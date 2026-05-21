Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Marihuana - Kitajska
Novice

Nova študija razkriva šokantno povezavo med konopljo in tveganjem za sladkorno

N.R.A.
21. 05. 2026 03.56
0

Najnovejše raziskave na miših kažejo, da rastlina kanabis vsebuje snovi, ki kljub povečanemu apetitu pomagajo uravnavati telesno težo in glukozo v krvi.

Znanstveniki so že vrsto let zbegani nad dejstvom, da ljudje, ki uživajo kanabis, pogosto tehtajo manj in imajo manjše tveganje za sladkorno bolezen, čeprav je znano, da marihuana spodbuja občutek lakote. Zdaj so raziskovalci na Univerzi v Kaliforniji končno izvedli poskuse na miših, da bi ugotovili, zakaj se to dogaja.

Veste vse o drogah?
Preberi še
Veste vse o drogah?

Miši so 60 dni hranili s prehrano v zahodnem slogu, ki vsebuje veliko maščob in sladkorja, nato pa so jim začeli dodajati THC ali izvleček celotne rastline. Rezultati so pokazali, da so tiste miši, ki so prejemale kanabisove spojine, začele izgubljati težo oziroma so pridobile manj maščevja kot miši v kontrolni skupini, čeprav so zaužile enako količino kalorij.

Marihuana
MarihuanaFOTO: iStock

Razlika med samim THC-jem in celotno rastlino konopljo

Študija je razkrila pomembno podrobnost: THC sam po sebi morda zniža težo, vendar nima pravega vpliva na sladkorno bolezen. Le miši, ki so prejemale celoten rastlinski izvleček, so pokazale boljšo toleranco na glukozo. To pomeni, da so v rastlini druge pomembne snovi, ki so ključne za boljše delovanje presnove. Raziskovalci poudarjajo, da v kanabisu obstaja na stotine različnih kemikalij, ki delujejo skupaj, in če izoliramo le tisto najbolj znano (THC), izgubimo številne koristi. Razumevanje tega, kako se te snovi medsebojno dopolnjujejo, bo v prihodnosti odločilno za razvoj novih zdravil proti presnovnim boleznim.

Konoplja pri najstnikih upočasnjuje kognitivni razvoj, razkrivajo študije
Preberi še
Konoplja pri najstnikih upočasnjuje kognitivni razvoj, razkrivajo študije

Medtem ko večina ljudi pozna le THC in CBD, raziskovalci zdaj preučujejo snov, imenovano CBG ali kanabigerol. Pravijo ji tudi 'mati vseh kanabinoidov'. CBG kaže neverjetne rezultate v boju proti zamaščenim jetrom in visokemu sladkorju. Najbolj zanimivo pri tem je, da CBG deluje na povsem drugačen način kot običajni kanabinoidi in se ne veže na iste receptorje v telesu. To pomeni, da smo morda na pragu odkritja popolnoma novega načina, kako se telo bori proti debelosti in boleznim, povezanih z napačno prehrano, ne da bi pri tem vplivali na centralni živčni sistem na enak način kot marihuana.

Marihuana
MarihuanaFOTO: iStock

Od leta 2000 do 2017 se je zanimanje znanosti za kanabis močno povečalo, saj se je število medicinskih objav na to temo skoraj podeseterilo.

Zakaj kanabis ni čudežno zdravilo za vsakogar in na kaj paziti

Pomembno je razumeti, da kanabis ni varno orodje za hujšanje, ki bi ga lahko kar vsak začel uporabljati. Raziskovalci opozarjajo, da ima lahko uporaba v nepravem obdobju, na primer v mladosti ali med nosečnostjo, negativne posledice. Študije so pokazale, da so se miši, ki so bile izpostavljene THC-ju v zgodnjem razvoju, rodile z manjšo telesno težo, kar lahko vodi do težav kasneje v življenju. Zato znanstveniki pravijo, da moramo biti kljub novim odkritjem previdni. Kanabis je zapletena rastlina in preden jo bomo lahko varno uporabljali za zdravljenje sladkorne bolezni ali debelosti pri ljudeh, bo potrebnih še veliko let natančnih kliničnih raziskav.

Vir: sciencealert

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
kanabis sladkorna bolezen telesna teža THC CBG metabolizem raziskave na miših
Novice

Kako pogosto potrebujete dopust za obnovo telesa

Zadovoljna.si Je glukomanan čudežna sestavina za hujšanje?
Vizita.si Ali lahko banane res pomagajo pri odvajanju od kajenja?
Vizita.si Vpliv sladkorja na možgane: kako zmanjšati odvisnost od sladkega?
Vizita.si To so posledice in vpliv marihuane
Vizita.si Kako vplivajo prevelike količine sladkorja na možgane in telo?
Vizita.si Je ta začimba lahko naravna pomoč pri zniževanju sladkorja v krvi?
Vizita.si Tej bolezni pravimo tudi 'tiha ubijalka'
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1732