Kje opraviti poceni registracijo .SI domene?

Domena .SI podjetjem in posameznikom omogoča prepoznavno in zaupanja vredno spletno prisotnost na slovenskem trgu. Pri NEOSERV je registracija hitra, enostavna in cenovno ugodna, poleg tega pa ponudnik zagotavlja tudi izjemno tehnično podporo.

Za vsakogar, ki želi vzpostaviti močno spletno prisotnost – bodisi podjetje, s. p. ali posameznik – je pravilen izbor domene prvi in najpomembnejši korak. Pri tem pa nista ključna zgolj dobro ime domene ter ustrezna domenska končnica, temveč pomembno vlogo igra tudi izbira zanesljivega registrarja. NEOSERV je priznan slovenski ponudnik storitev na področju registracije domen, gostovanja in sorodnih spletnih rešitev. Dobro uveljavljeno podjetje deluje od leta 2003, njihovim storitvam pa danes zaupa že več kot 20.000 naročnikov, kar jasno potrjuje stabilnost, zanesljivost in kakovost.

Več kot 1.000 domenskih končnic po najnižjih cenah v Sloveniji

Potrebujete domeno za svojo novo spletno stran? Pri NEOSERV lahko izbirate med številnimi domenskimi končnicami, med katerimi vam je na voljo 1000+ domen po najnižjih cenah v Sloveniji. Omenjeni registrar namreč na tolikšno število zagotavlja garancijo najnižje cene. V njihovi ponudbi boste našli: - državne domene: .si, .hr, .eu, .de, .at, .it, .sk, .cz, .pl, .hu, .fr, .me, ... - generične domene: .com, .net, .pro, .org, .biz, .info, .name, .mobi, ... - tematske domene: .app, .dev, .studio, .tech, .design, .center, .shop, .club, ... Izjemno bogata ponudba domenskih končnic je zagotovilo, da lahko vsakdo najde domeno, ki ustreza njegovim potrebam – ne glede na to, ali gre za osebni projekt, predstavitveno stran podjetja ali spletno trgovino.

Zakaj je .SI domena najboljša izbira za slovenski trg?

Domena .SI je nacionalna domena Republike Slovenije in predstavlja najbolj logično izbiro za vse, ki nagovarjate slovensko občinstvo. Ta domenska končnica uporabnikom že na prvi pogled sporoča, da gre za domačo spletno stran, kar povečuje zaupanje in prepoznavnost. Poleg večjega zaupanja ima domena .SI pomembno vlogo tudi pri lokalni optimizaciji za spletne iskalnike. Spletne strani, postavljene na slovenski nacionalni domeni, imajo običajno boljše izhodišče pri prikazu rezultatov iskanja za uporabnike iz Slovenije. Zaradi tega je .SI domena še posebej primerna za podjetja, lokalne storitve, spletne trgovine in vse, ki želite graditi močno prisotnost na domačem trgu.

Zakaj domeno .SI registrirati pri NEOSERV?

Registracija domene je dolgoročna odločitev, zato je pomembno, da izberete ponudnika, ki vam nudi več kot le osnovno storitev. NEOSERV pri registraciji domene poskrbi za celovito in uporabniku prijazno izkušnjo, primerno tako za začetnike kot tudi za zahtevnejše uporabnike.

Registracija domene .SI pri NEOSERV vključuje tudi naslednje prednosti: - Brezplačna spletna stran – hkrati z registracijo domene lahko naročite tudi brezplačni paket NEOSERV Studio, ki omogoča enostavno postavitev osnovne spletne strani. - Brezplačen e-poštni naslov – vsaka registrirana .SI domena (in druge) vključuje e-poštni naslov za posredovanje sporočil v vaš obstoječi e-poštni predal. - Brezplačno DNS gostovanje – vaša domena deluje stabilno in varno, strežniki so razporejeni po več celinah in vključujejo DDoS zaščito. - Takojšnja registracija .SI domene – plačilo s kreditno kartico, sistemom PayPal, kriptovaluto ali pametno denarnico VALÚ omogoča instantno registracijo domene. - Naročniški center Moj NEOSERV – vmesnik omogoča preprosto urejanje domen, vpis DNS strežnikov, pregled in urejanje uporabniških podatkov, računov itd. Ugodna cena in omenjene prednosti so razlog, da vse več posameznikov in podjetij registracijo .SI domene zaupa NEOSERV, kjer je upravljanje z domenami hitro, enostavno in učinkovito.

Kako preveriti razpoložljivost .SI domene?

Še pred nakupom domene je smiselno preveriti, ali je izbrana .SI domena sploh prosta za registracijo. Pri NEOSERV je ta postopek zelo preprost – z vnosom želene domene v iskalnik takoj dobite informacijo o razpoložljivosti, sistem pa vam predlaga tudi alternativne proste domene z drugimi priljubljenimi končnicami. Pri izbiri domene je priporočljivo izbrati ime, ki je kratko, lahko zapomnljivo in jasno povezano z vašo dejavnostjo ali blagovno znamko. Dolgi in zapleteni zapisi ter uporaba šumnikov se običajno odsvetujejo, saj si je v tem primeru domeno težje zapomniti, poleg tega pa obstaja tudi večja verjetnost napake pri vnosu domene v URL vrstico spletnega brskalnika.

Prenos domene k NEOSERV – hitro in brez zapletov

Veliko uporabnikov se odloči za prenos domene k drugemu registrarju, ko iščejo ugodnejše pogoje, boljšo podporo ali celovitejše storitve. Prenos .SI domene je hiter, preprost in varen postopek, pri katerem ne pride do prekinitve delovanja spletne strani ali e-pošte. Za uspešno izveden prenos domene .SI potrebujete le geslo oz. EPP kodo. Pridobite jo pri obstoječem registrarju. Ko EPP kodo, ki se uporablja za prenos domene .SI od enega registrarja k drugemu, sporočite novemu registrarju (NEOSERV), pa je prenos opravljen instantno.

Ostale storitve: gostovanje, e-pošta in SSL certifikati

NEOSERV ni le registrar domen, temveč celovit ponudnik spletnih storitev z bogato tradicijo. Naročnik si torej poleg domene lahko na enem mestu priskrbi tudi vse dodatne storitve, ki jih potrebuje za delovanje svoje spletne strani ali trgovine. Med najpomembnejšimi ostalimi storitvami so: - različne vrste spletnega gostovanja z bliskovito hitro LiteSpeed tehnologijo, - e-poštne rešitve, primerne za poslovno in osebno rabo, - SSL certifikati, ki zagotavljajo varno povezavo in večje zaupanje obiskovalcev. Poleg naštetih storitev podjetje ponuja tudi NEOSERV Studio, preprosto orodje za samostojno izdelavo spletne strani. Sistem omogoča hitro postavitev profesionalne spletne prisotnosti brez predhodnega znanja programiranja in oblikovanja – na voljo je celo brezplačen paket.

NEOSERV – vse za uspešno spletno predstavitev na enem mestu

NEOSERV se je v Sloveniji uveljavil kot zaupanja vreden ponudnik domen in gostovanja, ki že od leta 2003 skrbi za nemoteno delovanje spletnih strani svojih naročnikov. Več kot 20.000 zadovoljnih uporabnikov, več kot 3.500 prejetih pohval ter prijazna in hitro odzivna tehnična podpora so znak, da so naročniki s prejetimi storitvami več kot zadovoljni.