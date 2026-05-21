Nova študija razkriva šokantno povezavo med konopljo in tveganjem za sladkorno

Znanstveniki so že vrsto let zbegani nad dejstvom, da ljudje, ki uživajo kanabis, pogosto tehtajo manj in imajo manjše tveganje za sladkorno bolezen, čeprav je znano, da marihuana spodbuja občutek lakote. Zdaj so raziskovalci na Univerzi v Kaliforniji končno izvedli poskuse na miših, da bi ugotovili, zakaj se to dogaja.

Miši so 60 dni hranili s prehrano v zahodnem slogu, ki vsebuje veliko maščob in sladkorja, nato pa so jim začeli dodajati THC ali izvleček celotne rastline. Rezultati so pokazali, da so tiste miši, ki so prejemale kanabisove spojine, začele izgubljati težo oziroma so pridobile manj maščevja kot miši v kontrolni skupini, čeprav so zaužile enako količino kalorij.

Razlika med samim THC-jem in celotno rastlino konopljo

Študija je razkrila pomembno podrobnost: THC sam po sebi morda zniža težo, vendar nima pravega vpliva na sladkorno bolezen. Le miši, ki so prejemale celoten rastlinski izvleček, so pokazale boljšo toleranco na glukozo. To pomeni, da so v rastlini druge pomembne snovi, ki so ključne za boljše delovanje presnove. Raziskovalci poudarjajo, da v kanabisu obstaja na stotine različnih kemikalij, ki delujejo skupaj, in če izoliramo le tisto najbolj znano (THC), izgubimo številne koristi. Razumevanje tega, kako se te snovi medsebojno dopolnjujejo, bo v prihodnosti odločilno za razvoj novih zdravil proti presnovnim boleznim.

Medtem ko večina ljudi pozna le THC in CBD, raziskovalci zdaj preučujejo snov, imenovano CBG ali kanabigerol. Pravijo ji tudi 'mati vseh kanabinoidov'. CBG kaže neverjetne rezultate v boju proti zamaščenim jetrom in visokemu sladkorju. Najbolj zanimivo pri tem je, da CBG deluje na povsem drugačen način kot običajni kanabinoidi in se ne veže na iste receptorje v telesu. To pomeni, da smo morda na pragu odkritja popolnoma novega načina, kako se telo bori proti debelosti in boleznim, povezanih z napačno prehrano, ne da bi pri tem vplivali na centralni živčni sistem na enak način kot marihuana.

Od leta 2000 do 2017 se je zanimanje znanosti za kanabis močno povečalo, saj se je število medicinskih objav na to temo skoraj podeseterilo.

Zakaj kanabis ni čudežno zdravilo za vsakogar in na kaj paziti

Pomembno je razumeti, da kanabis ni varno orodje za hujšanje, ki bi ga lahko kar vsak začel uporabljati. Raziskovalci opozarjajo, da ima lahko uporaba v nepravem obdobju, na primer v mladosti ali med nosečnostjo, negativne posledice. Študije so pokazale, da so se miši, ki so bile izpostavljene THC-ju v zgodnjem razvoju, rodile z manjšo telesno težo, kar lahko vodi do težav kasneje v življenju. Zato znanstveniki pravijo, da moramo biti kljub novim odkritjem previdni. Kanabis je zapletena rastlina in preden jo bomo lahko varno uporabljali za zdravljenje sladkorne bolezni ali debelosti pri ljudeh, bo potrebnih še veliko let natančnih kliničnih raziskav.