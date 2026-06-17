Vas boli križ? Teh opozorilnih znakov nikakor ne smete prezreti

V zadnjih letih so se delovni pogoji močno spremenili, veliko zaposlenih večino dneva presedi za računalnikom, pogosto pod pritiskom rokov, v hitrem tempu in z malo gibanja. Veliko podjetij težavo opazi šele takrat, ko utrujenost, pomanjkanje energije in odsotnosti začnejo vplivati tudi na vzdušje ter učinkovitost ekipe. Prav zato so bile marca 2026 objavljene prenovljene smernice za promocijo zdravja na delovnem mestu, ki poudarjajo, da zdravje zaposlenih ni več področje, ki ga podjetja urejajo občasno. Danes gre za pomemben del sodobnega upravljanja zaposlenih, kulture podjetja in tudi zadrževanja kadra.

icon-expand V zadnjih letih so se delovni pogoji močno spremenili, veliko zaposlenih večino dneva presedi za računalnikom, pogosto pod pritiskom rokov, v hitrem tempu in z malo gibanja. FOTO: Shutterstock

Zakaj en športni dan ni dovolj?

Veliko podjetij promocijo zdravja še vedno razume kot posamezne aktivnosti: športni dan, občasno predavanje ali e-mail z nasveti za bolj zdrav življenjski slog. Takšni ukrepi sicer lahko kratkoročno spodbudijo zaposlene, dolgoročno pa običajno ne prinesejo večjih sprememb. Nove smernice zato podjetja spodbujajo k bolj načrtnemu in dolgoročnemu pristopu. Ključno vprašanje ni več samo, ali podjetje izvaja promocijo zdravja, ampak kako sistematično in praktično je ta vključena v vsakdan zaposlenih. Pri tem podjetja pogosto ugotovijo, da zaposleni poročajo o podobnih težavah:

- bolečine v križu, vratu ali ramenih,

- utrujenost zaradi dolgotrajnega sedenja,

- padec energije in koncentracije med delovnikom,

- premalo gibanja,

- stres in slabše počutje. Vse večje pa je tudi zavedanje, da zdravje zaposlenih vpliva na produktivnost, organizacijsko kulturo, zadovoljstvo zaposlenih in fluktuacijo kadra.

icon-expand Zaposleni poročajo o podobnih težavah, kot so bolečine v križu, vratu ali ramenih. FOTO: Shutterstock

Največji izziv podjetij: kje sploh začeti?

Veliko podjetij se danes zaveda pomembnosti promocije zdravja, vendar pogosto ne vedo, kako se področja lotiti v praksi. Zato potrebujejo predvsem izvedljive rešitve, ki jih lahko vključijo neposredno v delovni proces. Eden takšnih primerov je projekt DIR – Delo in rekreacija 2026, ki ga GiBit že sedmo leto izvaja v okviru programa Zdravi zaposleni. Projekt želi podjetja spodbuditi k bolj sistematični promociji zdravja na delovnem mestu predvsem skozi:

- gibanje,

- aktivne odmore,

- ergonomijo delovnega mesta,

- analizo potreb zaposlenih,

- ter spodbujanje zdravih navad med delovnikom.

icon-expand Projekt DIR – Delo in rekreacija 2026, GiBit že sedmo leto izvaja v okviru programa Zdravi zaposleni. FOTO: Shutterstock

Ko teorija postane praksa

Projekt DIR 2026 je zasnovan kot praktična podpora podjetjem pri uvajanju promocije zdravja v delovno okolje. Ne gre zgolj za enkratno aktivnost, ampak za izkušnjo, ki zaposlenim in vodstvu pokaže, kako lahko manjše spremembe vplivajo na počutje med delovnikom. Projekt vključuje:

- aktivni odmor na lokaciji podjetja ali delavnico ergonomije delovnega mesta z aktivnimi odmori,

- 14-dnevni dostop do programa Zdravi zaposleni,

- analizo podjetja,

- zaključno delavnico za kadrovske službe in vodstveni kader,

- praktične usmeritve za nadaljnje izvajanje promocije zdravja v podjetju.

icon-expand Majhni, redni in dobro vodeni ukrepi, kot so aktivni odmori in spodbujanje gibanja, pomembno prispevajo k bolj zdravemu, povezanemu in učinkovitemu delovnemu okolju. FOTO: Shutterstock

Ključna prednost projekta DIR je, da zaposleni aktivnosti preizkusijo neposredno med delovnikom. Veliko zaposlenih šele med delavnico ergonomije ugotovi, kako močno na počutje vplivajo drža pri sedenju, višina zaslona ali premalo gibanja med delom. Podjetje tako lažje razume:

- kako dolgotrajno sedenje vpliva na energijo in učinkovitost,

- kako aktivni odmori vplivajo na počutje zaposlenih,

- katere potrebe imajo zaposleni na področju gibanja in zdravih navad,

- ter kako lahko promocijo zdravja povežejo s HR cilji, kulturo podjetja in zadrževanjem kadra. Majhni, redni in dobro vodeni ukrepi, kot so aktivni odmori, delavnice ergonomije ali spodbujanje gibanja, lahko pomembno prispevajo k bolj zdravemu, povezanemu in učinkovitemu delovnemu okolju.

Zdravje zaposlenih postaja strateška odločitev podjetja

Podjetja danes ne tekmujejo več samo s produkti in storitvami, ampak tudi s tem, kakšno delovno okolje ustvarjajo za svoje zaposlene. Zdravje zaposlenih postaja pomemben del sodobnega vodenja podjetij in tudi način zmanjševanja skritih stroškov, povezanih z bolniški odsotnostmi, utrujenostjo in slabšim počutjem zaposlenih. Projekt DIR 2026 lahko podjetjem pomaga prav pri tem, da promocija zdravja ne ostane le dobra ideja, ampak postane del vsakdanje prakse.

icon-expand Podjetja danes ne tekmujejo več samo s produkti in storitvami, ampak tudi s tem, kakšno delovno okolje ustvarjajo za svoje zaposlene. FOTO: Shutterstock

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