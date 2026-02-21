Katera evropska okolja najpogosteje posegajo po antibiotikih

Razlike v porabi antibiotikov po Evropi

Kot poroča Euronews, se evropske države med seboj močno razlikujejo glede količine uporabljenih antibiotikov, pri čemer se v nekaterih okoljih poraba celo povečuje. Strokovnjaki opozarjajo, da pretirana uporaba teh zdravil pospešuje razvoj protimikrobne odpornosti, zaradi katere postajajo okužbe težje obvladljive. Ta pojav je v Evropski uniji, Islandiji, Lihtenštajnu in na Norveškem povezan z več kot 35.000 smrtnimi primeri letno, kar predstavlja resno javnozdravstveno grožnjo.

Povprečna poraba in neuspešno doseganje evropskih ciljev

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni je opozoril, da države članice Evropske unije ne dosegajo zastavljenih ciljev glede zmanjševanja uporabe antibiotikov. Leta 2024 je bilo povprečje 20,3 dnevnega odmerka na 1000 prebivalcev, kar je več kot pred pandemijo in precej nad ciljno vrednostjo, ki naj bi do leta 2030 znašala 15,9 dnevnega odmerka. Kot navaja Euronews, je Evropska unija leta 2023 pozvala države, naj zmanjšajo skupno porabo in zagotovijo, da bo večina predpisanih antibiotikov spadala med zdravila prvega izbora, vendar napredka ni bilo.

Kje je poraba najvišja in zakaj prihaja do razlik

Poraba antibiotikov se med državami močno razlikuje. Najnižja je bila na Nizozemskem, kjer je znašala 9,8 dnevnega odmerka na 1000 prebivalcev, medtem ko je Grčija dosegla kar 29,9 dnevnega odmerka. Razlogi za razlike so povezani z različnim tempom uvajanja zdravstvenih smernic, ki se v praksi ne uveljavijo enako hitro v vseh državah. Strokovnjaki poudarjajo, da se v številnih državah trendi gibljejo v napačno smer, saj se je od leta 2020 poraba povečala v več kot petnajstih državah, med njimi v Avstriji, Franciji, na Portugalskem, v Sloveniji in Španiji.

Potreba po izboljšanju diagnostike in preprečevanju okužb

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni opozarja, da je treba okrepiti prizadevanja za zmanjšanje nepotrebne uporabe antibiotikov na vseh ravneh zdravstvenega sistema. Kot navaja Euronews, bi morale države posodobiti diagnostične pristope, izboljšati nadzor nad okužbami in okrepiti preventivne ukrepe. K širjenju protimikrobne odpornosti prispevajo tudi čezmejno širjenje odpornih patogenov ter staranje prebivalstva, zaradi česar je več ljudi dovzetnih za okužbe.

Kako lahko k zmanjšanju odpornosti prispevate sami

Strokovnjaki poudarjajo, da lahko pomembno vlogo odigrate tudi sami. Kot poroča Euronews, je ključno, da ob predpisanem zdravljenju vedno porabite celoten odmerek antibiotikov in zdravila ne shranjujete za kasnejšo uporabo. Le tako se lahko zagotovi, da je okužba ustrezno zdravljena in da se tveganje za razvoj odpornosti zmanjša.

Evropa se tako sooča z izzivom, ki zahteva usklajeno delovanje zdravstvenih sistemov, strokovnjakov in prebivalcev. Z odgovorno uporabo antibiotikov in izboljšanjem zdravstvenih praks je mogoče upočasniti širjenje protimikrobne odpornosti ter zaščititi učinkovitost zdravljenja v prihodnosti.