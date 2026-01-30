Kalcinacije v rami so pogoste – kako jih obvladujemo brez strahu?

Kaj je kalcinacija rame in zakaj nastane?

Kalcinacija v rami je stanje, pri katerem se v tetivah rotatorne manšete kopičijo kalcijeve usedline, imenovane kalcinati. Najpogosteje je prizadeta tetiva supraspinatusa, ki ima pomembno vlogo pri dvigovanju roke in stabilnosti ramenskega sklepa. Vzroki kalcinacije rame še vedno ostajajo skrivnost. Pomembno je vedeti, da kalcinacija rame ni povezana s prehrano ali uživanjem živil, bogatih s kalcijem. K nastanku prispevajo predvsem procesi staranja, tetive postopoma izgubljajo prekrvavitev, upada število celic v tkivu in zmanjšuje se presnovna aktivnost celic, kar lahko poveča tveganje za nastanek kalcifičnih usedlin.

Simptomi, ki jih težko spregledate

Ostra ali globoka bolečina v rami je najpogostejši simptom kalcifičnega tendinitisa in se lahko pojavi nenadno ali postopoma. Bolečina je običajno lokalizirana okoli ramenskega sklepa, lahko pa seva proti nadlakti in se poslabša ob dvigu ter rotaciji roke. Pogosto je prisotna tudi omejena gibljivost in občutek šibkosti pri gibanju, kar otežuje vsakodnevne dejavnosti, kot so oblačenje ali dvig predmetov.

Diagnostika

Postavitev diagnoze temelji na kombinaciji kliničnih simptomov in slikovnih diagnostičnih preiskav. Rentgen jasno pokaže prisotnost kalcinatov, ultrazvok lahko oceni velikost in fazo kalcifikacije, magnetna resonanca pa pomaga izključiti druge možne poškodbe v rami.

Kaj lahko storimo že sami?

Prvi korak pri samopomoči je razbremenitev ramena, kar pomeni počitek in izogibanje gibom, ki obremenjujejo sklep. Hkrati je pomembno ohranjati funkcionalni obseg gibljivosti in mišični tonus s preprostimi vajami. Za ohranjanje mišične moči in gibljivosti se priporoča kombinacija nihajnih vaj, kjer roko nežno zibljemo ob telesu, ter izometričnih vaj, kot je pritisk pesti ob steno brez premikanja sklepa. Redno lokalno hlajenje 10–15 minut večkrat dnevno pomaga zmanjšati vnetje in bolečino. Za lajšanje bolečine se lahko uporablja tudi analgetik.

Fizioterapija pri kalcinaciji rame

Pri Kinvitalu imamo zelo uspešen program za zdravljenje tovrstne poškodbe

Fizioterapevtski pristop temelji na izboljšanju gibljivosti in povrnitvi funkcije sklepa. Poleg terapevtskih vaj uporabljamo tudi TECAR terapijo in udarne globinske valove, ki pospešujejo razgradnjo kalcijevih kristalov, izboljšajo prekrvavitev in podpirajo regeneracijo tetiv. Pri zdravljenju je pomemben individualni pristop, še posebej, če je prisotno drugo spremljajoče stanje. Fizioterapija vključuje tudi učenje pravilnih gibalnih vzorcev, da se prepreči ponovna kalcifikacija in dolgoročno izboljša funkcija rame. Kombinacija vaj, naprednih fizikalnih metod in strokovnega vodenja omogoča hitrejše okrevanje in vrnitev k vsakodnevnim ali športnim aktivnostim.

