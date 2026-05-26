Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
vrocina
Novice

Kako preživeti vročino in se pametno ohladiti

N.R.A.
26. 05. 2026 15.42
0

V nadaljevanju predstavljamo napotke za ravnanje v vročih dneh; pazite nase in poskrbite tudi za druge!

Četudi imamo radi poletje, vročina povzroča številne nevšečnosti, predvsem pa škodljive vplive, zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalstva. S preventivo lahko škodljive učinke omilimo ali pa celo preprečimo!

Starejši in vročina
Starejši in vročina FOTO: Dreamstime

Kdo je najbolj 'na udaru'?

Vročina najbolj prizadene starostnike, otroke in nosečnice, ti pa morajo biti posebej pazljivi, se zadrževati v senci in piti zadostne količine vode! Tukaj so še bolniki z različnimi stanji, ki vplivajo na uravnavanje toplote v telesu, na mobilnost in sposobnost presojanja, ter seveda srčno žilni bolniki in bolniki, ki imajo obolenja dihal! 

Kakšne težave povzroča vročina?

Daljše obdobje vročine lahko povzroči različne težave  in pregretje telesa:

- kožne izpuščaje,

- vročinske krče,

- vročinsko izčrpanost,

- omedlevico – kratkotrajno izgubo zavesti,

- vročinsko kap.

Vročina
VročinaFOTO: Dreamstime

Kako lahko poskrbimo za preventivo?

ZADRŽUJTE SE V SENCI

Umaknite se v senco, v naravo ali hladnejše prostore. Ne zadržujte se neposredno na soncu! 

OMEJIMO FIZIČNO AKTIVNOST

Fizične aktivnosti prestavite na jutranje ali večerne ure. 

UŽIVAJTE BOLJ LAHKO HRANO

Uživajte bolj lahkotno hrano, razdelite obroke na manjše dele in pijte dovolj tekočine!

TELESU OMOGOČITE ODVAJANJE TOPLOTE

To storimo s pravilno izbiro oblačil, zadostnim uživanjem tekočin in zadrževanjem v senci!

Vročina
VročinaFOTO: Shutterstock

POSKRBITE ZA ZAŠČITO

Poleg ustreznih materialov oblačil je pomembno, da poskrbite tudi za zaščito kože. Večkrat dnevno se namažite s kremo za sončenje! 

POMAGAJTE DRUGIM

NIKOLI NE PUŠČAMO NIKOGAR V ZAPRTEM, PARKIRANEM AVTOMOBILU!!!

Nekatere skupine ljudi so bolj ogrožene od drugih; poglejmo nanje! ''Bodimo posebej pozorni na znake prizadetosti pri dojenčkih in majhnih otrocih, starejših, nosečnicah, duševno prizadetih ter pri osebah s kroničnimi obolenji, predvsem pri srčnih bolnikih in osebah s povišanim krvnim tlakom. Pokličimo ali obiščimo tiste, ki živijo sami in morda potrebujejo pomoč. NIKOLI ne puščamo nikogar v zaprtem parkiranem avtomobilu. V primeru pregretja, osebo umaknemo na hladno (v senco ali hladen prostor). V primeru vročinske kapi takoj pokličemo ZDRAVNIŠKO POMOČ, obolelega ves čas hladimo. Če je oboleli nezavesten mu ne dajemo tekočine. Z zdravnikom se posvetujemo tudi, če imamo neobičajne težave, ki ne minejo ali se slabšajo,'' poudarjajo na NIJZ

Vira: NIJZ / STA

vročina hlajenje vročinski val napotki za vroče dni kako se ohladiti
Preventiva

Kaj se zgodi z jetri, če se občasno napijete?

Novice

Prelomni dosežek za slovensko kardiologijo

Vizita.si Hladna prha: ja varna v vročih dneh in ali nas res ohladi?
24ur.com Kam na izlet v vročih dneh? Predlogi za potepe po Sloveniji
Vizita.si Kako se 'nikoli' ne prehladiti?
24ur.com Kako ravnati v času visokih temperatur in katere skupine so najbolj ranljive?
24ur.com Kako se spopasti z vročino? Poiščite senco, pijte dovolj vode, omejite aktivnosti
Vizita.si Vročinski val: Prepoznajte nevarnosti in ukrepajte pravočasno
Dominvrt.si To je najpomembnejši napotek, preden prižgete ogrevanje
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1732