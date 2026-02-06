Kako so kirurgi 48 ur ohranili življenje moškega brez pljuč

Kot navaja ScienceAlert , so kirurgi obravnavali bolnika, pri katerem sta bili pljuči zaradi hude okužbe tako poškodovani, da ju ni bilo več mogoče rešiti. Okužba je napredovala do te mere, da sta pljuči postali vir življenjsko ogrožajočega vnetja, zato je bila edina možnost njuna popolna odstranitev. Ker primernega darovalca ni bilo na voljo, so se zdravniki odločili za izjemno redko in kompleksno rešitev – bolnika so morali ohraniti pri življenju brez pljuč, dokler ne bi našli ustreznega organa za presaditev.

Po odstranitvi obeh pljuč so zdravniki bolnika priključili na sistem zunajtelesne oksigenacije, ki omogoča, da se kri obogati s kisikom in odstrani ogljikov dioksid zunaj telesa. Ta tehnologija je sicer namenjena kratkotrajnemu razbremenjevanju pljuč, vendar so jo v tem primeru uporabili kot edini način za ohranjanje življenja. Kirurgi so morali sistem prilagoditi tako, da je lahko deloval neprekinjeno in stabilno, saj je bil bolnik popolnoma odvisen od njega.

Kot navaja ScienceAlert , je bil največji izziv vzdrževanje ustreznega pretoka krvi in preprečevanje zapletov, ki se lahko pojavijo pri dolgotrajni uporabi zunajtelesnih podpornih sistemov. Ker bolnik ni imel pljuč, je moral sistem prevzeti celotno funkcijo izmenjave plinov, kar zahteva izjemno natančno uravnavanje. Poleg tega so morali zdravniki nadzorovati tveganje za okužbe, krvavitve in nastanek krvnih strdkov, ki so pogosti zapleti pri takšnih posegih.

Bolnik je bil brez pljuč kar 48 ur, kar je izjemno dolga doba za takšno obliko podpore. V tem času so zdravniki neprestano spremljali delovanje sistema in bolnikovo stanje ter čakali na primerna darovana pljuča. Ko so bila na voljo, so izvedli presaditev, ki je potekala uspešno. Takšen pristop je omogočil, da je bolnik preživel kritično obdobje, ki bi bilo brez zunajtelesne podpore usodno.

Napredek, ki ga predstavlja ta poseg, odpira nova vrata pri zdravljenju najtežjih oblik pljučnih bolezni. Primer dokazuje, da je mogoče s kombinacijo napredne tehnologije in izjemne kirurške spretnosti ohraniti življenje tudi v okoliščinah, ki so bile še pred kratkim nepredstavljive. Takšni dosežki dajejo upanje bolnikom, ki čakajo na presaditev, in hkrati poudarjajo pomen razvoja novih medicinskih pristopov.