pri delu. Lenoba ali višja produktivnost?
Moskisvet.com Kako biti bolj produktiven na delovnem mestu?
Cekin.si Najmanj toliko boste letos prejeli regresa
24ur.com Najdaljši dopust v ljubljanskem kliničnem centru kar 66 dni
Cekin.si Ali veste, za kaj povprečen zaposleni med delovnim tednom zapravi cel dan?
24ur.com V UKC Ljubljana vsak dan na dopustu 240 zdravnikov
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1732