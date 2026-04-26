Kava ali čaj: katera pijača je bolj prijazna do naših kosti?

Kot poroča portal Verywell Health, novejši podatki kažejo, da odgovor ni črno-bel. Vpliv kave in čaja na kosti je odvisen od količine, celotne prehrane in življenjskega sloga, ne zgolj od ene same pijače.

Kako kosti v resnici izgubljamo in kaj ima s tem kofein?

Osteoporoza je tiha bolezen, pri kateri se kostna gostota postopoma zmanjšuje. Po menopavzi se ta proces pri ženskah bistveno pospeši, a tveganje obstaja tudi pri moških. Starejše raziskave so kofeinu pripisovale slab vpliv, saj naj bi:

- nekoliko povečal izločanje kalcija z urinom,

- rahlo zmanjšal absorpcijo kalcija v črevesju. Kot pa navaja National Institutes of Health in potrjujejo nove metaanalize, je ta učinek majhen in klinično pomemben predvsem pri ljudeh, ki že sicer zaužijejo premalo kalcija.

Kava: škodljiv mit ali nevtralna pijača v zmernih količinah?

Kot piše Medscape in povzema desetletno raziskavo, objavljeno v reviji Nutrients, zmerno pitje kave (2–3 skodelice dnevno) ni povezano z nižjo kostno gostoto pri starejših ženskah. Težava se pojavi šele pri zelo visokem vnosu. Raziskovalci Flinders University so pri skoraj 10.000 ženskah, starejših od 65 let, ugotovili:

- brez negativnega učinka pri zmernem pitju kave,

- nižjo kostno gostoto pri uživanju več kot 5 skodelic kave dnevno. Dodaten dejavnik je alkohol; raziskave kažejo, da je sočasno pogosto pitje kave in alkohola povezano z izrazitejšim upadom kostne gostote, kot poroča ScienceDaily.

Čaj: presenetljivo zavezništvo za kosti

Za razliko od kave ima čaj, zlasti zeleni in črni, nekoliko drugačen ugled. Kot poroča Verywell Health in potrjujejo epidemiološke študije, so redni pivci čaja pogosto povezani z nekoliko višjo kostno gostoto. Razlaga se skriva v rastlinskih spojinah:

- polifenoli in katehini naj bi zavirali razgradnjo kosti,

- hkrati pa spodbujali delovanje osteoblastov, celic, ki gradijo kost. Kot piše American Journal of Clinical Nutrition, imajo ti antioksidanti lahko protivnetni učinek in posredno ugodno vplivajo na kostni metabolizem. Učinki so majhni, a dolgoročno pomembni, zlasti pri starejših odraslih.

Redni pivci čaja so pogosto povezani z nekoliko višjo kostno gostoto.

Kaj pa mleko v kavi in čaju, reši težavo?

Eden najpogostejših mitov je, da kava "uniči" kalcij v mleku. Kot navaja Verywell Health in potrjujejo prehranske smernice, to ne drži. Resnica:

- kofein lahko zmanjša absorpcijo kalcija za okoli 2–3 %,

- že manjša količina mleka to izgubo povsem izniči. Praktično to pomeni, da kava z mlekom ali čaj z mlekom ne ogrožata kostnega zdravja, če skupni dnevni vnos kalcija ostaja zadosten.

Kako piti kavo in čaj, če želimo zaščititi kosti?

Po priporočilih številnih strokovnih združenj velja nekaj preprostih pravil:

- omejite kavo na 2–3 skodelice dnevno,

- poskrbite za zadosten vnos kalcija (mlečni izdelki, obogatena živila, listnata zelenjava),

- čaj in kavo pijte vsaj eno uro ločeno od glavnih obrokov ali kalcijevih dodatkov,

- ne pozabite na vitamin D, redno gibanje in vadbo za moč,

- izogibajte se kombinaciji visoke porabe kave in alkohola. Kava in čaj sama po sebi nista sovražnika zdravih kosti. Kot kažejo sodobne raziskave, so v zmernih količinah lahko celo del uravnoteženega, zdravju prijaznega življenjskega sloga. Ključ ostaja, tako kot pri večini prehranskih vprašanj, zmernost in celostni pristop.