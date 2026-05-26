Kako preživeti vročino in se pametno ohladiti

Četudi imamo radi poletje, vročina povzroča številne nevšečnosti, predvsem pa škodljive vplive, zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalstva. S preventivo lahko škodljive učinke omilimo ali pa celo preprečimo!
Kdo je najbolj 'na udaru'?
Vročina najbolj prizadene starostnike, otroke in nosečnice, ti pa morajo biti posebej pazljivi, se zadrževati v senci in piti zadostne količine vode! Tukaj so še bolniki z različnimi stanji, ki vplivajo na uravnavanje toplote v telesu, na mobilnost in sposobnost presojanja, ter seveda srčno žilni bolniki in bolniki, ki imajo obolenja dihal!
Kakšne težave povzroča vročina?
Daljše obdobje vročine lahko povzroči različne težave in pregretje telesa:
- kožne izpuščaje,
- vročinske krče,
- vročinsko izčrpanost,
- omedlevico – kratkotrajno izgubo zavesti,
- vročinsko kap.
Kako lahko poskrbimo za preventivo?
ZADRŽUJTE SE V SENCI
Umaknite se v senco, v naravo ali hladnejše prostore. Ne zadržujte se neposredno na soncu!
OMEJIMO FIZIČNO AKTIVNOST
Fizične aktivnosti prestavite na jutranje ali večerne ure.
UŽIVAJTE BOLJ LAHKO HRANO
Uživajte bolj lahkotno hrano, razdelite obroke na manjše dele in pijte dovolj tekočine!
TELESU OMOGOČITE ODVAJANJE TOPLOTE
To storimo s pravilno izbiro oblačil, zadostnim uživanjem tekočin in zadrževanjem v senci!
POSKRBITE ZA ZAŠČITO
Poleg ustreznih materialov oblačil je pomembno, da poskrbite tudi za zaščito kože. Večkrat dnevno se namažite s kremo za sončenje!
POMAGAJTE DRUGIM
Nekatere skupine ljudi so bolj ogrožene od drugih; poglejmo nanje! ''Bodimo posebej pozorni na znake prizadetosti pri dojenčkih in majhnih otrocih, starejših, nosečnicah, duševno prizadetih ter pri osebah s kroničnimi obolenji, predvsem pri srčnih bolnikih in osebah s povišanim krvnim tlakom. Pokličimo ali obiščimo tiste, ki živijo sami in morda potrebujejo pomoč. NIKOLI ne puščamo nikogar v zaprtem parkiranem avtomobilu. V primeru pregretja, osebo umaknemo na hladno (v senco ali hladen prostor). V primeru vročinske kapi takoj pokličemo ZDRAVNIŠKO POMOČ, obolelega ves čas hladimo. Če je oboleli nezavesten mu ne dajemo tekočine. Z zdravnikom se posvetujemo tudi, če imamo neobičajne težave, ki ne minejo ali se slabšajo,'' poudarjajo na NIJZ.
Vira: NIJZ / STA
