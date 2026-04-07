Kako se spoprijeti z bolečino v vratu?

Vrat je poleg križa najpogostejše mesto bolečine v hrbtenici, saj zaradi vse pogostejše slabe drže, mišičnega neravnovesja, dolgotrajnega sedenja brez gibanja, stresa, napetosti in tudi poškodb prenaša velike obremenitve. Bolečina ni vedno posledica enega vzroka, pogosto gre za kombinacijo več dejavnikov, zato igra ključno vlogo celostna obravnava.

Vrat je izjemno kompleksna in hkrati zelo gibljiva struktura, ki povezuje glavo s trupom. Omogoča širok obseg gibanja, hkrati pa ščiti pomembne živčne in žilne strukture. Prav zaradi te kombinacije mobilnosti in stabilnosti je pogosto tudi podvržen bolečinam in poškodbam. Sestavlja ga 7 vretenc, med njimi so medvretenčne ploščice, katere stabilizirajo globoke in površinske vratne mišice. Poleg njih potekajo tudi pomembne žile, ki prehranjujejo možgane in živci, ki oživčujejo vrat, ramena , roke in dlani. Vrat je izjemno občutljiv, ker mora hkrati nositi težo glave, omogočiti veliko gibanja in ščititi živce ter žile.

Kaj storiti?

Fizioterapija j e prvi korak k zmanjšanju bolečine in izboljšanju funkcije. Cilj le-te je odpraviti vzrok nastanka bolečine, ne le simptome. Fizioterapevt s posebnimi tehnikami mobilizacije in manipulacije sklepov izboljša gibljivost in zmanjša bolečino, doda se lahko tudi sproščanje napetih mišic z masažo ali drugimi mehkotkivnimi tehnikami sproščanja. Dobre rezultate prinese tudi fizikalna terapija, ki obsega elektroterapijo, ultrazvok in TECAR terapijo. Ključno vlogo pri doseganju dolgoročnih rezultatov pa igra kineziologija . Ko akutna bolečina popusti, je ključno nadaljevati z aktivnim pristopom. S kineziologom je potrebno pripraviti individualno prilagojen vadbeni program, ki mora vključevati vaje za stabilizacijo vratne hrbtenice, krepitev mišic zgornjega dela hrbta in izboljšati držo. Pogosto se vključi tudi raztezne vaje, saj so v veliki večini primerov prsne in mišice vratu skrajšanje. Po opravljeni rehabilitaciji je potrebno dosledno in redno izvajati vaje za krepitev in stabilizacijo vratu, ne smemo pa pozabiti tudi na prilagoditev delovnega mesta, sploh če ta vključuje veliko sedenja, in vzdrževanja pravilne drže.

Kako pristopamo k bolečini vratu v KinVitalu?