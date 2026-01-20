Kirurg dr. Benaris Hrnjić: Z individualnim pristopom in sodobnimi metodami pacientom vračamo kakovost življenja.

Od študija do kirurgije, ki vrača gibanje

Po zaključeni Medicinski fakulteti v Ljubljani se je dr. Hrnjić odločil za specializacijo iz splošne kirurgije, ki ga je najbolj navdušila pod mentorstvom tasta, dr. Aljoše Toša. Sodelovanje z njim danes nadaljuje pri obravnavi zahtevnejših patologij. Največje zadovoljstvo prinese trenutek, ko na kontrolnem pregledu vidim pacienta, ki se po uspešnem zdravljenju vrača k aktivnejšemu življenju, pojasnjuje dr. Hrnjić.

Filozofija Kirurškega centra Toš: celostna obravnava pacienta

V centru dajejo velik poudarek stalnemu izpopolnjevanju in uvajanju naprednih metod. Smo center, ki letno opravi največje število aplikacij trombocitne plazme v regiji. Najpogosteje jo uporabljamo pri zdravljenju degenerativnih sprememb sklepov in ligamentarnih poškodb, razlaga dr. Hrnjić. Pacientom vedno poskušajo na razumljiv način pojasniti naravo obolenja, možnosti zdravljenja ter realna pričakovanja glede izida. To omogoča, da se vsak bolnik odloča za terapijo, ki je zanj najbolj primerna.

Minimalno invazivne metode in sodobna tehnologija

Poleg artroskopskih operacij kolena Kirurški center Toš obravnava tudi krčne žile, kile, deformacije palcev na stopalih in utesnitvene nevropatije. Pri napredovanih degenerativnih spremembah sklepov pogosto uporabljajo kombinacijo trombocitne plazme (PRP) in hialuronske kisline, kar omogoča hitrejše izboljšanje stanja. Takšen pristop je primeren tudi za paciente, pri katerih bi sicer bila že postavljena indikacija za vstavitev endoproteze, a se iz osebnih razlogov ne odločijo za operacijo.

Pri bolnikih, pri katerih sama terapija s trombocitno plazmo ne bi zadostovala – na primer tistih, ki prejemajo biološka zdravila ali redno uporabljajo nesteroidna protivnetna zdravila – simptomatiko degenerativnih sprememb blažijo z aplikacijo hialuronske kisline, pri čemer v centru najpogosteje uporabljajo Hyalubrix.

Hyalubrix kot del celostnega pristopa

Kirurški center Toš je preparat Hyalubrix izbral zaradi visoke molekulske mase, podobne sinovialni tekočini, in visoke koncentracije natrijevega hialuronata (15 mg/ml), kar prispeva k mehanskim lastnostim mazanja sklepa. Hyalubrix je medicinski pripomoček na osnovi hialuronske kisline za intraartikularno uporabo. Po aplikaciji lahko pride do izboljšanja, ki se kaže kot zmanjšanje bolečine, manjša togost in lažje gibanje, pojasnjuje dr. Hrnjić. Učinek se pri posameznikih razlikuje in se lahko ohranja različno dolgo. Za dolgoročno ohranjanje funkcionalnosti priporoča redno telesno aktivnost ter vaje za moč in razgibavanje, prilagojene posameznikovemu stanju sklepa.

Vrnitev k aktivnemu življenju