Prebava

Največja praznična napaka, ki lahko uniči prebavo - počnemo pa to skoraj vsi

L.G.
12. 12. 2025 03.00
0

Prazniki so čas druženj, vonja po piškotih in bogato obloženih mizah. A hkrati so tudi obdobje v letu, ko jemo več kot običajno in predvsem težjo, bolj mastno hrano. Rezultat je občutek napihnjenosti, počasna prebava, utrujenost in pomanjkanje energije ravno takrat, ko bi morali uživati.

Čeprav so prazniki za mnoge najlepši del leta, lahko uživanje težke hrane hitro uniči brezskrbno veselje. A da bi se temu izognili, ni treba drastično spreminjati tradicije. Veliko lahko naredimo že z manjšimi prilagoditvami, od premišljene izbire živil do majhnih trikov, ki podprejo naš prebavni sistem.

Zakaj praznična hrana obremeni naš prebavni sistem?

1. Večja količina hrane naenkrat

Praznični obroki pogosto vključujejo predjedi, glavne jedi, priloge, sladice in še kakšen vmesen prigrizek. Ko pojemo več kot običajno, želodcu zmanjka prostora in mora delati veliko več kot je vajen. To pa upočasni prebavo, občutek sitosti pa traja dlje in je pogosto neprijeten.

2. Mastna, slana in težka hrana

Tradicionalne jedi, kot so pečenke, omake, potice, vsebujejo več maščob in sladkorja. Mastna hrana se prebavlja počasneje, kombinacija slanega in sladkega pa dodatno obremeni prebavo, kar lahko vodi v občutek tiščanje v želodcu.

3. Premalo vlaknin

Praznični krožniki so pogosto polni mesa, omak, krompirja in sladic, medtem ko zelenjava ostaja v ozadju. Manj vlaknin pomeni počasnejšo prebavo in večjo možnost za zaprtje.

4. Manj gibanja in več sedenja

Krajši dnevi, dolge večerje, posedanje za mizo in praznično poležavanje pomenijo, da prebavni sistem nima podpore gibanja, ki je ključno za naravno stimulacijo prebave.

Manj gibanja negativno vpliva na prebavni sistem.
Manj gibanja negativno vpliva na prebavni sistem.FOTO: Shutterstock

Kako si lahko pomagamo?

Da bi prebavo razbremenili in se po prazničnih obrokih počutili bolje, nam lahko pomagajo že preproste navade, kot so:
- jejmo počasneje in v manjših porcijah,
- med jedmi naredimo kratek odmor,
- pijmo dovolj vode,
- dodajmo več sveže ali kuhane zelenjave,
- po obroku se odpravimo na kratek sprehod.

Preprosta in lahka sladica: Topli cimetni jabolčni kozarčki

Po bogatem prazničnem obroku si pogosto zaželimo še nekaj sladkega, a ne pretežkega. Topli cimetni jabolčni kozarčki so hitri za pripravo, ne obremenijo prebave in pričarajo pravi praznični okus.

Sestavine (za 4 osebi):
- 4 jabolka
- 2 čajni žlički cimeta
- 2 žlički medu
- 2 pesti mletih ali sesekljanih orehov

Priprava:

Jabolka narežemo na majhne kocke in jih v ponvi segrevamo 3–5 minut, da se zmehčajo. Dodamo cimet in po želji med ter vse skupaj premešamo. Topla jabolka razdelimo v kozarčke in vsakega potresemo z orehi.

Pitje Donata se lahko uporablja kot podpora prebavnemu sistemu.
Pitje Donata se lahko uporablja kot podpora prebavnemu sistemu.FOTO: Arhiv naročnika

Donat: Naravna podpora prebavi v prazničnem času

Eden od preprostih načinov, ki je danes že vsem dobro znan, je pitje Donata, naravne mineralne vode, ki se uporablja kot podpora prebavnemu sistemu. Zaradi edinstvene kombinacije magnezija, sulfatov in hidrogenkarbonatov Donat nežno podpira prebavo. Sulfati povečajo vsebnost vode v črevesju in spodbujajo njegovo gibanje, medtem kot magnezij sprošča mišice prebavnega trakta, kar olajša premikanje hrane.

Donat je zato odličen pomočnik prebavi v prazničnem času, ko se je skoraj ne mogoče izogniti težki hrani. Kozarec ali dva Donata, zjutraj ali pred obrokom, podpre prebavo in pomaga, da se izognemo občutku teže, napihnjenosti ali pretirane sitosti. Tako lahko brez skrbi uživamo v prazničnih dobrotah, hkrati pa ohranjamo dobro počutje.

Sponzorirana vsebina

prebava praznična hrana donat zdrava prebava napihnjenost
